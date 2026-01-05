Орехи против депрессии: как они могут повлиять на ваше настроение

Орехи против депрессии / © Credits

Реклама

Новое исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что люди, которые ежедневно потребляют примерно 30 г орехов, имеют на 17% меньший риск развития депрессии. А все благодаря уникальному сочетанию антиоксидантов, аминокислот и противовоспалительных веществ, которые содержат миндаль, грецкие, кешью, фундук, фисташки и бразильские орехи.

Исследование на примере более 13 тысяч людей среднего и старшего возраста показало, что те, кто ежедневно ел орехи, реже принимали антидепрессанты и меньше жаловались на симптомы депрессии. И это сработало независимо от других медицинских и социальных факторов.

Как орехи влияют на настроение

Орехи богаты на:

Реклама

Фитонутриенты с противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Аминокислоты — аргинин, глютамин, серин и триптофан — важные для регуляции настроения.

Омега-3 и витамин E, которые снижают воспаление мозга и поддерживают когнитивную функцию.

Как объясняет доктор Dr. Lokesh Shahani, именно эти компоненты помогают снижать риск депрессии и защищают нейронные и поддерживающие здоровье мозга связи.

Хотя исследование показало корреляцию между орехами и меньшим риском депрессии, оно не доказывает прямой причинно-следственной зависимости. Однако факт остается, регулярное включение орехов в рацион положительно влияет на здоровье мозга и настроение.

Питание и психика

Орехи — лишь часть большой картины.

Диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и рыбой, снижает риск депрессии.

Диеты с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров ухудшают когнитивные функции и могут усиливать депрессивные симптомы.

Еда и мозг связаны через блуждающий нерв, который соединяет кишечник и мозг. То, что мы едим, прямо влияет на наше настроение и когнитивные функции. И еще один важный момент, питание — это не мгновенный «кнопочный» эффект. Улучшение настроения от сбалансированной диеты проявляется постепенно, если такая диета становится регулярной.

Реклама

Лайфхаки для поддержания психического здоровья

Кроме орехов, эксперты советуют:

Ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения.

Достаточно спать.

Двигаться и заниматься физической активностью.

Увеличить потребление фруктов и овощей.

Уменьшить одиночество и поддерживать социальные связи.

Такие простые изменения помогают «подпитывать» мозг полезными нутриентами и поддерживать стабильное настроение.

Маленькая горсть орехов ежедневно — это не волшебная таблетка, но это надежный шаг в сторону здоровой психики. Сочетание правильного питания, активности и социального взаимодействия может уменьшить риск депрессии, улучшить концентрацию и общее настроение.