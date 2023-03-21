Осложнения гриппа: почему нельзя недооценивать болезнь

Не стоит недооценивать грипп, ведь его осложнения могут быть более опасны для здоровья, чем сама болезнь. Узнайте, какие чаще всего бывают осложнения после гриппа.

Никто не застрахован он гриппа, легче всего его подхватить в общественных местах — везде, где есть скопления групп людей, ведь он запросто передается воздушно-капельным путем. Симптомы гриппа и простуды очень похожи, поэтому их легко спутать. Однако правильная диагностика очень важна, потому что отсутствие лечения или, что еще хуже, неправильное лечение гриппа приводит к очень серьезным осложнениям. Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о наиболее частых осложнениях гриппа.

Наиболее частые осложнения гриппа

Осложнения гриппа чаще всего встречаются в виде бронхита или пневмонии, реже могут развиваться синусит, средний отит, синдром Гийена-Барре, менингоэнцефалит и поперечный миелит.

У людей, страдающих диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями, эти недуги могут усугубляться.

Итак, какие осложнения гриппа, чаще всего встречаются в медицинской практике:

Острый бронхит

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Основными симптомами острого бронхита являются сильный кашель с выделением мокроты, лихорадка и общее недомогание. Иногда у пациента отмечается отдышка и учащенное сердцебиение.

В лечении бронхита острого типа зачастую врач назначает такие препараты, как:

жаропонижающие;

отхаркивающие;

противокашлевые;

бронходилататоры;

антибиотики;

НПВС.

Антибиотики рекомендуются пациентам с продолжительным кашлем или наличием признаков присоединения бактериальной инфекции.

Пневмония

Как осложнение гриппа пневмония начинается внезапно с лихорадки и озноба. Также может возникать боль в груди. Кашель сначала сухой и утомительный, затем становится влажным с выделением мокроты. Пневмонию лечат антибиотиками, жаропонижающими и отхаркивающими средствами, а также постельным режимом в течение 5-7 дней.

В некоторых случаях, когда пневмония накладывается на существующее хроническое респираторное заболевание и усугубляет его, настоятельно рекомендуется госпитализация.

Острый отит

Обычно такой отит — результат острой инфекции носоглотки, соединяющейся со средним ухом через евстахиеву трубу.

У младенцев и детей младшего возраста можно заподозрить отит, когда малыш становится раздражительным и суетливым без причины, у него отсутствует аппетит, заложен нос и он может тереться головой о подушку. Дети старшего возраста и взрослые жалуются на боль в ушах или снижение слуха. При большом количестве воспалительного экссудата в полости уха может возникнуть спонтанная перфорация барабанной перепонки и ее вытекание из уха. Воспаление среднего уха лечится антибиотиками, дополнительно назначают анальгетики и жаропонижающие.

Воспаление околоносовых пазух

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Синусит как следствие инфекций верхних дыхательных путей, включая грипп, встречается довольно часто и развивается примерно у 5% больных с насморком или другими симптомами носоглоточной инфекции. Симптомы синусита включают тупую головную боль в области лба или носа, лихорадку и общее недомогание.

Людям, склонным к гаймориту, не следует недооценивать инфекцию гриппа. Важно, чтобы они оставались дома и принимали назначенные лекарства. Квартира должна быть хорошо увлажнена, так как сухой и горячий воздух тормозит процессы самоочищения дыхательных путей.

Лечение гайморита должен проводить ЛОР-врач, так как в некоторых случаях назначается кукушка — промывание носа для удаления остаточной слизи или введение лекарств непосредственно в больную пазуху носа.

Нарушение кровообращения

Острая недостаточность кровообращения проявляется внезапной и прогрессирующей слабостью, нарастающей одышкой, бледностью кожных покровов и ускоренным или нерегулярным сердечным ритмом. Это опасное для жизни состояние, требующее немедленного вызова скорой помощи и стационарного лечения.

Хроническая недостаточность кровообращения характеризуется медленно нарастающими симптомами, к которым относятся отеки и одышка. Отеки обусловлены скоплением избыточного количества жидкости во внеклеточном пространстве (если больной ходит, то в нижних конечностях, а если лежит, то в поясничной области).

Лечение нарушения кровообращения в начальном периоде развития может проводить врач в домашних условиях. Более выраженная недостаточность кровообращения требует стационарного лечения.

Синдром Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре — редкое (частота 1-4 случая на 100 000 в год) заболевание, приводящее к прогрессирующей мышечной слабости из-за повреждения периферических нервов.

При синдроме Гийена-Барре наблюдается патологическая реакция антител, которые вместо защиты организма начинают повреждать оболочки нервов, приводя к нарушениям иннервации, лежащим в основе возникающих симптомов.

Причины этой аномальной реакции остаются неясными, но есть теория, что некоторые вирусные и бактериальные инфекции вырабатывают антитела, которые перекрестно реагируют с молекулами, составляющими оболочку нерва. Они не только уничтожают вирусы и бактерии, против которых направлены, но и как-то "по ошибке" повреждают собственные ткани организма. И действительно, почти 2/3 случаев синдрома Гийена-Барре предшествует гриппозная инфекция.

Чаще всего примерно через 2-4 недели после обычно легкой инфекции дыхательной или пищеварительной системы появляются нарушения чувствительности в пальцах рук или ног (они являются результатом вовлечения чувствительных нервных волокон). К этому добавляется постепенно нарастающее симметричное ослабление мышечной силы ног, приводящее к затруднениям при ходьбе и в конечном счете к полному параличу.

Специфического лечения синдрома Гийена-Барре не существует. Как правило, применяется терапевтическая методика, состоящая из плазмафереза и введение иммуноглобулинов. Кроме того, часто включают прием фармацевтических препаратов с обезболивающим и антикоагулянтным действием.

При успешном лечении примерно 80% больных полностью излечиваются, а 3-5% оказываются в инвалидном кресле.

В целом лечение больных с синдромом Гийена-Барре может продолжаться длительное время, приводя к значительному улучшению состояния здоровья.

Осложнения гриппа: не стоит недооценивать болезнь

Осложнения гриппа, особенно нелеченые, приводят к тяжелым заболеваниям, очень опасным для здоровья и даже жизни. При появлении таких симптомов, как жар, насморк, слабость и одышка, обратитесь к семейному врачу, который разработает для вас схему лечения. Никогда не недооценивайте эти симптомы, даже если вы думаете, что заболели обычной простудой.

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