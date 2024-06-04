Осторожно с лекарствами: офтальмолог рассказал, как таблетки и капли могут влиять на наше зрение

Всегда ли вы читаете аннотацию к препаратам, особенно раздел о побочных действиях? Иногда бесконтрольный прием лекарства банально от гипертензии может привести к негативным последствиям. В частности, для зрения.
О самых распространенных офтальмологических осложнениях от таблеток, а также о влиянии глазных капель на другие системы организма рассказывает главный врач одесского центра "Эксимер", ретинолог, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Илья Афанасьев.
Кто подвержен побочным явлениям
До 10% медикаментов, назначаемых для систематического приема при различных заболеваниях, могут вызывать патологические изменения в органах зрения. К появлению побочных эффектов приводят разные факторы, ведь организм – это сложная система, поэтому на его реакции влияет немало факторов. Среди основных:
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сопутствующие заболевания;
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возраст;
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состояние иммунитета;
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экология региона;
-
профессиональная деятельность.
Отдельно следует выделить пациентов с хроническими заболеваниями, прежде всего эндокринной системы, например, с сахарным диабетом, и сердечно-сосудистой – гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмией. Чем старше человек, тем больше патологий имеет, следовательно, выше вероятность проявления побочного действия лекарства.
Какие бывают офтальмологические осложнения
Что для нас главное в зрении? Его острота и качество. Вот эти критерии и возьмем для классификации негативного воздействия лекарства на глаза.
Об остроте зрения свидетельствует то, как далеко или близко мы можем видеть и ясно ли нам виден текст. Проявлением побочного действия является развитие миопии (близорукости).
К качеству зрения отнесем группу симптомов:
-
ухудшение контрастной чувствительности;
-
двоение;
-
любые эффекты, например галоэффекты, блики;
-
искривление изображения;
-
изменение цветовосприятия.
Кроме того, лекарство может приводить к возникновению органической патологии, когда что-то не так уж с самим глазом. Это, в частности, следующие заболевания:
-
катаракта – помутнение хрусталика;
-
глаукома – повышение глазного давления;
-
повреждение зрительного нерва, из-за чего сначала теряется периферическое зрение, а затем и зрение вообще;
-
изменения на сетчатке, например макулодистрофия. Тогда центральный участок сетчатки, на котором мы видим, меняется. Часто это необратимый процесс, нуждающийся в офтальмологической помощи и коррекции дозы некоторых препаратов.
Вот почему важен мультидисциплинарный подход к терапии. Хороший кардиолог довольно часто направляет пациента к офтальмологу, чтобы специалист исследовал состояние сосудов глазного дна, чтобы согласовать лечение. И, напротив, офтальмолог координирует лечение с кардиологом, ведь есть глазные капли, которые могут приводить к ухудшению общего состояния здоровья.
Кортикостероиды – двойная игра
Кортикостероиды – это группа препаратов, которые часто применяют при офтальмологических и аутоиммунных заболеваниях. И бывает, что они оказывают побочное действие и на глаза, и на другие системы организма.
Так, дексаметазон, с одной стороны, приводит к развитию офтальмологической патологии, например, катаракте или глаукоме, с другой – закапывание или использование этого препарата в лечении глаз ухудшает состояние сахарного диабета (повышается сахар в крови) или вызывает скачки артериального давления.
Гормональные капли часто назначают отоларингологи. К сожалению, часто молодые люди неконтролируемо пользуются такими препаратами: капают в нос или даже в глаза против аллергии или насморка, и это влечет за собой раннее образование глаукомы или катаракты. Оба заболевания достаточно серьезны, а глаукома вообще приводит к инвалидизации. Итак, перед приемом любого лекарства нужно читать инструкцию и всегда советоваться с врачом. Тем более что 10 % людей имеют нежелательные реакции на кортикостероиды.
Препараты от других заболеваний, оказывающих побочное действие на глаза
Следовательно, к органической патологии может привести системное применение следующих препаратов:
К катаракте:
-
амиодарон от аритмии;
-
аллопуринол от подагры;
-
кортикостероиды от аллергии и воспалений;
-
аминазин от галлюцинаций, тревожности, психоэмоционального возбуждения.
К глаукоме:
-
кортикостероиды.
К синдрому сухого глаза и светочувствительности:
-
роаккутан от акне;
-
аллопуринол;
-
тетрациклин от инфекционно-воспалительных заболеваний;
-
оральные контрацептивы.
К кератопатии – изменения состояния роговицы, передней оболочки глаза:
-
амиодарон и кордарон от аритмии.
К тромбозу вен сетчатки:
-
орто-новум (оральные контрацептивы, редко).
Нарушение остроты зрения на время могут вызывать препараты, изменяющие силу оптических сред глаз. В частности, это:
-
диакарб/диамокс (мочегонные);
-
спиронолактон от гипертонии и бронхиальной астмы
К ухудшению качества зрения (двоение, затуманивание, потери четкости предметов) могут приводить:
-
амитриптилин от депрессии;
-
ибупрофен против воспаления и жара;
-
метацин от заболеваний желудочно-кишечного тракта;
-
платифиллин против язвы;
-
дигоксин от сердечной недостаточности;
-
препараты для лечения онкологических заболеваний (этинилэстрадиол), предстательной железы, рака молочной железы (тамоксифен).
Лекарство для глаз, влияющее на другие системы организма
С другой стороны, лекарства, назначаемые офтальмологом, могут влиять на другие органы и системы организма.
Если человек болен глаукомой, ему назначают препараты для снижения внутриглазного давления. Некоторые из них, в частности бета-адренорецепторов, могут влиять на сердечно-сосудистую систему, а также на систему бронхиального дерева. Дело в рецепторах. Случается, что банальные капли приводят к негативным явлениям:
Со стороны сердечно-сосудистой системы:
-
аритмии;
-
брадикардии;
-
повышение АД;
-
перебоев в работе сердца
Со стороны дыхательной системы:
-
бронхиальной астмы;
-
бронхоспазмы.
Со стороны центральной нервной системы:
-
головокружения, сонливости или, напротив, бессонницы, депрессии;
-
тошноты, обострение миастении, головных болей.
Кроме того, мочегонные препараты, применяемые по глаукомам, не следует принимать пациентам, у которых проблемы с почками. Такая терапия может либо повлечь за собой нефрологические осложнения, либо активировать имеющиеся проблемы, так как перегружается вся система.
Гипертоникам также следует быть осмотрительными, ведь часто принимают диуретики в составе терапии от артериальной гипертензии. И дополнительный мочегонный препарат от глаукомы еще больше снизит давление.
Поэтому терапевт должен смотреть, какие особенности имеет пациент по офтальмологии, а офтальмолог учитывать терапевтические проблемы, чтобы правильно подобрать лечение. Иногда невозможность применить препараты из-за противопоказаний обусловливают необходимость оперативного вмешательства – хирургии или лазерного лечения глаза.
Почему важен комплексный подход
Чтобы избежать побочных явлений от терапии лекарствами или минимизировать их, требуется комплексный подход к пациенту. Офтальмолог часто сотрудничает со специалистами терапевтического направления: семейным врачом, кардиологом, ревматологом, эндокринологом, лором, гинекологом, дерматологом. Вместе специалисты разрабатывают общую стратегию лечения, учитывая все нюансы больного.
Так, в случае назначения дерматологом препарата от акне и возникновения сухости, офтальмолог может порекомендовать различные виды лечения синдрома сухого глаза: IPL, увлажняющие капли, провитаминную терапию.
Не всегда при появлении побочного действия следует отказываться от лечения. Просто нужно параллельно компенсировать то, что декомпенсирует препарат, или скорректировать его дозировку. Здесь главное – контроль.
Вы должны понимать, что длительное применение любого медикамента влияет на весь организм, в том числе на глаза. Если возникли жалобы, необходимо проверить состояние здоровья, чтобы внести коррективы в терапию. А на визите у врача обязательно сообщить, какие препараты принимаете на постоянной основе, чтобы предотвратить появление осложнений.
И помните, что по европейским протоколам офтальмолога до 40 лет нужно посещать раз в два года, а после – раз в год. А если есть сопутствующие заболевания и вы получаете терапию, то обязательно делать профилактические осмотры раз в год и консультироваться в клиниках, оценивающих состояние вашего здоровья в комплексе.
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