От танцев до беруш: 5 способов предотвратить деменцию

Деменция - это разрушительная группа заболеваний (самой распространенной из которых является болезнь Альцгеймера), которая лишает людей памяти, подвижности и личности. И поскольку мы живем дольше, чем наши предки, вероятность того, что она разовьется у вас или у кого-то, кого вы любите, выше.

Риск деменции увеличивается с возрастом: у одного из 14 людей старше 65 лет и у каждого шестого человека старше 80 лет появляются симптомы, которые могут включать потерю памяти, трудности с речью и замедление движений.

В настоящее время лекарства от деменции нет, но вы можете значительно снизить риск ее развития. До четырех из десяти случаев деменции можно предотвратить с помощью некоторых изменений образа жизни, и чем раньше мы это сделаем, тем больше пользы получит мозг, утверждает Саймон Уиллер, старший специалист по информационным технологиям Общества Альцгеймера.

О том, какие существуют способы предотвращения деменции, пишет The Sun.

Берегите свои уши

C потерей слуха в среднем возрасте вероятность развития деменции может значительно повышаться.

Поэтому вам стоит позаботиться о своем слухе. Стоит избегать мест, где настолько шумно, что это причиняет вам боль в ушах, а также пользоваться берушами, если покинуть шумное место нет возможности.

Кроме того, поддерживайте громкость телефона на уровне 60% от максимального значения и делайте пятиминутные перерывы каждый час, если вы слушаете музыку или подкасты в наушниках.

Танцуйте

Поддержание физической активности имеет решающее значение для поддержания здоровья тела и духа, но вы можете не ходить на беговую дорожку и вместо этого заняться танцами.

Три аспекта танца могут снизить риск легких когнитивных нарушений, которые могут привести к слабоумию, утверждает доктор Питер Ловатт, психолог и автор книги "Лечение танцами".

Физическая активность, которая уменьшает возрастное ухудшение памяти в части мозга.

Изменяющиеся ритмы, которые задействуют области мозга, отвечающие за мышление и решение проблем, что приводит к повышенной активации мозга.

Социальное взаимодействие, которое также может защитить от деменции.

Спите сладко

Эксперты все еще пытаются понять, является ли плохой сон причиной или симптомом деменции, или и тем, и другим, но точно знают, что хороший сон улучшает работу мозга.

Сон необходим для детоксикации мозга, организации памяти и других когнитивных функций, утверждает эксперт по сну доктор Нерина Рамлахан.

Апноэ во сне — когда дыхание останавливается, уменьшает количество кислорода, поступающего в мозг, и представляет собой еще один риск раннего снижения когнитивных функций. Поэтому, если вы подозреваете, что с вами такое случается, вам стоит поговорить об этом со своим врачом.

Дышите чистым воздухом

Все больше исследований показывают, что загрязнение воздуха может увеличить риск деменции. Поэтому вам стоит позаботиться о более чистом воздухе дома. Включайте вытяжку во время приготовления пищи или уборки, делайте уборку чаще, купите очиститель воздуха или заведите себе комнатные растения, которые очищают воздух.

Гуляйте

Выход на улицу – это один из самых простых способов поддержать свое тело и мозг. Ходьба улучшает когнитивное благополучие, увеличивая кровоток и способствуя росту нейронов в мозге, снижая риск развития деменции примерно на 30%, утверждает доктор Сюзанна Бартлетт Хакенмиллер, главный медицинский консультант приложения AllTrails.

Включение регулярных прогулок в свой распорядок дня может уменьшить накопление вредных белков в мозге, которые тесно связаны с развитием деменции.

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