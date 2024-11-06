Осенние глазные инфекции: как избежать заражения во время сезона простуд

Из-за холодной сырой и ветреной погоды количество инфекционных заболеваний резко увеличилось. Причем страдают не только горло, нос, легкие, но и глаза.
Какие симптомы не стоит игнорировать, когда лучше обратиться к профильному специалисту и можно ли предотвратить заражение, рассказывает кандидат медицинских наук, врач первой категории, офтальмохирург клиники "Эксимер" в Одессе Иван Левицкий.
Простуда, вирус или глазная болезнь
Любое из приведенных в заголовке факторов может вызвать воспаление различных структур глаза.
Выделим 4 типа инфекций, которые способны поражать орган зрения:
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вирусы прежде всего сказываются на состоянии глаза. Это такие заболевания, как аденовирусный конъюнктивит, герпесвирусная глазная инфекция, эпидемический геморрагический конъюнктивит, кератоконъюнктивит;
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так называемые детские инфекции, к сожалению, поражающие и взрослых и имеющие умеренные проявления на глазах: корь, ветряная оспа, краснуха, эпидемический паротит (свинка);
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инфекционные, достаточно тяжелые для организма заболевания с несильными симптомами по отношению к глазам. Они не влияют на зрение и исчезают по мере выздоровления: вирусы Коксаки, ECHO, коронавирусы, полиомиелит;
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ТОРЧ-инфекции, такие как цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз, у людей со слабым иммунитетом дают следующие глазные проявления: размытость зрения, светочувствительность, боль в глазах, покраснение;
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разновидности гриппа, ОРВИ, простуды также способны приводить к воспалению слизистой глаза или век – конъюнктивиту или блефариту.
Как проявляются офтальмологические и общие инфекции на глазах
Когда мы болеем, например простудой, воспаляется и краснеет вся слизистая, то есть страдает не только конъюнктива носа или горла, но и глаза. Также могут появиться выделения.
Если сгруппировать симптомы, которые появляются в результате глазных или общих инфекций, то выделим 7 категорий:
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один из явных признаков инфекции – покраснение и отек век;
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красные склеры;
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зуд, рези, боль, словно насыпали в глаза песка;
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выделения, в случае бактериальной формы – гной;
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неприятные ощущения от попадания солнечного или искусственного света, которые могут переходить в головные боли;
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сухость глаз или слезотечение, особенно в случае насморка;
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зрительные проявления: затуманивание зрения, появление мушек или пятен перед глазами, расплывчатость или двоение предметов, ухудшение сумеречного зрения или временное снижение контрастности и остроты зрения.
Когда нужно к офтальмологу
Обычно, когда проходит общее заболевание, исчезают и симптомы на глазах. Конечно, это не касается первой группы инфекций, проявляющихся разновидностями конъюнктивита и блефарита.
Когда симптомы сильно выражены или беспокоят больного, семейный врач может прописать местные антибиотики.
Однако если за 3-4 дня использования капель проявления не исчезают, а наоборот, ухудшаются, появляются гнойные выделения, беспокоит сухость, светочувствительность, размытость изображения, боль при движении глаза, не исчезает покраснение, обязательно обратитесь к офтальмологу. Он определит этиологию воспаления и назначит эффективное лечение. Бывает, что терапия не помогает, тогда необходимо дополнительно сдать анализы, например на ТОРЧ-инфекции, чтобы выяснить причины болезни.
Как предотвратить проблемы
Практически все вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путём, в том числе через конъюнктиву. Понятно, что предотвратить заражение, когда вы едете в транспорте или находитесь в замкнутом пространстве с больными, очень сложно.
Однако есть несколько простых, но действенных рекомендаций:
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своевременно вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь от распространенных вирусов: корь, краснуха, паротит, ветрянка, герпес;
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носите одноразовую маску в местах скопления людей;
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помните о гигиене: мойте руки с мылом, учит детей не давать мерить другим свои очки, не прикасаться к глазам грязными руками;
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когда дома есть больной, обрабатывайте поверхности и посуду, делайте частое проветривание;
Чтобы не упустить глубокое воспаление и другие проблемы с глазами или зрением, обратитесь к офтальмологу, а не идите в аптеку за каплями на все случаи жизни. Только врач определит, какая структура глаза поражена, и назначит действенное лечение.
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