Осторожно, магнитный шторм: солнечная активность 2 сентября

2 сентября ожидается сильные магнитные бури

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 2 сентября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), что соответствует магнитному шторму. Причина — мощные вспышки на Солнце класса Х и М. При таком уровне солнечной активности возможны сбои в спутниковой и радиосвязи, ошибки в GPS-навигации, сильные полярные сияния на широтах, где обычно их не видно. Метеозависимые люди могут ощущать недомогания — перепады артериального давления, головные боли, мигрени, сонливость, тревожность, слабость, перепады настроения и др.