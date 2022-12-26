Опасное наращивание и вредный глиттер: офтальмолог рассказал, как макияж глаз вредит их здоровью

Современную женщину сложно представить без макияжа. Тем более украинок, всегда выступающих за всяческие улучшения: татуаж бровей, искусственные ресницы, выразительные стрелки, блестящие тени.

Как макияж, татуаж и наращивание ресниц отражаются на здоровье глаз, рассказывает Юлия Бейлик, врач-офтальмолог, ретинолог медцентра "Новый Зрение" в Хмельницком.

Опасность использования косметики или наращивания ресниц заключается в том, что химические соединения или частицы средства попадают на слизистую глаза, нарушая ее естественное состояние. Возникает дискомфорт, ощущение чего-то лишнего. Причем не только при нанесении макияжа, но и после его удаления, особенно водостойкой туши и разнообразных глиттеров.

Как следствие, начинается слезотечение и хочется то и дело тереть этот участок. Да и сами веки могут сильно реагировать на ингредиенты бьюти-продуктов. Так что отметки "гипоаллергенный", "проверенный дерматологами или офтальмологами", если это, конечно, не маркетинговый ход, имеют значение. А еще немаловажную роль играют качество косметики, срок ее годности и чистота кистей.

Основные проблемы

Когда девочка начинает краситься, то из многочисленных видео в YouTube и соцсетях узнает о чувствительности кожи вокруг глаз, что она тоньше, чем в других местах, и имеет гораздо меньше сальных желез. А вот то, что это самый подвижный участок (в день мы моргаем до 12 тыс. раз!), который, к сожалению, менее защищен от внешних факторов – ветра, сухого воздуха, солнца, бактерий, пожалуй, учитывают не все. И косметические средства могут стать как помощниками, так и вредителями.

Основные негативные последствия:

сыпь, раздражение, сухость кожи;

отек век;

зуд и жжение в области глаз;

воспаление конъюнктивы или роговицы;

нарушение слезной пленки;

гнойные выделения из глаз.

Юлия Бейлик – врач-офтальмолог, ретинолог

Раздражение от туши, теней или средств ухода может вызвать боль в глазах, их покраснение и даже светобоязнь. В зимний период, когда снижается иммунитет, оно способно спровоцировать воспаление и развитие глазной инфекции. В таком случае следует отказаться от косметики, более того, ее придется выбросить, иначе она станет источником повторного заражения. Инструменты же для нанесения мейкапа достаточно продезинфицировать. А вообще их раз в неделю нужно очищать специальными моющими растворами типа Express Brush Cleanser – такие продаются в онлайн-магазинах.

Из-за постоянного нарушения слезной пленки декоративной косметикой или агрессивными средствами для снятия макияжа иногда развивается синдром сухого глаза, который впоследствии сказывается на остроте зрения. Больший вред наносят смывки на основе масла, ведь, попадая на слизистую, приводят к испарению слезной жидкости.

Вредные ингредиенты

Чаще раздражают глаза такие составляющие косметики:

ланолин (животный воск);

консерванты, такие как парабены типа метилпарабена, пропилпарабена и т.п.;

синтетические отдушки;

химические ультрафиолетовые фильтры: авобензон, бензофенон, октилсалицилат;

минеральные и эфирные масла;

эмульгаторы;

лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES)

Разберемся с главными средствами создания макияжа глаз, как безопасно их наносить и что действительно вредно.

Тушь

Не стоит злоупотреблять вариантом, удлиняющим ресницы. Нейлоновые волокна, дающие эффект удлинения, часто обламываются и осыпаются, попадая на слизистую глаза. Поэтому не удивляйтесь, если организм сам будет пытаться избавиться от этого активным слезотечением.

Аллергическую реакцию может давать водостойкая тушь из-за ланолина и растительных смол. Негативное влияние проявляется и в чрезмерном трении нежного участка вокруг глаз во время демакияжа. Плохо же смытая косметика – путь к блефариту, ячменю или конъюнктивиту. Страдают от стойких средств и ресницы, которые становятся ломкими и выпадают больше.

Тени

Как и туши, им присуще свойство осыпаться. А ингредиенты типа каолина, оксида цинка, алюминиевого порошка являются аллергенами, раздражающими кожу.

Для женщин с повышенной чувствительностью следует осторожно пользоваться жидкими тенями – они содержат спирт, провоцирующий раздражение. Поэтому предпочтите косметику на минеральной основе.

Кремовые варианты не подойдут тем, кто носит контактные линзы, ведь есть вероятность, что жирное основание испачкает поверхность оптики.

Но самым опасным и модным вариантом являются глиттеры – блестящие частицы могут повредить роговицу глаза, особенно если попадут под линзу.

Подводки, карандаши

Выбирайте карандаши с мягким жирным грифелем, так уменьшите опасность травмировать глазное яблоко. Для придания радужке другого или выразительного оттенка визажисты часто рекомендуют прокрашивать нижнее веко перед линией роста ресниц. Этого делать нельзя, потому что загрязняются увлажняющие глаза мейбомиевые железы и слезная пленка. Поэтому рисуйте стрелку не вплотную к слизистой.

А чтобы мелкие фрагменты пигмента не попадали в глаза, среди лайнеров лучше отдавать предпочтение фломастерам.

Наращивание ресниц

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Наиболее частыми последствиями такой процедуры являются травмы или ожоги глаз, инфицирование роговицы или век, аллергические реакции, в том числе отеки и раздражение. Бывает и противоположный эффект – потеря ресниц из-за недостаточной квалификации специалиста.

Вредное воздействие может оказывать непосредственный контакт с искусственными ресницами, а также вещества в составе клея для фиксации волосков. Химическое повреждение слизистой без надлежащей терапии в худшем варианте приводит к проблемам со зрением. Как офтальмолог, я не советую прибегать к улучшению внешности путем такой процедуры.

Как предотвратить проблемы от макияжа

Вот несколько советов. Их немного, однако они обязательны для выполнения:

соблюдайте правила гигиены: никогда не оставляйте макияж на ночь, пользуйтесь неагрессивными очищающими средствами, хорошо промывайте глаза водой;

если чувствуете сухость слизистой, откажитесь на время от косметики и применяйте увлажняющие капли;

сначала надевайте линзы, а затем наносите макияж, а когда смываете, действуйте наоборот;

выбирайте средства, предназначенные для участка вокруг глаз, отдавайте предпочтение гипоаллергенным или одобренным офтальмологами;

своевременно избавляйтесь от просроченной косметики, потому что это опасность размножения бактерий и грибка;

раз в неделю очищайте спонжи и кисти специальными средствами, не пользуйтесь чужой косметикой и пробниками карандашей, туши и теней в магазинах;

новые комплексы по уходу попробуйте поочередно, чтобы узнать, на что может быть нежелательная реакция;

в случае дискомфорта, покраснения, зуда глаз, отеков или раздражения век обращайтесь к офтальмологу, который назначит эффективную терапию.

Будьте красивыми без ущерба своему здоровью!

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