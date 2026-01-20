Осторожно, магнитный шторм: солнечная активность 20 января

Землю накроет сильный магнитный шторм / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 20 января 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 20 января, ожидается солнечная активность с К-индексом 8 (красный уровень), что соответствует магнитному шторму, причиной которого стала вспышка класса X1.9 на Солнце, вызвавшая выбросы корональной массы, направленные в стороны Земли. Пик шторма припадет на первую половину сегодняшнего дня.

Ожидается, что активность полярных сияний значительно расширится в направлении экватора, и при благоприятных условиях их можно будет наблюдать даже в средних широтах — что и произошло вчера вечером в некоторых областях Украины.

Отметим, метеозависимые люди могут ощущать недомогания — перепады артериального давления, головные боли, мигрени, сонливость, тревожность, слабость, перепады настроения и др.