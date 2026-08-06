Опасность в тарелке: почему картофель фри повышает риск развития диабета

Картофель фри / © Associated Press

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Картофель — один из самых любимых продуктов в мире. Он присутствует в кухнях разных стран, выручает, когда нужно быстро приготовить ужин, и давно стал символом домашнего уюта. Однако в последние годы его часто обвиняли в том, что он якобы увеличивает риск развития сахарного диабета II типа, об этом сообщило издание ScienceDaily.

Однако, как выяснилось, проблема может заключаться не в самом картофеле, а в способе его приготовления. В настоящее время ученые считают, что картофель фри существенно отличается от вареного, запеченного или пюре.

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Картофель фри — главный «виновник»

У людей, которые ели примерно три порции картофеля фри в неделю, риск развития сахарного диабета II типа был на 20% выше по сравнению с теми, кто употреблял его реже. А вот аналогичное количество картофеля, приготовленного другим способом, например, вареного, запеченного или в виде пюре, не показало значительного повышения риска.

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Такую разницу можно объяснить тем, что картофель сам по себе содержит полезные вещества, например, клетчатку, витамин C и магний. Однако в то же время он богат крахмалом и имеет довольно высокий гликемический индекс, то есть может быстро повышать уровень сахара в крови.

Однако способ приготовления влияет на её воздействие на организм.

40 лет наблюдений

Исследование охватило более 205 тыс. медицинских работников США, за которыми наблюдали с 1984 по 2021 год. В начале исследования у участников не было диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или онкологических заболеваний. Каждые четыре года они заполняли подробные анкеты о питании, что позволило ученым проследить долгосрочные пищевые привычки.

За почти 40 лет наблюдений у более чем 22 тысяч человек развился сахарный диабет II типа. После учета других факторов, таких как уровень физической активности, образ жизни и общий рацион, ученые получили интересную картину:

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общее потребление картофеля лишь незначительно повысило риск — примерно на 5%

употребление картофеля фри оказало наибольшее влияние — повышение риска на 20%

варёный, запечённый картофель и пюре не оказали статистически значимого негативного эффекта.

Если заменить картофель

Еще один важный момент исследования — не только то, что мы едим, но и чем заменяем тот или иной продукт. Учёные выяснили, что если вместо трёх порций картофеля в неделю выбирать цельнозерновые продукты, риск развития диабета может снизиться примерно на 8%.

Особенно заметной оказалась разница в случае с картофелем фри: его замена на цельные злаки была связана со снижением риска примерно на 19%. А вот замена картофеля на белый рис дала противоположный результат, её связали с повышением риска диабета.

Можно ли есть картофель

Основная идея исследования — не нужно исключать картофель из рациона. Специалисты подчеркивают, что сам по себе он не является «вредным» продуктом. Важно учитывать способ приготовления и общий баланс питания.

Запеченный картофель с овощами, вареный картофель или домашнее пюре вполне могут стать частью здорового рациона. Зато регулярное употребление картофеля фри, особенно в больших порциях, лучше оставить для редкого гастрономического удовольствия.

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