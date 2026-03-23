Осторожно, магнитный шторм: солнечная активность 23 марта

Сегодня ожидается магнитных шторм / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 23 марта 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 23 марта, ожидается пик активности: по прогнозам специалистов, Землю накроет магнитный шторм с К-индексом 7 (красный уровень), причиной которого стали мощные вспышки на солнце и последующие выбросы корональной массы, направленные в стороны Земли.

Такая сильная магнитная буря (шторм) способна вызывать выраженные симптомы у метеозависимых людей: от головной боли и слабости до скачков давления, учащенного сердцебиения и нарушений сна. В такие периоды также повышается вероятность сбоев в работе спутниковых систем, GPS-навигации и радиосвязи.

В периоды таких магнитных бурь медики советуют внимательнее относиться к своему состоянию: придерживаться регулярного режима сна, поддерживать водный баланс, не перегружать себя физически и эмоционально, а также по возможности сократить потребление кофеина и отказаться от алкоголя.

Кроме того, в период повышенной солнечной активности возрастает вероятность наблюдения северного сияния, и при благоприятных условиях его можно будет увидеть даже в более низких широтах, чем обычно.