Опасно ложиться спать под утро: врач рассказал, почему это так

Опасно ложиться спать под утро / © Associated Press

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Кажется, что если днём удалось поспать несколько часов, организм просто «наверстает» упущенное. Однако сон в неподходящее для организма время не всегда компенсирует ночной отдых. По словам врача Юрия Габорца, регулярное засыпание под утро может нарушать работу гормональной системы и постепенно сказываться на различных системах организма.

Усталость — это только начало

Когда человек систематически ложится спать под утро, организм вынужден работать вопреки собственным биологическим ритмам. По словам Габорца, это может сказываться на гормональном балансе, а вместе с ним — на самочувствии и способности организма нормально восстанавливаться.

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Последствия недосыпания могут проявиться уже на следующий день: например, ухудшается реакция, появляется забывчивость, раздражительность, становится сложнее сосредоточиться, мыслить и запоминать информацию. В молодом возрасте эти симптомы иногда ощущаются не так остро, ведь у организма больше запаса ресурсов.

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Однако со временем постоянный дефицит полноценного сна может переноситься значительно тяжелее: появляются слабость, учащенное сердцебиение, боль в глазах, ощущение постоянной усталости и недостатка энергии в течение дня.

Не стоит рассчитывать на дневной сон

«Вздремну днём» — популярная стратегия после ночных посиделок. Однако полноценно компенсировать систематическое нарушение режима таким способом не всегда удаётся. Для организма важны не только количество часов сна, но и регулярность, а также соответствие естественным циркадным ритмам.

По словам врача, именно в молодом возрасте закладывается основа будущего здоровья. Постоянное истощение организма заставляет его работать за счет резервных ресурсов вместо полноценного восстановления.

Врач также связывает хроническое нарушение режима сна с повышенным риском возникновения проблем, среди которых он называет гипертонию, избыточный вес и другие хронические заболевания.

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Один раз — не повод для паники

В то же время не стоит воспринимать слова врача как приговор после одной бессонной ночи. Если ложиться спать под утро раз в месяц, организм, скорее всего, справится с такой нагрузкой. Проблема начинается тогда, когда ночной образ жизни становится регулярным, например, через день или постоянно.

Сон — это не роскошь и не время, которое можно бесконечно «заимствовать» у организма. Разовые поздние ночи случаются с каждым, но постоянный режим, при котором вы засыпаете под утро, может постепенно истощать организм. Поэтому лучшая стратегия — не ждать, пока усталость станет хронической, а вернуть сну стабильное место в вашем ежедневном расписании.

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