Осторожно с лекарствами: офтальмолог рассказал, как таблетки и капли могут влиять на наше зрение

Всегда ли вы читаете аннотацию к препаратам, особенно раздел о побочных действиях? Иногда бесконтрольный прием лекарства банально от гипертензии может привести к негативным последствиям. В частности, для зрения.

О самых распространенных офтальмологических осложнениях от таблеток, а также о влиянии глазных капель на другие системы организма рассказывает главный врач одесского центра "Эксимер", ретинолог, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Илья Афанасьев.

Кто подвержен побочным явлениям

До 10% медикаментов, назначаемых для систематического приема при различных заболеваниях, могут вызывать патологические изменения в органах зрения. К появлению побочных эффектов приводят разные факторы, ведь организм – это сложная система, поэтому на его реакции влияет немало факторов. Среди основных:

сопутствующие заболевания;

возраст;

состояние иммунитета;

экология региона;

профессиональная деятельность.

Отдельно следует выделить пациентов с хроническими заболеваниями, прежде всего эндокринной системы, например, с сахарным диабетом, и сердечно-сосудистой – гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмией. Чем старше человек, тем больше патологий имеет, следовательно, выше вероятность проявления побочного действия лекарства.

Какие бывают офтальмологические осложнения

Что для нас главное в зрении? Его острота и качество. Вот эти критерии и возьмем для классификации негативного воздействия лекарства на глаза.

Об остроте зрения свидетельствует то, как далеко или близко мы можем видеть и ясно ли нам виден текст. Проявлением побочного действия является развитие миопии (близорукости).

К качеству зрения отнесем группу симптомов:

ухудшение контрастной чувствительности;

двоение;

любые эффекты, например галоэффекты, блики;

искривление изображения;

изменение цветовосприятия.

Кроме того, лекарство может приводить к возникновению органической патологии, когда что-то не так уж с самим глазом. Это, в частности, следующие заболевания:

катаракта – помутнение хрусталика;

глаукома – повышение глазного давления;

повреждение зрительного нерва, из-за чего сначала теряется периферическое зрение, а затем и зрение вообще;

изменения на сетчатке, например макулодистрофия. Тогда центральный участок сетчатки, на котором мы видим, меняется. Часто это необратимый процесс, нуждающийся в офтальмологической помощи и коррекции дозы некоторых препаратов.

Вот почему важен мультидисциплинарный подход к терапии. Хороший кардиолог довольно часто направляет пациента к офтальмологу, чтобы специалист исследовал состояние сосудов глазного дна, чтобы согласовать лечение. И, напротив, офтальмолог координирует лечение с кардиологом, ведь есть глазные капли, которые могут приводить к ухудшению общего состояния здоровья.

Кортикостероиды – двойная игра

Кортикостероиды – это группа препаратов, которые часто применяют при офтальмологических и аутоиммунных заболеваниях. И бывает, что они оказывают побочное действие и на глаза, и на другие системы организма.

Так, дексаметазон, с одной стороны, приводит к развитию офтальмологической патологии, например, катаракте или глаукоме, с другой – закапывание или использование этого препарата в лечении глаз ухудшает состояние сахарного диабета (повышается сахар в крови) или вызывает скачки артериального давления.

Гормональные капли часто назначают отоларингологи. К сожалению, часто молодые люди неконтролируемо пользуются такими препаратами: капают в нос или даже в глаза против аллергии или насморка, и это влечет за собой раннее образование глаукомы или катаракты. Оба заболевания достаточно серьезны, а глаукома вообще приводит к инвалидизации. Итак, перед приемом любого лекарства нужно читать инструкцию и всегда советоваться с врачом. Тем более что 10 % людей имеют нежелательные реакции на кортикостероиды.

Препараты от других заболеваний, оказывающих побочное действие на глаза

Следовательно, к органической патологии может привести системное применение следующих препаратов:

К катаракте:

амиодарон от аритмии;

аллопуринол от подагры;

кортикостероиды от аллергии и воспалений;

аминазин от галлюцинаций, тревожности, психоэмоционального возбуждения.

К глаукоме:

кортикостероиды.

К синдрому сухого глаза и светочувствительности:

роаккутан от акне;

аллопуринол;

тетрациклин от инфекционно-воспалительных заболеваний;

оральные контрацептивы.

К кератопатии – изменения состояния роговицы, передней оболочки глаза:

амиодарон и кордарон от аритмии.

К тромбозу вен сетчатки:

орто-новум (оральные контрацептивы, редко).

Нарушение остроты зрения на время могут вызывать препараты, изменяющие силу оптических сред глаз. В частности, это:

диакарб/диамокс (мочегонные);

спиронолактон от гипертонии и бронхиальной астмы

К ухудшению качества зрения (двоение, затуманивание, потери четкости предметов) могут приводить:

амитриптилин от депрессии;

ибупрофен против воспаления и жара;

метацин от заболеваний желудочно-кишечного тракта;

платифиллин против язвы;

дигоксин от сердечной недостаточности;

препараты для лечения онкологических заболеваний (этинилэстрадиол), предстательной железы, рака молочной железы (тамоксифен).

Лекарство для глаз, влияющее на другие системы организма

С другой стороны, лекарства, назначаемые офтальмологом, могут влиять на другие органы и системы организма.

Если человек болен глаукомой, ему назначают препараты для снижения внутриглазного давления. Некоторые из них, в частности бета-адренорецепторов, могут влиять на сердечно-сосудистую систему, а также на систему бронхиального дерева. Дело в рецепторах. Случается, что банальные капли приводят к негативным явлениям:

Со стороны сердечно-сосудистой системы:

аритмии;

брадикардии;

повышение АД;

перебоев в работе сердца

Со стороны дыхательной системы:

бронхиальной астмы;

бронхоспазмы.

Со стороны центральной нервной системы:

головокружения, сонливости или, напротив, бессонницы, депрессии;

тошноты, обострение миастении, головных болей.

Кроме того, мочегонные препараты, применяемые по глаукомам, не следует принимать пациентам, у которых проблемы с почками. Такая терапия может либо повлечь за собой нефрологические осложнения, либо активировать имеющиеся проблемы, так как перегружается вся система.

Гипертоникам также следует быть осмотрительными, ведь часто принимают диуретики в составе терапии от артериальной гипертензии. И дополнительный мочегонный препарат от глаукомы еще больше снизит давление.

Поэтому терапевт должен смотреть, какие особенности имеет пациент по офтальмологии, а офтальмолог учитывать терапевтические проблемы, чтобы правильно подобрать лечение. Иногда невозможность применить препараты из-за противопоказаний обусловливают необходимость оперативного вмешательства – хирургии или лазерного лечения глаза.

Главный врач одесского центра "Эксимер" Илья Афанасьев

Почему важен комплексный подход

Чтобы избежать побочных явлений от терапии лекарствами или минимизировать их, требуется комплексный подход к пациенту. Офтальмолог часто сотрудничает со специалистами терапевтического направления: семейным врачом, кардиологом, ревматологом, эндокринологом, лором, гинекологом, дерматологом. Вместе специалисты разрабатывают общую стратегию лечения, учитывая все нюансы больного.

Так, в случае назначения дерматологом препарата от акне и возникновения сухости, офтальмолог может порекомендовать различные виды лечения синдрома сухого глаза: IPL, увлажняющие капли, провитаминную терапию.

Не всегда при появлении побочного действия следует отказываться от лечения. Просто нужно параллельно компенсировать то, что декомпенсирует препарат, или скорректировать его дозировку. Здесь главное – контроль.

Вы должны понимать, что длительное применение любого медикамента влияет на весь организм, в том числе на глаза. Если возникли жалобы, необходимо проверить состояние здоровья, чтобы внести коррективы в терапию. А на визите у врача обязательно сообщить, какие препараты принимаете на постоянной основе, чтобы предотвратить появление осложнений.

И помните, что по европейским протоколам офтальмолога до 40 лет нужно посещать раз в два года, а после – раз в год. А если есть сопутствующие заболевания и вы получаете терапию, то обязательно делать профилактические осмотры раз в год и консультироваться в клиниках, оценивающих состояние вашего здоровья в комплексе.

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