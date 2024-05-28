От чего зависит цвет мочи: рассказывает фитнес-тренер

Большую роль в цвете мочи играет количество воды, которую вы потребляете в течение дня, а также цвет мочи может указать на определенные заболевания, поэтому это то, на что стоит обращать внимание, когда идете в туалет.

Нормальный цвет мочи колеблется от бледно-желтого до темно-золотистого. Ненормальной окраской считаются оттенки красного, оранжевого, синего, зеленого или коричневого цветов.

Ненормальный цвет мочи может быть вызван разными проблемами. К примеру, это может быть результат приема определенных лекарств, употребления определенной пищи, наличия заболеваний или обезвоживания.

Фитнес-тренер adampfau в одном из своих видео поделился информацией, о чем может свидетельствовать цвет мочи.

Если моча прозрачная, скорее всего у вас немного увеличены электролиты и, вероятно, вы пьете слишком много воды. Если моча иногда становится бесцветной, это не представляет большой опасности, но если она регулярно такова, это означает, что вам следует уменьшить потребление жидкости.

Если моча темная, как яблочный сок, вы, скорее всего, обезвожены и вам следует пить больше воды. Если вы не пьете достаточно жидкости, соединения в моче становятся более концентрированными. Это делает ее темнее по цвету.

Если моча имеет оттенок желтого цвета, ваш организм, скорее всего, полностью увлажнён и вы потребляете нужное вашему организму количество воды.

Если ваша моча покраснела или имеет розовый оттенок, это может быть результатом потребления такой пищи как свекла, ежевика и ревень. А возможно и следствием травмы, обструкции, инфекции или заболевания почек. Кровь в моче является поводом для беспокойства. Она может указывать на серьезных проблемы со здоровьем, поэтому следует немедленно обратиться к врачу.

Даже интенсивные физические нагрузки могут привести к изменению цвета. Обычно волноваться не о чем, если в течение дня ваша моча возвращается к бледно-желтому или янтарному цвету. Если изменение длится дольше суток, стоит обратить на это внимание.

@adampfau How much water should you be drinking per day? При общей интеграции я имею, что на плохих половинках вашего тела в день за день, хороший путь к делу, и если вы будете тратить надолго, это не только идёт на ваш рин. Если ваш пирог является чистым как вода, вы можете пилить от некоторых electrolytes и есть хорошо питающей воды. Вы можете бросить вниз. Если ваш пирог является редким как apple juice, вы являетесь likely dehydrated и должны пить больше воды. Если ваш кусок имеет высокий белый, вы являетесь хорошо гидратированным и должным ликованием, что вы делаете. Если ваш кусок имеет red in it, seek medical attention. ♬ original sound — adampfau

Если цвет мочи имеет несвойственный оттенок и вы не можете определить причину этого, лучше обратитесь за консультацией к врачу. В некоторых случаях ненормальный цвет мочи является следствием серьезных заболеваний, требующих лечения.

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