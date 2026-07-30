От боли, воспаления, тошноты и беспокойства: 9 домашних лечебных средств, подтвержденных наукой

Специи / © Credits

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Не совсем понятно, что именно заставляет это домашнее средство действовать. Является ли это реальным физиологическим изменением в организме или это скорее похоже на эффект плацебо. К счастью, в последние десятилетия учёные задавались теми же вопросами в лабораториях и обнаружили, что некоторые из наших растительных средств — это не просто бабушкины сказки.

Поэтому для скептиков, которым требуется нечто большее, чем плацебо, чтобы чувствовать себя хорошо, Healthline перечислил домашние средства, подтвержденные наукой:

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Куркума от боли и воспаления

Куркума используется преимущественно в Южной Азии в рамках аюрведической медицины уже почти 4000 лет. Что касается доказанных лечебных свойств, эта «золотая специя» может быть лучшим средством для лечения боли, в частности боли, связанной с воспалением.

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Несколько исследований показали, что куркумин отвечает за «вау-фактор» куркумы. В одном исследовании люди, страдающие от болей при артрите, отметили, что уровень их боли снизился в большей степени после приема 500 миллиграммов (мг) куркумина, чем после приема 50 мг диклофенака натрия, противовоспалительного препарата.

Другие исследования также подтверждают это утверждение об обезболивающем действии и отмечают, что экстракт куркумы оказался столь же эффективным, как ибупрофен, при лечении боли у пациентов с остеоартрозом коленного сустава.

Однако содержание куркумина в куркуме составляет максимум 3 процента, а это означает, что для облегчения состояния вам лучше принимать добавки с куркумином.

Это не значит, что успокаивающий латте с куркумой не поможет. Считается, что от 2 до 5 граммов (г) этой специи всё же могут принести определённую пользу. Просто обязательно добавьте черный перец, чтобы улучшить усвоение. Пейте по стакану в день.

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Перец чили от боли и ломоты

Этот активный компонент перца чили имеет долгую историю применения в народной медицине и постепенно становится все более популярным за пределами гомеопатии. В настоящее время капсаицин является популярным местным средством для лечения боли. Он действует, вызывая нагревание участка кожи, после чего кожа в конечном итоге теряет чувствительность.

Сегодня вы можете приобрести пластырь с капсаицином, который действует благодаря очень высокой концентрации капсаицина — 8%.

Итак, когда дело доходит до боли в мышцах или общей боли в теле, которая не дает вам покоя, а у вас под рукой есть острый перец или кайенский перец — приготовьте крем с капсаицином.

Домашний крем с капсаицином и кокосовым маслом

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Смешайте 3 ст. л. порошка кайенского перца с 1 стаканом кокосового масла.

Нагревайте масло на слабом огне, пока оно не растает.

Тщательно перемешивайте смесь в течение 5 минут.

Снимите с огня и перелейте в миску. Дайте смеси застыть.

После остывания нанесите на кожу, массируя.

Для дополнительного ощущения изысканности взбейте кокосовое масло ручным миксером, чтобы оно стало лёгким и воздушным.

Важно проверить свою реакцию на это вещество, прежде чем использовать его слишком интенсивно. Вы также можете использовать перец халапеньо, но острота может варьироваться в зависимости от перца. Никогда не наносите этот крем на кожу вокруг лица или глаз и обязательно надевайте перчатки во время нанесения.

Имбирь от боли и тошноты

Почти обязательным правилом считается попробовать имбирь, если у вас простуда, боль в горле или утренняя тошнота. Приготовление напитка довольно стандартное: натрите имбирь в чай для усиления эффекта. Но еще одно преимущество имбиря, которое остается менее заметным, — это его эффективность в качестве противовоспалительного средства.

В следующий раз, когда вы почувствуете легкую тошноту и головную боль, попробуйте имбирь. Имбирь действует иначе, чем другие обезболивающие средства, направленные на устранение воспаления. Он блокирует образование определенных типов воспалительных соединений и устраняет существующее воспаление с помощью антиоксиданта, который взаимодействует с кислотностью в суставной жидкости. Его противовоспалительные эффекты не сопряжены с рисками, связанными с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП).

Рецепт имбирного чая

Натрите небольшой кусочек сырого имбиря.

Вскипятите 2 стакана воды и залейте имбирь.

Оставьте на 5–10 минут.

Добавьте лимонный сок и добавьте мед или нектар агавы по вкусу.

Грибы шиитаке против воспаления

Лентинан, также известный как AHCC или активное гексозно-коррелированное соединение, — это экстракт грибов шиитаке. Он оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие на клеточном уровне.

Исследования в чашке Петри показывают, что AHCC может способствовать подавлению клеток рака молочной железы, а его взаимодействие с иммунной системой может помочь в борьбе с раком, укрепляя иммунную систему, ослабленную химиотерапией.

Если костный бульон успокаивает вас, в следующий раз добавьте в него несколько нарезанных грибов шиитаке. Одно исследование показало, что ежедневное употребление от 5 до 10 г грибов шиитаке помогло укрепить иммунную систему человека уже через четыре недели.

Эвкалиптовое масло для обезболивания

Эвкалиптовое масло содержит вещество под названием 1,8-цинеол, которое может помочь облегчить боль. Это вещество обладает морфиноподобным эффектом, что было проверено на мышах.

Любители эфирных масел уже давно оценили свойства эвкалипта. Доказано, что эвкалиптовое масло облегчает боли в теле даже после ингаляции.

Однако вдыхание эвкалиптового масла подходит не всем. Это масло может вызвать приступ астмы и быть вредным для домашних животных. Оно также может привести к респираторной недостаточности у младенцев.

Лаванда от мигрени и тревоги

Приступы мигрени, головная боль, тревога и общее чувство дистресса. — вдыхание ароматов лаванды может помочь справиться с этим. Исследования показывают, что лаванда помогает при:

мигрени

снижении тревожности или беспокойства

проблемах с памятью при стрессе и сне

Употребление лавандового чая или ношение мешочка под рукой в периоды сильного стресса — один из способов снизить тревожность и расслабить ум и тело.

Как эфирное масло, его также можно смешивать с другими растительными маслами для ароматерапии. Одно исследование показало, что в сочетании с шалфеем и розой лаванда помогает облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС).

ВНИМАНИЕ

Хотя лаванда — очень сильное растение, она может вызывать побочные эффекты. Непосредственное нанесение эфирного масла без разбавления может вызвать раздражение кожи или потенциально повлиять на уровень гормонов. Всегда распыляйте и разбавляйте эфирные масла перед использованием.

Мята от мышечной боли и для улучшения пищеварения

Мята, как бы банально это ни звучало, не так проста, как кажется. В зависимости от вида она может иметь разные способы применения и преимущества.

При боли вам следует обратить внимание на грушанку, которая содержит метилсалицилат — соединение, действующее аналогично капсаицину. При нанесении может ощущаться прохладное «жжение», прежде чем наступит эффект онемения. Этот эффект помогает при болях в суставах и мышцах.

Еще одним видом мяты, который обычно используется в народной медицине, является перечная мята. Являясь ингредиентом многих различных средств, перечная мята оказалась особенно эффективной при лечении симптомов синдрома раздраженного кишечника (СРК).

Исследования показывают, что в сочетании с клетчаткой она помогает уменьшить спазмы, а также диарею и боли в животе, связанные с СРК. Перечная мята активирует обезболивающий канал в толстой кишке, что уменьшает воспалительную боль в пищеварительном тракте. Это, скорее всего, объясняет её эффективность при лечении СРК.

Помимо проблем с пищеварением и желудком, капсулы или чай с маслом перечной мяты также могут помочь при головной боли, простуде и других неприятных ощущениях в теле.

Пажитник для грудного вскармливания

Семена пажитника часто используются в кулинарии в Средиземноморье и Азии, но эта специя, похожая на гвоздику, имеет несколько лечебных применений.

При приготовлении чая пажитник может способствовать выработке молока для грудного вскармливания. Для людей, страдающих диареей, пажитник является отличным водорастворимым источником клетчатки, помогающим разжижать стул. Если у вас запор, вам точно следует избегать этих семян.

В качестве пищевой добавки пажитник также оказался способным снижать уровень сахара в крови, что делает его популярным средством для людей с диабетом. Роль пажитника в этом частично обусловлена его высоким содержанием клетчатки, которая может помочь улучшить действие инсулина.

Пажитник в кулинарии

Пажитник часто измельчают и используют в карри, сухих смесях и чаях. Вы можете добавить его в йогурт для придания легкого пикантного вкуса или посыпать им салаты.

Продукты, богатые магнием

Чувствуете боль в мышцах? Усталость? Участились приступы мигрени? Вы чаще, чем обычно, подвержены эмоциональным всплескам? Это может быть дефицит магния. Хотя о магнии часто говорят в контексте роста и укрепления костей, он также необходим для работы нервов и мышц.

Поэтому, если вы когда-нибудь жаловались на эти симптомы и получали в ответ несколько лаконичный совет «ешьте шпинат», знайте, что это не совсем беспочвенно.

Шпинат, миндаль, авокадо и даже темный шоколад богаты магнием. Вам не обязательно нужна добавка для лечения дефицита магния.

Когда речь заходит о настроении, магний также может помочь. Магний взаимодействует с парасимпатической нервной системой, которая способствует умиротворению и расслаблению, что свидетельствует о том, что диета, богатая магнием, может помочь в снятии стресса.

Продукты с высоким содержанием магния

чечевица, фасоль, нут и горох

тофу

цельнозерновые продукты

жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и палтус

бананы

Правильно используйте домашние средства

Хотя большинство этих натуральных средств не вызывает каких-либо существенных побочных эффектов, они могут быть вредными при использовании в чрезмерных количествах.

Некоторые люди также могут быть более чувствительны к дозировке, поэтому, если вы принимаете какие-либо лекарства или страдаете заболеванием, на которое влияет ваш рацион, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем регулярно употреблять эти продукты. А если у вас возникла аллергическая реакция или ухудшились симптомы после применения какого-либо домашнего средства, немедленно обратитесь к врачу.

Имейте в виду, что домашние средства не всегда могут быть безопасными и эффективными для вас. Хотя их эффективность подтверждена научными исследованиями, одно исследование или клиническое испытание не всегда охватывает различные сообщества или организации. То, что в исследованиях отмечается как полезное, не всегда может сработать именно для вас.

Многие из перечисленных выше средств — это те, с которыми мы выросли, те, которые наши семьи передали нам в наследство и с помощью которых воспитывали нас с детства, и мы с нетерпением ждем возможности обратиться к ним, когда нам понадобится утешение.

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