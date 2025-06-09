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Операции во время беременности: когда их возможно делать и что нужно для этого знать
Беременность — особый период в жизни женщины, часто сопровождающийся ограничениями: в питании, физических нагрузках и лекарствах, поэтому возникает вполне логичный вопрос: можно ли делать операции, если женщина беременна, не повредит ли это ребенку и что делать, когда ситуация требует вмешательства.
Беременность — период ожидания, волнений и забот о будущем младенце. Однако иногда даже в это особое время женщина может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, требующими хирургического вмешательства. И тогда возникает главный вопрос: можно ли делать операцию, без риска жизни и здоровья малыша.
Многие до сих пор считают, что любая операция для беременной — это крайний риск. Но современная медицина доказывает обратное: операции возможны, безопасны и даже спасительны — если проведены вовремя и правильно, об рассказал Ярослав Мидык.
Можно ли вообще делать операции во время беременности
Да, можно — если это действительно нужно. Врач подчеркивает, что беременность не является абсолютным противопоказанием для операции. Если есть прямая угроза жизни матери или плода, или есть необходимость в срочном хирургическом вмешательстве (например, аппендицит, травмы, кровотечения, опухоли), операцию не только можно, но и необходимо делать.
Мы все чаще сталкиваемся со случаями, когда женщины беременеют уже имея хронические или тяжелые заболевания. И современная медицина позволяет проводить операции без риска для матери и ребенка при правильной подготовке.
В какой срок беременности операции безопасны
Врачи обычно ориентируются на так называемые «золотые окна безопасности»:
Первый триместр (до 12 недель) — самый критический. В этот период формируется плацента и все органы плода. Любое вмешательство несет более высокий риск выкидыша или врожденных пороков развития.
Второй триместр (13–26 недель) — самый безопасный период для плановых операций. Плод уже защищен плацентой, а размеры матки еще не мешают хирургическому доступу.
Третий триместр (от 27 недель) — возрастает риск преждевременных родов, но операции проводят при острых состояниях.
Какие операции чаще всего делают беременным
Аппендицит. Самая распространенная неотложная операция у беременных. Если не удалить воспаленный аппендикс, это может повлечь за собой разрыв, перитонит и гибель плода.
Операции на позвоночнике и головном мозге. Нейрохирурги сегодня проводят вмешательство даже во время беременности, если, например, возникают опухоли, кровоизлияния или межпозвонковые грыжи с поражением нервов.
Фетальные операции. Это высокотехнологичные вмешательства, проводимые не матерью, а ребенку еще в утробе. Из-за небольшого разреза в брюшной стенке вводят эндоскопические инструменты и оперируют плод — например, при расщеплении позвоночника, сердечных пороках или врожденных опухолях.
Что важно помнить будущей маме
Не медлить. Если врачи рекомендуют операцию — лучше не ждать, чтобы не усугубить ситуацию.
Работать с проверенными специалистами — гинеколог должен быть в курсе каждого решения.
Выбирать специализированную клинику, где и хирурги, и акушерская команда.
Психологическая поддержка очень важна. Не стесняйтесь обращаться к психологу — операция во время беременности может вызвать тревогу, и это нормально.
Хирургическое вмешательство не приговор, а способ сохранить жизнь и здоровье мамы и ребенка. Современная медицина творит чудеса: женщины рожают здоровых малышей после сложных операций, а некоторым деткам помогают еще до рождения.
Операции во время беременности — это уже не исключение, а часть современной медицинской практики. И если такое вмешательство действительно нужно, не бойтесь — доверьтесь специалистам.