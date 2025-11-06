Осторожно, магнитный шторм: солнечная активность 6 ноября

Сегодня ожидается мощная магнитная буря / © Credits

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6 ноября 2025 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 6 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 7 (красный уровень), что соответствует магнитному шторму, причиной которого стали две мощные солнечные вспышки класса X — X1.8, вызвавшие выбросы корональной массы. Хотя извержения не были направлены на Землю, Центр космической погоды прогнозирует геомагнитные бури 6 и 7 ноября.

Отметим, метеозависимые люди могут ощущать недомогания — перепады артериального давления, головные боли, мигрени, сонливость, тревожность, слабость, перепады настроения и др.