Осенние глазные инфекции: как избежать заражения во время сезона простуд

Из-за холодной сырой и ветреной погоды количество инфекционных заболеваний резко увеличилось. Причем страдают не только горло, нос, легкие, но и глаза.

Какие симптомы не стоит игнорировать, когда лучше обратиться к профильному специалисту и можно ли предотвратить заражение, рассказывает кандидат медицинских наук, врач первой категории, офтальмохирург клиники "Эксимер" в Одессе Иван Левицкий.

Простуда, вирус или глазная болезнь

Любое из приведенных в заголовке факторов может вызвать воспаление различных структур глаза.

Выделим 4 типа инфекций, которые способны поражать орган зрения:

вирусы прежде всего сказываются на состоянии глаза. Это такие заболевания, как аденовирусный конъюнктивит, герпесвирусная глазная инфекция, эпидемический геморрагический конъюнктивит, кератоконъюнктивит;

так называемые детские инфекции, к сожалению, поражающие и взрослых и имеющие умеренные проявления на глазах: корь, ветряная оспа, краснуха, эпидемический паротит (свинка);

инфекционные, достаточно тяжелые для организма заболевания с несильными симптомами по отношению к глазам. Они не влияют на зрение и исчезают по мере выздоровления: вирусы Коксаки, ECHO, коронавирусы, полиомиелит;

ТОРЧ-инфекции, такие как цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз, у людей со слабым иммунитетом дают следующие глазные проявления: размытость зрения, светочувствительность, боль в глазах, покраснение;

разновидности гриппа, ОРВИ, простуды также способны приводить к воспалению слизистой глаза или век – конъюнктивиту или блефариту.

Как проявляются офтальмологические и общие инфекции на глазах

Когда мы болеем, например простудой, воспаляется и краснеет вся слизистая, то есть страдает не только конъюнктива носа или горла, но и глаза. Также могут появиться выделения.

Если сгруппировать симптомы, которые появляются в результате глазных или общих инфекций, то выделим 7 категорий:

один из явных признаков инфекции – покраснение и отек век;

красные склеры;

зуд, рези, боль, словно насыпали в глаза песка;

выделения, в случае бактериальной формы – гной;

неприятные ощущения от попадания солнечного или искусственного света, которые могут переходить в головные боли;

сухость глаз или слезотечение, особенно в случае насморка;

зрительные проявления: затуманивание зрения, появление мушек или пятен перед глазами, расплывчатость или двоение предметов, ухудшение сумеречного зрения или временное снижение контрастности и остроты зрения.

Когда нужно к офтальмологу

Обычно, когда проходит общее заболевание, исчезают и симптомы на глазах. Конечно, это не касается первой группы инфекций, проявляющихся разновидностями конъюнктивита и блефарита.

Когда симптомы сильно выражены или беспокоят больного, семейный врач может прописать местные антибиотики.

Однако если за 3-4 дня использования капель проявления не исчезают, а наоборот, ухудшаются, появляются гнойные выделения, беспокоит сухость, светочувствительность, размытость изображения, боль при движении глаза, не исчезает покраснение, обязательно обратитесь к офтальмологу. Он определит этиологию воспаления и назначит эффективное лечение. Бывает, что терапия не помогает, тогда необходимо дополнительно сдать анализы, например на ТОРЧ-инфекции, чтобы выяснить причины болезни.

Как предотвратить проблемы

Практически все вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путём, в том числе через конъюнктиву. Понятно, что предотвратить заражение, когда вы едете в транспорте или находитесь в замкнутом пространстве с больными, очень сложно.

Однако есть несколько простых, но действенных рекомендаций:

своевременно вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь от распространенных вирусов: корь, краснуха, паротит, ветрянка, герпес;

носите одноразовую маску в местах скопления людей;

помните о гигиене: мойте руки с мылом, учит детей не давать мерить другим свои очки, не прикасаться к глазам грязными руками;

когда дома есть больной, обрабатывайте поверхности и посуду, делайте частое проветривание;

Чтобы не упустить глубокое воспаление и другие проблемы с глазами или зрением, обратитесь к офтальмологу, а не идите в аптеку за каплями на все случаи жизни. Только врач определит, какая структура глаза поражена, и назначит действенное лечение.

Читайте также: