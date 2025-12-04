Острая пища: какие риски для здоровья вызывает ее употребление

Острый перец / © Credits

Издание Cleveland Clinic рассказало, что все хорошо в меру. Поэтому, давайте разберемся, как острая пища влияет на здоровье, когда стоит быть осторожными и может ли она может быть полезной.

Главный «огонь» острых блюд обеспечивает вещество капсаицин — масляное соединение, которое заставляет нервные окончания «думать», что тело перегревается. Чем больше капсаицина — тем жгучее продукт.

Каждый реагирует на него по-разному: кто-то генетически имеет меньше рецепторов к капсаицину и может есть острое без проблем, другие постепенно вырабатывают толерантность к специям.

Риски для здоровья

Самая большая опасность — серьезная реакция организма, особенно если:

вы редко едите острую пищу;

есть проблемы с желудочно-кишечным трактом;

генетически чувствительны к капсаицину;

употребляете очень много острого сразу.

Последствия могут включать:

боль в животе;

жжение и диарею;

боль в груди, головную боль, тошноту;

в самых острых случаях — повреждение пищевода из-за кислоты от рвоты, а это может потребовать неотложной помощи.

Поэтому те популярные «челленджи» со сверхжгучими чипсами — это настоящее испытание для желудка, если вы не готовы.

Язвы и смерть от острого

Распространенный миф — что острая пища вызывает язвы. На самом деле капсаицин не провоцирует язвы, а наоборот, может помогать бороться с бактерией H. pylori, которая их вызывает. А вот если у вас уже есть язва, острое лучше избегать, ведь оно может ухудшить состояние.

Еще один страх — что острое может убить. Теоретически, сверхжгучие сорта, как ghost pepper, могут быть опасны при чрезвычайно большом количестве. Но на практике такая доза нереальна для обычного человека.

Что делать, если «жгучее зашкаливает»

Вода не поможет — капсаицин масляный и распространяется только жидкостью. Вам может помочь:

молоко;

лимонад;

хлеб.

Эти продукты уменьшают жжение и быстрее успокаивают слизистую.

Кому следует ограничить острое

Людям с проблемами пищеварения, например:

воспалительные заболевания кишечника (IBD);

гастрит;

кислотный рефлюкс.

Для остальных людей острое можно есть умеренно и оно даже может быть полезным.

Польза острой пищи

Небольшая доза специй может быть полезной, ведь:

помогает контролировать вес;

поддерживает здоровье сердца;

может снижать риск определенных видов рака.

Поэтому смело наслаждайтесь карри, чили или острой сальсой — только слушайте свой организм и не перегружайте его капсаицином. Постепенно повышайте «остроту» блюд, чтобы организм привык. Если появляется боль или сильное жжение — немедленно уменьшите порцию.