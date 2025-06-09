Операции во время беременности: когда их возможно делать и что нужно для этого знать / © Credits

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Беременность — период ожидания, волнений и забот о будущем младенце. Однако иногда даже в это особое время женщина может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, требующими хирургического вмешательства. И тогда возникает главный вопрос: можно ли делать операцию, без риска жизни и здоровья малыша.

Многие до сих пор считают, что любая операция для беременной — это крайний риск. Но современная медицина доказывает обратное: операции возможны, безопасны и даже спасительны — если проведены вовремя и правильно, об рассказал Ярослав Мидык.

Можно ли вообще делать операции во время беременности

Да, можно — если это действительно нужно. Врач подчеркивает, что беременность не является абсолютным противопоказанием для операции. Если есть прямая угроза жизни матери или плода, или есть необходимость в срочном хирургическом вмешательстве (например, аппендицит, травмы, кровотечения, опухоли), операцию не только можно, но и необходимо делать.

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Мы все чаще сталкиваемся со случаями, когда женщины беременеют уже имея хронические или тяжелые заболевания. И современная медицина позволяет проводить операции без риска для матери и ребенка при правильной подготовке.

В какой срок беременности операции безопасны

Врачи обычно ориентируются на так называемые «золотые окна безопасности»:

Первый триместр (до 12 недель) — самый критический. В этот период формируется плацента и все органы плода. Любое вмешательство несет более высокий риск выкидыша или врожденных пороков развития.

Второй триместр (13–26 недель) — самый безопасный период для плановых операций. Плод уже защищен плацентой, а размеры матки еще не мешают хирургическому доступу.

Третий триместр (от 27 недель) — возрастает риск преждевременных родов, но операции проводят при острых состояниях.

Какие операции чаще всего делают беременным

Аппендицит . Самая распространенная неотложная операция у беременных. Если не удалить воспаленный аппендикс, это может повлечь за собой разрыв, перитонит и гибель плода.

Операции на позвоночнике и головном мозге. Нейрохирурги сегодня проводят вмешательство даже во время беременности, если, например, возникают опухоли, кровоизлияния или межпозвонковые грыжи с поражением нервов.

Фетальные операции. Это высокотехнологичные вмешательства, проводимые не матерью, а ребенку еще в утробе. Из-за небольшого разреза в брюшной стенке вводят эндоскопические инструменты и оперируют плод — например, при расщеплении позвоночника, сердечных пороках или врожденных опухолях.

Что важно помнить будущей маме

Не медлить. Если врачи рекомендуют операцию — лучше не ждать, чтобы не усугубить ситуацию.

Работать с проверенными специалистами — гинеколог должен быть в курсе каждого решения.

Выбирать специализированную клинику, где и хирурги, и акушерская команда.

Психологическая поддержка очень важна. Не стесняйтесь обращаться к психологу — операция во время беременности может вызвать тревогу, и это нормально.

Хирургическое вмешательство не приговор, а способ сохранить жизнь и здоровье мамы и ребенка. Современная медицина творит чудеса: женщины рожают здоровых малышей после сложных операций, а некоторым деткам помогают еще до рождения.

Операции во время беременности — это уже не исключение, а часть современной медицинской практики. И если такое вмешательство действительно нужно, не бойтесь — доверьтесь специалистам.

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