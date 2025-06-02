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ТСН в социальных сетях

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Осторожно, магнитный шторм: солнечная активность 2 июня

Сегодня ожидается высокая солнечная активность, связанная с выбросом корональной массы с Солнца.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Магнитный шторм 2 июня

Магнитный шторм 2 июня / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 1 июня 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 1 июня, ожидается сильная геомагнитная буря с К-индексом 8 (красный уровень), или уровня G4 (Severe). Она может привести к сбоям в работе энергосистем, спутниковой связи и навигационных систем. Метеочувствительные люди могут испытывать ухудшение самочувствия, включая головные боли и повышенную утомляемость. Возможны яркие полярные сияния, видимые на более низких широтах, чем обычно.

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Дата публикации
Количество просмотров
360
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