Осенний рацион для глаз: офтальмолог дал советы по питанию

Что есть и какими продуктами запастись на зиму и весну, чтобы поддерживать здоровье глаз и организма? Эти вопросы очень часто задают врачам. Особенно мамы, у которых подрастают дети.

Так что на тему питания и вообще проблем со зрением осенью комментарий предоставила Мирослава Шевчук — врач-офтальмолог киевской клиники "Эксимер".

Традиционно осень для украинцев – время урожая и большой кампании под названием "консервация и заготовка на питание". У нас в крови заложено намачивать, заквашивать, сушить. И в этом есть смысл! Ведь диетологи отмечают разнообразие питания, обязательное ежедневное потребление ягод, фруктов, зелени, ферментированных продуктов и формирование разноцветной тарелки. Именно таким образом, мы эффективно и естественным образом пополняем организм необходимыми микро- и макроэлементами.

Реалии, отражающиеся на зрении

Сейчас наша жизнь полна стресса, недосыпания и вредных привычек. Мы курим, когда читаем новости после прилетов, заедаем нервы и тревогу сладким, расслабляемся на вечер алкогольными напитками и беспрестанно сидим в смартфонах – там быстрый дофамин, там оперативная информация, там виртуальный мир, где нет войны и горя. Все это наносит зрительной системе вред.

Есть ли возможность кардинально что-либо изменить, чтобы исправить ситуацию? Пожалуй, в этих реалиях нет. Конечно, можно порекомендовать бросить курить, не злоупотреблять спиртным и булочками и соблюдать информационную гигиену. А еще спать по 8 часов, качественно отдыхать и гулять на свежем воздухе минимум 2 часа в день. Однако жизнь постоянно вносит свои коррективы.

Итак, самое главное осенью – продумать все факторы, негативно влияющие на здоровье глаз и, наоборот, помогающие поддержать его.

Отрицательные факторы

1. Прежде всего это сезонные аллергии на листву, плесень, амброзию. Знаете, что страдаете каждый год от поллиноза? Действуйте на предупреждение! Начинайте антигистаминную терапию еще до цветения – пилюли, спреи, а при необходимости и капли в глаза. Конечно, первые два препарата вам назначит аллерголог или семейный врач, а последний – именно офтальмолог.

2. С началом отопительного сезона многие жалуются на сухость глаз. Пока есть электричество, включаем увлажняющие электрические приборы, а дополнительно пользуемся каплями-слезозаменителями. Вид подбирает специалист в зависимости от ваших потребностей – для образования водного слоя, муциново-липидного или комбинированного.

3. Короткий день и частые отключения света. Если летом вечером можно обойтись и без дополнительного освещения, то осенью без него, к сожалению, никак. Я не говорю, что чтение в сумерках вредит глазам. Нет, просто они быстрее устают, особенно у тех, у кого и так не так со зрением: у людей с близорукостью, астигматизмом, дальнозоркостью или глаукомой. И конечно, у пациентов, страдающих куриной слепотой – вот они действительно страдают от нехватки света. Что делать? Закупите лампы, работающие от павербанка. Не фонарик на голову или какие-нибудь гирлянды. Нет, нужно, чтобы поле освещения было шире, чем формат книги или компьютера.

4. Обострение хронических заболеваний и депрессивных состояний. Общее самочувствие отражается и на зрительной системе. Здесь могу посоветовать только вовремя делать чекапы и действовать на упреждение. Знаете о проблемах с желудком? Уберите из рациона острое, слишком соленое, жирное, жареное. Добавьте ферментов, нормализуйте кислотность, но это больше к семейному врачу или гастроэнтерологу. А тем, кто страдает депрессией, советую избавиться от предрассудков в отношении психиатров и обратиться к толковому специалисту.

Положительные факторы

1. Жара и страстное солнце уходят вместе с летом. Вы знаете, что сухой воздух и ультрафиолет влияют на сетчатку и наружную поверхность глаза? Теперь не придется каждый раз перед выходом на работу или улицу надевать солнцезащитные очки и пользоваться увлажняющими каплями. К тому же ночью уже нет жары, потому можно полноценно выспаться. Конечно, если соседняя страна даст такой шанс.

2. Нет света – выйдите подышать свежим осенним воздухом. Американские ученые доказали, что двухчасовые прогулки, особенно в зеленой зоне, уменьшают риск развития близорукости. Кислород плюс физическая активность придают здоровье. К тому же, часто свет выключают по улицам, поэтому идите на соседнюю улицу, где горят фонари.

3. Разнообразие продуктов! Не теряйте времени: пока сезонные овощи и фрукты самые дешевые, обогащайте свой рацион. И замораживайте как можно больше фруктов, ягод и зелени. Ведь подобный способ сохраняет все ценные витамины и микроэлементы.

Вы ведь помните, что я писала о вредных привычках и их влиянии на зрение? Итак, добавьте в свою пищу максимум антиоксидантов – оградите клетки глаза от негативного воздействия свободных радикалов. Этими антиоксидантами являются витамины А, Е, С. Так вы поддержите состояние сосудов, следовательно, и снабжение полезными веществами роговицы, сетчатки и хрусталика. А еще поможете куриной слепоте.

Где больше этих витаминов:

помидоры, сладкий перец, разные виды капусты – белокочанная, цветная, брокколи, брюссельская. И еще: не демонизируйте картофель, например, приготовленный в шелухе – отличный источник витамина С! А он помогает защищать глаза от конъюнктивита и других инфекционных болезней;

морковь, зеленый лук, тыква, бобовые, арбуз, дыня, нектарин, крыжовник – все яркие овощи, фрукты и ягоды. Кстати, кисленький крыжовник явно недооценивают, ведь в нем наибольшее содержание витамина А, что снижает риск возрастной дегенерации желтого пятна – состояния, когда вы не в состоянии четко рассмотреть детали (в дальнейшем есть опасность вообще потерять зрение);

нерафинированные растительные масла, орехи и семена, свекла, спаржа, листовая зелень питают сетчатку, предотвращая ретинопатию.

Но не единственными антиоксидантами должны обогащать рацион. Очень важны витамины группы В для сосудов, нервных волокон глаз и слизистых. Поэтому налегайте на лучок и чеснок, которые, кстати, снабжают организм серой, цинком, селеном и железом – главными компонентами всех поливитаминов для глаз.

И помните о пигментах, замедляющих дегенеративные процессы в глазу и дающих остроту зрения. Такие пигменты, как лютеин и зеаксантин, содержатся в кукурузе, капусте кале и продуктах, приведенных выше.

О пользе черники и голубики, пожалуй, нет смысла рассказывать – это самые распиаренные ягоды в интернете. Только добавлю, что они полезны не только в свежем виде, но и сушеные, замороженные, консервированные.

Составляйте каждый день разноцветную тарелку хотя бы на один прием пищи, добавляйте достаточно белка и кисломолочных продуктов. Гуляйте, дышите свежим воздухом и любуйтесь осенними видами. Давайте отдых глазам каждые два часа, глядя вдаль. Держите под контролем хронические болезни. Старайтесь ложиться раньше, чтобы выспаться. И обязательно раз в год делайте профилактические осмотры у офтальмолога – так можно выявить заболевание на начальном этапе и эффективно помочь проблеме.

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