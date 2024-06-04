Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Осторожно с лекарствами: офтальмолог рассказал, как таблетки и капли могут влиять на наше зрение

Дата публикации
Просмотры
40
Время на прочтение
6 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Осторожно с лекарствами: офтальмолог рассказал, как таблетки и капли могут влиять на наше зрение

Офтальмолог рассказал, как таблетки и капли могут влиять на наше зрение / Фото: www.credits

Всегда ли вы читаете аннотацию к препаратам, особенно раздел о побочных действиях? Иногда бесконтрольный прием лекарства банально от гипертензии может привести к негативным последствиям. В частности, для зрения.

О самых распространенных офтальмологических осложнениях от таблеток, а также о влиянии глазных капель на другие системы организма рассказывает главный врач одесского центра "Эксимер", ретинолог, член Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов Илья Афанасьев.

Кто подвержен побочным явлениям

До 10% медикаментов, назначаемых для систематического приема при различных заболеваниях, могут вызывать патологические изменения в органах зрения. К появлению побочных эффектов приводят разные факторы, ведь организм – это сложная система, поэтому на его реакции влияет немало факторов. Среди основных:

  • сопутствующие заболевания;

  • возраст;

  • состояние иммунитета;

  • экология региона;

  • профессиональная деятельность.

Отдельно следует выделить пациентов с хроническими заболеваниями, прежде всего эндокринной системы, например, с сахарным диабетом, и сердечно-сосудистой – гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмией. Чем старше человек, тем больше патологий имеет, следовательно, выше вероятность проявления побочного действия лекарства.

Какие бывают офтальмологические осложнения

Что для нас главное в зрении? Его острота и качество. Вот эти критерии и возьмем для классификации негативного воздействия лекарства на глаза.

Об остроте зрения свидетельствует то, как далеко или близко мы можем видеть и ясно ли нам виден текст. Проявлением побочного действия является развитие миопии (близорукости).

К качеству зрения отнесем группу симптомов:

  • ухудшение контрастной чувствительности;

  • двоение;

  • любые эффекты, например галоэффекты, блики;

  • искривление изображения;

  • изменение цветовосприятия.

Кроме того, лекарство может приводить к возникновению органической патологии, когда что-то не так уж с самим глазом. Это, в частности, следующие заболевания:

  • катаракта – помутнение хрусталика;

  • глаукома – повышение глазного давления;

  • повреждение зрительного нерва, из-за чего сначала теряется периферическое зрение, а затем и зрение вообще;

  • изменения на сетчатке, например макулодистрофия. Тогда центральный участок сетчатки, на котором мы видим, меняется. Часто это необратимый процесс, нуждающийся в офтальмологической помощи и коррекции дозы некоторых препаратов.

Вот почему важен мультидисциплинарный подход к терапии. Хороший кардиолог довольно часто направляет пациента к офтальмологу, чтобы специалист исследовал состояние сосудов глазного дна, чтобы согласовать лечение. И, напротив, офтальмолог координирует лечение с кардиологом, ведь есть глазные капли, которые могут приводить к ухудшению общего состояния здоровья.

Кортикостероиды – двойная игра

Кортикостероиды – это группа препаратов, которые часто применяют при офтальмологических и аутоиммунных заболеваниях. И бывает, что они оказывают побочное действие и на глаза, и на другие системы организма.

Так, дексаметазон, с одной стороны, приводит к развитию офтальмологической патологии, например, катаракте или глаукоме, с другой – закапывание или использование этого препарата в лечении глаз ухудшает состояние сахарного диабета (повышается сахар в крови) или вызывает скачки артериального давления.

Гормональные капли часто назначают отоларингологи. К сожалению, часто молодые люди неконтролируемо пользуются такими препаратами: капают в нос или даже в глаза против аллергии или насморка, и это влечет за собой раннее образование глаукомы или катаракты. Оба заболевания достаточно серьезны, а глаукома вообще приводит к инвалидизации. Итак, перед приемом любого лекарства нужно читать инструкцию и всегда советоваться с врачом. Тем более что 10 % людей имеют нежелательные реакции на кортикостероиды.

Препараты от других заболеваний, оказывающих побочное действие на глаза

Следовательно, к органической патологии может привести системное применение следующих препаратов:

К катаракте:

  • амиодарон от аритмии;

  • аллопуринол от подагры;

  • кортикостероиды от аллергии и воспалений;

  • аминазин от галлюцинаций, тревожности, психоэмоционального возбуждения.

К глаукоме:

  • кортикостероиды.

К синдрому сухого глаза и светочувствительности:

  • роаккутан от акне;

  • аллопуринол;

  • тетрациклин от инфекционно-воспалительных заболеваний;

  • оральные контрацептивы.

К кератопатии – изменения состояния роговицы, передней оболочки глаза:

  • амиодарон и кордарон от аритмии.

К тромбозу вен сетчатки:

  • орто-новум (оральные контрацептивы, редко).

Нарушение остроты зрения на время могут вызывать препараты, изменяющие силу оптических сред глаз. В частности, это:

  • диакарб/диамокс (мочегонные);

  • спиронолактон от гипертонии и бронхиальной астмы

К ухудшению качества зрения (двоение, затуманивание, потери четкости предметов) могут приводить:

  • амитриптилин от депрессии;

  • ибупрофен против воспаления и жара;

  • метацин от заболеваний желудочно-кишечного тракта;

  • платифиллин против язвы;

  • дигоксин от сердечной недостаточности;

  • препараты для лечения онкологических заболеваний (этинилэстрадиол), предстательной железы, рака молочной железы (тамоксифен).

Лекарство для глаз, влияющее на другие системы организма

С другой стороны, лекарства, назначаемые офтальмологом, могут влиять на другие органы и системы организма.

Если человек болен глаукомой, ему назначают препараты для снижения внутриглазного давления. Некоторые из них, в частности бета-адренорецепторов, могут влиять на сердечно-сосудистую систему, а также на систему бронхиального дерева. Дело в рецепторах. Случается, что банальные капли приводят к негативным явлениям:

Со стороны сердечно-сосудистой системы:

  • аритмии;

  • брадикардии;

  • повышение АД;

  • перебоев в работе сердца

Со стороны дыхательной системы:

  • бронхиальной астмы;

  • бронхоспазмы.

Со стороны центральной нервной системы:

  • головокружения, сонливости или, напротив, бессонницы, депрессии;

  • тошноты, обострение миастении, головных болей.

Кроме того, мочегонные препараты, применяемые по глаукомам, не следует принимать пациентам, у которых проблемы с почками. Такая терапия может либо повлечь за собой нефрологические осложнения, либо активировать имеющиеся проблемы, так как перегружается вся система.

Гипертоникам также следует быть осмотрительными, ведь часто принимают диуретики в составе терапии от артериальной гипертензии. И дополнительный мочегонный препарат от глаукомы еще больше снизит давление.

Поэтому терапевт должен смотреть, какие особенности имеет пациент по офтальмологии, а офтальмолог учитывать терапевтические проблемы, чтобы правильно подобрать лечение. Иногда невозможность применить препараты из-за противопоказаний обусловливают необходимость оперативного вмешательства – хирургии или лазерного лечения глаза.

Главный врач одесского центра
Главный врач одесского центра "Эксимер" Илья Афанасьев

Почему важен комплексный подход

Чтобы избежать побочных явлений от терапии лекарствами или минимизировать их, требуется комплексный подход к пациенту. Офтальмолог часто сотрудничает со специалистами терапевтического направления: семейным врачом, кардиологом, ревматологом, эндокринологом, лором, гинекологом, дерматологом. Вместе специалисты разрабатывают общую стратегию лечения, учитывая все нюансы больного.

Так, в случае назначения дерматологом препарата от акне и возникновения сухости, офтальмолог может порекомендовать различные виды лечения синдрома сухого глаза: IPL, увлажняющие капли, провитаминную терапию.

Не всегда при появлении побочного действия следует отказываться от лечения. Просто нужно параллельно компенсировать то, что декомпенсирует препарат, или скорректировать его дозировку. Здесь главное – контроль.

Вы должны понимать, что длительное применение любого медикамента влияет на весь организм, в том числе на глаза. Если возникли жалобы, необходимо проверить состояние здоровья, чтобы внести коррективы в терапию. А на визите у врача обязательно сообщить, какие препараты принимаете на постоянной основе, чтобы предотвратить появление осложнений.

И помните, что по европейским протоколам офтальмолога до 40 лет нужно посещать раз в два года, а после – раз в год. А если есть сопутствующие заболевания и вы получаете терапию, то обязательно делать профилактические осмотры раз в год и консультироваться в клиниках, оценивающих состояние вашего здоровья в комплексе.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация