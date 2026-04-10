Орехи, которые улучшают пищеварение и помогают дефекации
Иногда для того, чтобы «наладить систему», не нужны сложные детокси или дорогие добавки. Достаточно просто горсти орехов.
Запор — одна из самых распространенных проблем пищеварения и он почти никогда не возникает просто так. Недостаточное количество воды, стресс, малоподвижный образ жизни, изменение климата или даже определенные лекарства — все это может замедлять работу кишечника. Однако есть еще один фактор, который часто недооценивают — недостаток клетчатки, об этом рассказало издание EatingWell.
Именно клетчатка — ключ к регулярному пищеварению. И здесь на сцену выходят орехи — маленькие, но чрезвычайно питательные. Всего одна порция содержит от 1 до 4 граммов клетчатки, а также полезные жиры, растительный белок и соединения, которые поддерживают микробиом.
Грецкие орехи
Настоящий суперфуд для кишечника. Грецкие орехи содержат больше всего омега-3 жирных кислот среди всех орехов. И хотя обычно считается, что они влияют на здоровье сердца и мозга, но также играют важную роль в пищеварении.
Они способствуют образованию масляной кислоты (бутирата) — вещества, которое «питает» клетки толстого кишечника и поддерживает баланс полезных бактерий. Кроме того, грецкие орехи богаты полифенолами — антиоксидантами, которые помогают избежать дисбаланса микрофлоры.
Порция: примерно 2 г клетчатки и магний (около 10% суточной нормы)
Как добавить в рацион: в йогурт, овсянку, салаты или даже как растительную альтернативу фаршу.
Фисташки
Идеальный снек, который работает на ваше здоровье. Одна порция фисташек содержит около 3 г клетчатки, преимущественно нерастворимой. Именно она добавляет объем кала и помогает пище двигаться по кишечнику. Фисташки стимулируют выработку бутирата, а значит, поддерживают здоровый микробиом.
Как употреблять: добавляйте к рису, салатам, соусам или просто ешьте как перекус.
Миндаль
Абсолютный фаворит диетологов. Миндаль — один из самых богатых клетчаткой орехов, потому что имеет около 4 г на порцию, однако это еще не все. Он действует как пребиотик, то есть «кормит» полезные бактерии в кишечнике. Это помогает увеличить разнообразие микробиома и поддержать здоровье пищеварительной системы.
Регулярное употребление миндаля улучшает регулярность стула и повышает общее потребление клетчатки. Плюс — около 20% суточной нормы магния, который помогает удерживать воду в кишечнике для более мягкого пищеварения.
Как употреблять: в смузи, десертах, салатах или просто горстью между делами.
Пекан
Недооцененный, но очень эффективный. Пекан содержит почти 3 г клетчатки на порцию и богат полезными жирами и полифенолами. Эти соединения действуют как антиоксиданты и поддерживают здоровые бактерии в кишечнике.
Еще один плюс — универсальность, ведь пекан легко сочетается и со сладкими, и с солеными блюдами.
Как употреблять: в граноли, чиа-пудингах, выпечке или салатах.
Как добавить больше орехов в рацион
Орехи — один из самых простых способов улучшить питание без радикальных изменений, например, ешьте их как перекус, особенно вместе с фруктами, добавляйте в салаты вместо сухариков, смешивайте в смузи, используйте как основу для растительных соусов, заменяйте мясо в блюдах, например, в тако или пасте, и посыпайте завтраки, такие как йогурт, каши или пудинги.
Иногда решения сложных проблем — максимально простые. Горсть орехов ежедневно может стать тем самым маленьким шагом, который поможет наладить пищеварение, поддержать микробиом и сделать самочувствие более стабильным.
Это не волшебная таблетка, однако в сочетании с водой, движением и сбалансированным питанием — один из самых эффективных природных способов поддержать свой организм.