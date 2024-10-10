Осенний вирус: чем питаться, чтобы облегчить симптомы болезни и ускорить выздоровление

Узнайте, что поможет облегчить симптомы простуды, избавиться от кашля и расстройства желудка, а также чего следует избегать, если вы подхватили вирус.

Трудно оставаться работоспособным, когда вы чувствуете себя нездоровым. Однако вашему организму нужно правильное питание, чтобы выздороветь и поправиться, когда вы страдаете от простуды или гриппа.

Лучшие продукты для вас в это время - те, которые повышают иммунитет и легко усваиваются. Эксперты поделились с Womanʼs World рекомендациями по питанию при различных симптомах, а также продуктами, которых следует избегать, пока вы не поправитесь.

Как питаться во время болезни

Хотя крайне важно есть и поддерживать водный баланс во время болезни, также важно быть внимательным к потребляемой вами пище. Кассандра Падула Берк, сертифицированный диетолог и физиотерапевт, говорит, что вам нужно прислушиваться к своему организму. Небольшие, частые приемы пищи или перекусы могут переноситься легче, чем обильная еда, когда вы не чувствуете голода.

Кроме того, продукты, которые вы должны есть, когда вы больны, могут различаться в зависимости от ваших симптомов.

Продукты, которые можно есть, когда у вас простуда

Лимон / Фото: Credits

Цитрусовые. Укрепление иммунной системы является ключевым фактором, когда вы имеете дело с симптомами простуды или гриппа, поэтому, чтобы поддержать свою иммунную систему, ешьте цитрусовые, богатые витамином С, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны. Согласно исследованию, витамин С помогает иммунной системе организма бороться с вирусными захватчиками.

Чеснок / Фото: Credits

Чеснок. Он содержит антимикробные и противовирусные компоненты, которые могут стимулировать иммунные клетки, чтобы потенциально помочь сократить продолжительность простуды, объясняет Мишель Рутенштейн, кардиолог-диетолог.

Яблоки / Фото: Credits

Яблоки. Рутенштейн также рекомендует добавлять в свой рацион красные яблоки, если у вас заложен нос. Они богаты кверцетином — флавоноидом с противовоспалительными свойствами, который может помочь поддержать иммунитет и уменьшить симптомы, связанные с простудой. Только обязательно съешьте кожуру, так как именно там концентрируется кверцетин.

Куриный суп / Фото: Credits

Куриный суп с лапшой. Конечно, вы не ошибетесь, если выберете тарелку куриного супа или других супов на основе бульона. Эти классические средства теплые и успокаивающие, а пар может помочь устранить заложенность носа. Исследование показало, что куриный суп может помочь снять воспаление, что может ускорить выздоровление от простуды.

Продукты, которые можно есть при кашле или боли в горле

Мед / Фото: Credits

Мед. Когда вы сильно кашляете или у вас болит горло, нежная пища — хороший выбор, так как она не будет еще больше раздражать ваше горло. Мед на удивление эффективен, говорит Радж Дасгупта, доктор медицины. Он успокаивает боль в горле и может помочь облегчить кашель.

Чай / Фото: Credits

Горячий чай. Что касается напитков, чай поможет вам поддерживать водный баланс и поможет открыть дыхательные пути, облегчая дыхание. Доктор Дасгупта рекомендует мятный или имбирный чай из-за их противовоспалительных свойств.

Йогурт. Если вас больше всего беспокоит боль в горле, попробуйте есть более мягкую пищу, такую ​​как йогурт, яичницу-болтунью или персики и груши, чтобы уменьшить воспаление, предлагает доктор Берк.

Продукты, которые можно есть при расстройстве желудка

Эксперты рекомендуют попробовать диету, которая состоит из бананов, риса, яблочного пюре и тостов, если у вас расстройство желудка, диарея, рвота или тошнота. Эти продукты пресные и легкие для желудка, считает доктор Дасгупта. Когда вы чувствуете себя больным, ваша пищеварительная система может быть довольно чувствительной. Употребление этих продуктов может помочь вам избежать дальнейшего раздражения и успокоить расстройство желудка.

Продукты, которых следует избегать во время болезни

Избегайте воспалительных продуктов, таких как обработанные продукты и жареные продукты с высоким содержанием сахара, соли и жира. Поскольку ваш организм пытается бороться с болезнью, употребление воспалительных продуктов может негативно повлиять на ваше выздоровление.)

То, что вы пьете, также имеет значение. Доктор Дасгупта отмечает, что напитки с кофеином могут привести к обезвоживанию, особенно если вы пьете недостаточно жидкости. Алкоголь также может обезвоживать вас, поэтому пейте воду и травяные чаи без кофеина, пока вы не выздоровеете.

Важно правильно питаться и пить достаточно воды, но, если вы устали, отдохните. Приоритет сна позволяет вашему организму использовать свою энергию для борьбы с инфекцией.

А если вы болеете больше нескольких дней или если ваши симптомы ухудшаются, обратитесь к врачу.

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