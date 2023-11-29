Остеопороз: как понять, что ты в группе риска, и укрепить кости естественным путем

Не секрет, что крепкие кости - залог нашего здоровья, они поддерживают вашу активность, снижают риск тяжелых переломов и защищают жизненно важные органы. Но с возрастом кости ослабевают.

Очень важно поддерживать свои кости в отличной форме. Womans World помогает разобраться, что такое остеопороз, как определить, находитесь ли вы в группе риска, а также предлагает простые способы укрепить свой скелет натуральными средствами.

Что такое остеопороз

Остеопороз — это состояние, при котором кости становятся слабыми и хрупкими. Это делает их более восприимчивыми к переломам. Остеопороз часто называют "тихой болезнью", поскольку вы не чувствуете, как ваши кости слабеют, и у вас может не быть никаких симптомов, пока вы не сломаете кость.

Женщины значительно чаще страдают остеопорозом, чем мужчины. Почему это происходит? Кости состоят из живой ткани, которая постоянно разрушается и заменяется на протяжении всей нашей жизни. Ваше тело полагается на минералы - кальций и фосфат, чтобы поддерживать кости здоровыми и крепкими. Но с возрастом тело начинает поглощать эти минералы вместо того, чтобы удерживать их в костях там, где они необходимы. Это вызывает низкую костную массу (предвестник остеопороза) или количество костных минералов в костной ткани. При остеопорозе организм теряет слишком много костной ткани или производит ее недостаточно, или и то, и другое.

Остеопороз / Фото: Credits

Почему риск остеопороза увеличивается с возрастом

В детстве, подростковом и раннем взрослом возрасте ваше тело приближается к пиковой костной массе или максимальному количеству костной ткани. Это приводит к более плотному и сильному скелету. Плотность костей увеличивается на этих этапах жизни, потому что костей образуется больше, чем разрушается. Большинство людей достигают пика костной массы в возрасте от 25 до 30 лет. После этого вы теряете костную массу быстрее, чем она создается.

Вы можете упасть в 20, 30 или 40 лет и сможете встать, ничего не сломав, но в какой-то момент, когда вам за 50 или больше, кости теряют свою плотность и архитектурную структуру. Так что то же самое падение, которое вы совершили 20 лет назад, теперь может привести к перелому кости, говорит Хаим Ванек, доктор медицинских наук, эндокринолог и доцент медицинского факультета Университета здоровья и науки штата Орегон.

Хотя мы все теряем плотность костей, интенсивность потери для каждого индивидуальна, объясняет Марисса Блюм, доктор медицинских наук, ревматолог. Потеря плотности костей может зависеть от многих факторов, в том числе от того, проделали ли вы большую работу по получению достаточного количества кальция, правильного питания и физических упражнений для достижения хорошей плотности костей, пережили ли вы менопаузу, также на скорость потери плотности костей влияет генетика.

Остеопороз / Фото: www.credits

Почему женщины склонны к остеопорозу

Каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в течение жизни ломают кость из-за остеопороза. По некоторым данным, заболеваемость остеопорозом среди женщин выше, чем заболеваемость сердечным приступом, инсультом и раком молочной железы вместе взятыми. Так почему же женщины чаще страдают остеопорозом? Наиболее частым триггером остеопороза является менопауза. Действительно, у 50% женщин в постменопаузе развивается остеопороз.

Виновато в этом падение уровня эстрогена, которое происходит во время менопаузы. Гормон эстроген стимулирует клетки кости, участвующие в процессе ремоделирования, позволяя организму формировать новую кость и поддерживать здоровье костей. Но после менопаузы клетки, разрушающие кость, называемые остеокластами, становятся более активными. А клетки, формирующие новую кость, называемые остеобластами, менее активны, поэтому это образование происходит не так, как до менопаузы.

Кроме того, женщины более склонны иметь более слабые кости, поскольку их кости обычно меньше, тоньше и менее плотные, чем у мужчин. А поскольку они обычно живут дольше, чем мужчины, это дает больше времени для совокупной потери костной массы.

Является ли остеопороз генетическим

То, что остеопороз имеет генетический компонент, не вызывает сомнений у доктора Ванека и доктора Блюм. Хотя не существует единого идентифицированного гена, вызывающего остеопороз, по словам доктора, мы наследуем смесь генов, которые участвуют в формировании костей. Поэтому, если у вас есть родитель, у которого был остеопороз, вы также можете иметь это заболевание.

Остеопороз / Фото: Credits

Как проверить наличие остеопороза самостоятельно

Если вы относитесь к группе риска возникновения остеопороза или подозреваете его у себя, обратитесь к своему семейному врачу. Обычно лечение этого заболевания предполагает минимизацию рисков травмирования и медикаментозные способы укрепления костей. Однако только квалифицированный специалист может комплексно оценить ваше состояние и назначить адекватное лечение, сообщает официальный сайт МОЗ Украины.

Также вы можете проверить наличие остеопороза в домашних условиях. Согласно исследованию, опубликованному в "Журнале клинической медицины", вы можете получить представление о риске развития остеопороза, измеряя свой шаг. Вот как это работает: на открытом пространстве отметьте место, где вы стоите, затем сделайте два самых больших шага вперед, какие только сможете. В сантиметрах измерьте расстояние между двумя отметками. Получив это число, разделите его на свой рост в сантиметрах. Если полученное число ниже 1,24, возможно, у вас остеопороз. Тест отражает силу нижних конечностей, что может быть ранним индикатором остеопороза.

Лечения остеопороза

Существует несколько лекарств от остеопороза, которые вам может назначить врач, они направлены на замедление скорости разрушения костей и/или ускорения процесса формирования костей. Но, как правило, основа лечения — убедиться, что пациент получает достаточное количество кальция и витамина D, и заниматься упражнениями с весовой нагрузкой, то есть физической активностью, которая тренирует мышцы и кости, говорит Доктор Ванек. Только после того, как эти три компонента перестанут быть достаточно эффективными, возникнет необходимость в лекарствах от остеопороза.

Женщины в возрасте 51 года и старше должны получать 1200 мг кальция в день. Лучшими источниками кальция являются молоко и молочные продукты, такие как сыр и йогурт. Но вы также можете получить необходимое количество кальция, употребляя листовую зелень, жирную рыбу, обогащенный апельсиновый сок, миндаль, семена чиа и черную фасоль.

Витамин D помогает организму усваивать кальций из пищи и обеспечивает обновление и минерализацию костей. Естественные источники витамина D - это жирная рыба, яичный желток, грибы и обогащенное молоко.

Как проверить уровень витамина D

Витамин D / Фото: Credits

По словам доктора Ванека, минимальных доз витаминов может быть недостаточно. Проверка уровня витамина D с помощью анализа крови — лучший способ узнать, составляет достаточен ли ваш уровень его потребления. Вы можете получать витамин D из солнечного света и некоторых продуктов, но если его уровень низкой, то необходимо ежедневно принимать витамин дополнительно. Поэтому, если у вас возникли сомнения относительно уровня витамина D, вам стоит посоветоваться с врачом, сделать анализ и следовать его рекомендациям по приему витаминов или добавок.

Что можно сделать для профилактики остеопороза

Существует также 7 естественных стратегий укрепления костей.

Как укрепить кости естественным путем / Фото: Credits

Ешьте больше белка. Употребление белковых продуктов укрепляет ваши кости. Белок является важным строительным материалом хрящей, кожи, крови, волос, костей и мышц. Важно сохранять хорошую мышечную массу, потому что низкая мышечная масса связана с хрупкостью костей и повышенным риском остеопороза, а потребление белка приводит к поддержанию мышечной массы, объясняет доктор Блюм.

По данным исследования Университета Коннектикута, употребление достаточного количества белка связано с увеличением плотности костей и снижением риска остеопороза у женщин. Женщинам следует стремиться потреблять 0,8 грамма белка на килограмм массы тела (или около 50 граммов белка для женщины весом 63 кг) в день.

В то время как постное мясо, птица и молочные продукты являются богатыми источниками белка, увеличение потребления растительного белка, такого как орехи и овощи, может дать больший импульс для ваших мышц.

Спите. Нет никаких сомнений, что крепкий 7-8-часовой сон приносит пользу для здоровья всего тела, включая снижение риска остеопороза. Исследование, проведенное с участием более 11 000 женщин в постменопаузе, показало, что у тех, кто спал 5 часов или меньше в сутки, минеральная плотность костной ткани в четырех участках (все тело, бедра, шея и позвоночник) была значительно ниже, по сравнению с женщинами, которые спали 7 часов в сутки. Исследователи отметили, что разница между двумя группами эквивалентна одному году старения.

Авторы исследования подозревают, что плохой ночной сон нарушает процесс ремоделирования костей, когда старая костная ткань удаляется и образуется новая, а это происходит во время сна. Развитие и поддержание костей подчиняется циркадному ритму и связано с циклом сна, утверждает доктор Ванек.

Танцуйте, гуляйте, двигайтесь. Упражнения с небольшим отягощением, которые включают в себя нахождение на ногах, поддерживающих ваш вес, создают нагрузку на кости, которая заставляет их работать тяжелее. Согласно исследованию, ежедневные занятия с весовой нагрузкой снижают риск истончения костей и переломов на 51%. Заслуга заключается в том, что он стимулирует активность остеобластов, образующих кость. Бонус: боковые движения по площадке обеспечивают одну из самых больших сил вертикальной реакции земли среди всех движений.

Танцы, прогулки и работа в саду — это хорошие упражнения с нагрузкой , которые вы можете выполнять. Вы можете носить утяжелители для лодыжек или запястий, чтобы стимулировать нагрузку и действительно оптимизировать упражнение. Также важно знать, что рывок в сторону обеспечивает большее укрепление костей, чем шаг вперед, поэтому танцы так полезны.

Как укрепить кости естественным путем / Фото: Credits

Позвольте себе бокал пива или вина. Побалуйте себя холодным пивом или бокалом вина после долгого дня. Исследование Университета Тафтса показало, что женщины в постменопаузе, которые ежедневно выпивали бокал вина или пива, имели более высокую минеральную плотность костей, чем те, кто воздерживался от этого. Кремний в пиве способствует образованию коллагеновых волокон, которые укрепляют существующие кости и помогают создавать новые, здоровые костные клетки. Кроме того, бор в пиве увеличивает активность клеток, которые растворяют старую кость и создают новую.

Что касается вина, исследователи обнаружили, что фитоэстроген ресвератрол, который содержится в винограде, связывается с рецепторами эстрогена в организме, защищая от потери костной массы. Это поможет вашим костям оставаться крепкими.

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Выбирайте ферментированные продукты. Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кефир, ферментированные овощи, являются основным источником лактобактерий рамносус, полезного пробиотика, который смягчает влияние снижения уровня эстрогена на прочность костей. Исследование предполагает, что ежедневная доза пробиотика может увеличить минеральную плотность костей на 36% и снизить жесткость суставов на 42% за шесть недель.

Ромашковый чай / Фото: Credits

Пейте ромашковый чай. Оказывается, что успокаивающий напиток — это также простой способ сохранить кости крепкими. Исследование показывает, что ромашка помогает поддерживать естественный рост остеобластических клеток, то есть тех клеток в вашем организме, которые способствуют росту и минерализации костей.

Как укрепить кости естественным путем / Фото: Credits

Загорайте. В следующий раз, когда вы отправитесь по делам, попробуйте засучить рукава на несколько минут. Чем больше кожи вы оставляете открытой, тем больше витамина D вы сможете усвоить от солнца. Это очень важно для здоровья костей, поскольку дефицит питательных веществ может привести к разрушению костей и снижению усвоения кальция. Но, по данным исследования, получение достаточного уровня витамина D может помочь снизить риск переломов на 33%. Чтобы убедиться, что вы получаете достаточное количество солнца, постарайтесь проводить 20 минут на улице около полудня, не нанося солнцезащитный крем, несколько раз в неделю.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения, менять систему питания или принимать витамины и добавки.

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