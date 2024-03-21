Отеки: причины и способы решения проблемы

Отеки – это симптом, который может указывать на разные нарушения в функционировании организма. Если ві стали больше отекать, это может являться результатом различных факторов.

Отеки – это не просто косметическая проблема, они могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в функционировании организма.

Какие основные причины отеков и возможные пути их решения рассказала врач, диетолог-эндокринолог Екатерина Толстикова.

Несбалансированное питание

Преобладание в рационе продуктов, содержащих большое количество соли, сахара, простых углеводов или даже белка, может привести к задержке жидкости в организме, что способствует формированию отеков.

Нарушения желудочно-кишечного тракта и лимфатической системы

Воспалительные заболевания, мальабсорбция (нарушение абсорбции питательных веществ в кишечнике), аутоиммунные процессы могут нарушать нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта и лимфатической системы, что приводит к накоплению жидкости и отеков.

Гормональный дисбаланс

Высокий уровень лептина, пролактина или кортизола может способствовать задержке жидкости в организме и формированию отеков.

Болезни

Генетические или неспецифические заболевания, влияющие на работу почек, сердечно-сосудистую или лимфатическую систему, могут быть причиной отеков из-за нарушения водного баланса и работы органов.

Если вы заметили отеки, которые являются несложными и не сопровождаются изменениями в артериальном давлению или другими симптомами, и ваш анализ мочи в порядке, это может свидетельствовать о неправильном питании и образе жизни. Обратите внимание, что вы едите, внесите коррективы в свой режим и сбалансируйте питание, чтобы избавиться от отеков.

Необходимо осознавать, что для эффективного контроля над отеками, спровоцированными лептином и пролактином, необходимо создать регулярный график еды и потреблять ее медленно.

Нет мгновенного решения этой проблемы. Как подчеркнула Екатерина Толстикова, организм – это сложная система, и каждое действие влияет на ее функционирование. Важно работать с корневыми причинами, а не только с симптомами, чтобы добиться полного восстановления.

При любых проблемах сразу обращайтесь к врачу.

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