Орехи против депрессии: как они могут повлиять на ваше настроение
Попробуем разобраться, действительно ли ежедневная горсть орехов может повысить ваше настроение.
Новое исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что люди, которые ежедневно потребляют примерно 30 г орехов, имеют на 17% меньший риск развития депрессии. А все благодаря уникальному сочетанию антиоксидантов, аминокислот и противовоспалительных веществ, которые содержат миндаль, грецкие, кешью, фундук, фисташки и бразильские орехи.
Исследование на примере более 13 тысяч людей среднего и старшего возраста показало, что те, кто ежедневно ел орехи, реже принимали антидепрессанты и меньше жаловались на симптомы депрессии. И это сработало независимо от других медицинских и социальных факторов.
Как орехи влияют на настроение
Орехи богаты на:
Фитонутриенты с противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Аминокислоты — аргинин, глютамин, серин и триптофан — важные для регуляции настроения.
Омега-3 и витамин E, которые снижают воспаление мозга и поддерживают когнитивную функцию.
Как объясняет доктор Dr. Lokesh Shahani, именно эти компоненты помогают снижать риск депрессии и защищают нейронные и поддерживающие здоровье мозга связи.
Хотя исследование показало корреляцию между орехами и меньшим риском депрессии, оно не доказывает прямой причинно-следственной зависимости. Однако факт остается, регулярное включение орехов в рацион положительно влияет на здоровье мозга и настроение.
Питание и психика
Орехи — лишь часть большой картины.
Диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и рыбой, снижает риск депрессии.
Диеты с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров ухудшают когнитивные функции и могут усиливать депрессивные симптомы.
Еда и мозг связаны через блуждающий нерв, который соединяет кишечник и мозг. То, что мы едим, прямо влияет на наше настроение и когнитивные функции. И еще один важный момент, питание — это не мгновенный «кнопочный» эффект. Улучшение настроения от сбалансированной диеты проявляется постепенно, если такая диета становится регулярной.
Лайфхаки для поддержания психического здоровья
Кроме орехов, эксперты советуют:
Ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения.
Достаточно спать.
Двигаться и заниматься физической активностью.
Увеличить потребление фруктов и овощей.
Уменьшить одиночество и поддерживать социальные связи.
Такие простые изменения помогают «подпитывать» мозг полезными нутриентами и поддерживать стабильное настроение.
Маленькая горсть орехов ежедневно — это не волшебная таблетка, но это надежный шаг в сторону здоровой психики. Сочетание правильного питания, активности и социального взаимодействия может уменьшить риск депрессии, улучшить концентрацию и общее настроение.