Опасность приема БАДов: как они могут нанести вред печени / © Credits

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Существует распространенный миф о том, что если пищевую добавку можно купить без рецепта и у нее растительное происхождение, её можно принимать без особых опасений. Однако для печени нет принципиальной разницы между синтетической таблеткой и экстрактом редкого растения. Все, что мы употребляем, проходит через гепатоциты — клетки печени, участвующие в переработке веществ.

По словам невролога и психотерапевта Ольги Глинской, бесконтрольный прием пищевых добавок может приводить к HILI — лекарственно-индуцированному поражению печени, связанному с растительными препаратами.

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Следует быть особенно осторожными с добавками, которые обещают «вылечить» стресс, тревожность или другие проблемы с психическим здоровьем. Самолечение в таком случае может не только навредить, но и отложить момент, когда человек действительно обратится за профессиональной помощью.

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Ашваганда

Она стала одной из самых популярных пищевых добавок для борьбы со стрессом. В то же время описаны случаи клинически значимого поражения печени, связанного с её употреблением.

У некоторых людей компоненты растения могут вызывать холестатическое поражение — состояние, при котором нарушается отток желчи. Среди возможных симптомов — пожелтение кожи и белков глаз, зуд и тошнота. После прекращения приема состояние улучшается, но иногда требуется серьезное лечение.

Экстракт зелёного чая

Зелёный чай ассоциируется со здоровым образом жизни, однако концентрированный экстракт в капсулах — совсем другое дело. В нём значительно больше катехинов, в частности EGCG, чем в обычной чашке этого напитка.

Особое беспокойство вызывают высокие дозы экстракта, особенно натощак, поскольку они могут быть токсичными для печени. Именно поэтому в некоторых странах на упаковках таких добавок размещаются специальные предупреждения.

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Что еще может быть опасным

К потенциальным рискам относится избыток витамина А (ретинола). В отличие от водорастворимых витаминов он накапливается в организме, а длительное превышение рекомендуемых доз может повредить печень.

Еще один пример — кава-кава (перец опьяняющий), растительная добавка, которую применяют при тревожности. Она может влиять на риск серьезного поражения печени, из-за чего в некоторых странах её использование ограничивали.

С осторожностью следует относиться и к так называемым «жиросжигателям». Они нередко содержат смесь большого количества компонентов, а их сочетание может создавать дополнительную нагрузку на печень.

Не стоит принимать БАДы «просто так»

Проблема заключается не только в самих веществах: биологически активные добавки могут иметь сложные формулы, взаимодействовать с лекарственными препаратами, усиливать или ослаблять их действие. Кроме того, качество и контроль БАДов отличаются от тех, которые применяются к лекарственным средствам, поэтому важно внимательно читать состав и выбирать надежных производителей.

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И ещё один важный момент заключается в том, что то, что хорошо переносит друг или знакомый, не обязательно подойдёт вам. Реакция организма зависит от индивидуальных особенностей, сопутствующих заболеваний и лекарств, которые принимает человек.

БАД — это не безобидная конфетка, даже если на упаковке написано «натуральный». Перед приемом любой добавки стоит обсудить всё с врачом, особенно если вы уже принимаете лекарства или имеете проблемы со здоровьем.

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