Откуда берется рак и как его преодолеть: что на самом деле происходит в нашем теле

Врач Наталья Лелюх объяснила, как иммунная система ежедневно борется с миллионами мутаций, почему клетки иногда «побеждают» защитников и как современная иммунотерапия и даже мРНК-вакцины помогают организму снова узнавать врага и победить его.

Ежедневно в нашем организме живут, работают и даже умирают примерно 35 триллионов клеток. В каждой из них — более 6 миллиардов пар ДНК и каждая секунда жизни сопровождается миллионами мелких ошибок в этом сложном коде. Это — мутации, естественная часть жизни клеток.

Впрочем, большинство из этих изменений не имеют последствий, потому что иммунная система — наш персональный спецотряд, который постоянно караулит. Клетки, которые имеют подозрительный вид, обозначаются как «чужие» и уничтожаются макрофагами — клетками-защитниками.

Но иногда одна из клеток становится слишком хитрой. Она маскируется, «подделывает документы и подкупает охранников» и со временем образует злокачественную опухоль. Чтобы клетка стала раковой, нужно от 5 до 7 независимых мутаций в разных генах и именно тогда запускается то, что мы называем «рак».

Как человечество научилось помогать иммунитету

Более ста лет назад врач Уильям Коли заметил удивительное, несколько его пациентов с онкодиагнозом выздоровели после бактериальной инфекции. Он предположил, что иммунная система, активизированная для борьбы с инфекцией, параллельно уничтожила и опухолевые клетки.

Это открытие стало основой современного направления иммунотерапии — лечения, которое не просто непосредственно атакует рак, но и учит иммунитет узнавать врага.

Иммунотерапия — «умное оружие» против рака

Классическая химиотерапия действует как бомбардировка — уничтожает все, что быстро делится, включая здоровые клетки. Иммунотерапия же — снайперская операция, которая учит собственный иммунитет находить и ликвидировать именно раковые клетки.

Современные препараты, такие как ингибиторы контрольных точек, помогают активизировать иммунную систему даже тогда, когда опухоль уже «спряталась». Это не чудо, а результат десятилетий исследований в молекулярной биологии и генетике.

мРНК-вакцины — неожиданный союзник в борьбе с раком

Последние годы принесли невероятное открытие, мРНК-вакцины, созданные против COVID-19, имеют побочный, но чрезвычайно полезный эффект, они усиливают действие иммунотерапии рака.

При немелкоклеточном раке легких выживаемость возрастает с 20,6 до 37,3 месяцев среди тех, кто получил мРНК-вакцину в течение первых 100 дней иммунотерапии.

У пациентов с метастатической меланомой средняя выживаемость увеличилась с 27 до более 40 месяцев.

В целом смертность от любых причин была на 27% ниже у вакцинированных пациентов.

Однако, если иммунотерапию не применяли, подобного эффекта не наблюдается. Это означает, что вакцина не лечит рак, но помогает иммунитету эффективнее работать.

Рак — не «негативные мысли»

Несмотря на популярные мифы, рак — не результат стресса, обид или «плохой энергии». Это биологический сбой в сложной системе контроля. И хотя здоровый образ жизни, баланс, движение и любовь к себе важны, ни один «протефлазид» или витамин D не заменит современной медицины.

Иммунотерапия, персонализированные вакцины, генетический анализ опухолей — все это не фантастика, а реальность, которая уже работает в клиниках мира. Мы стоим на пороге эпохи, когда рак постепенно превращается из приговора в хроническое, контролируемое заболевание.

Рак — это не наказание и не фатум. Это сигнал, что наша иммунная система нуждается в помощи. А врагов, и внешних, и внутренних, надо не прощать, а уничтожать, говорит врач Наталья Лелюх.