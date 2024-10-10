Осторожно, геомагнитный шторм: прогноз солнечной активности на 10 октября

На Солнце произошло три мощные вспышки, которые повлияют на геомагнитную активность.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 10 октября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

На Солнце произошли две вспышки класса М и одна – класса Х (самый высокий класс вспышек). Поэтому сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 8 (красный уровень), что соответствует сильному геомагнитному шторму, способному влиять на самочувствие метеозависимых людей. Его мощность будет увеличиваться ко второй половине дня и к 19-21:00 достигнет максимума.

Последний раз такой геошторм наблюдался в мае 2024 года.

Читайте также: