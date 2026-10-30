Отпуск без вздутия живота и дискомфорта: советы, которые помогут позаботиться о кишечнике в путешествии

Отпуск без вздутия живота и дискомфорта / © Credits

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Даже если у вас обычно нет проблем с пищеварением, во время путешествия организм может отреагировать на изменение привычного ритма жизни. Мы меньше двигаемся, забываем пить воду, нерегулярно питаемся и нервничаем из-за пересадок, задержек рейсов или незнакомых мест.

Все это может влиять на работу кишечника, об этом сообщило издание EatingWell. Гастроэнтеролог Уилл Булсевич подчеркивает, что сбалансированный кишечный микробиом — важный союзник в путешествиях, ведь он поддерживает нормальное пищеварение и играет важную роль в работе иммунной системы.

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Хорошая новость заключается в том, что для снижения риска дискомфорта не нужно превращать отпуск в марафон здоровых привычек. Достаточно позаботиться о нескольких простых вещах.

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Пейте воду

Во время путешествий о воде легко забыть, то спешка на посадку, то долгая дорога, то очередной кофе вместо полноценного питья. Однако достаточное потребление воды важно не только для общего самочувствия, но и для регулярного опорожнения кишечника. Когда организму не хватает жидкости, стул может становиться более твёрдым, а это затрудняет его прохождение, а запор — одна из распространённых неприятностей во время путешествий.

Что делать: возьмите с собой многоразовую бутылку для воды и регулярно делайте несколько глотков в течение дня. Если путешествуете самолетом, ознакомьтесь с правилами перевозки жидкостей, ведь пустую бутылку обычно удобнее наполнить уже после прохождения контроля безопасности.

Положите в сумку что-нибудь перекусить

Когда до следующего приема пищи остаётся несколько часов, а под рукой есть только фаст-фуд или сладости, запас полезных перекусов действительно выручает. Речь идет вовсе не о сложных суперфудах, лучшими спутниками в дороге могут стать обычные фрукты, орехи и семечки. Фрукты содержат клетчатку, а также помогают восполнять запасы жидкости. Орехи и семечки добавляют в рацион клетчатку и полезные жиры. К тому же такие продукты удобно взять с собой в поезд, автомобиль или на прогулку по городу.

Что положить в дорожную сумку:

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яблоко, грушу или банан

небольшую порцию орехов без излишков соли

семена, например, тыквенные или подсолнечные

фрукты, которые легко есть в дороге и не требуют длительной подготовки.

Главное — выбирать то, что хорошо переносится именно вашим организмом. Если определенные продукты обычно вызывают вздутие живота, не стоит экспериментировать с ними накануне важного перелета.

Клетчатка даже в отпуске

Когда мы путешествуем, рацион часто меняется, больше выпечки, ресторанной еды и перекусов на ходу, меньше овощей, фруктов и бобовых. В результате кишечник может испытывать недостаток клетчатки — важной составляющей питания для регулярного пищеварения. Особую роль играют пребиотики — вещества, служащие пищей для полезных кишечных микроорганизмов. Их можно найти во многих обычных продуктах.

Среди удачных вариантов:

ягоды

бананы

груши

семена чиа

листовая зелень

бобовые.

Добавляйте их в завтраки, салаты или перекусы, когда у вас есть такая возможность. А если во время путешествия сложно регулярно употреблять продукты, богатые клетчаткой, в отдельных случаях могут пригодиться пребиотические добавки. Однако это не обязательная часть подготовки к каждому путешествию.

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Движение

Длительный перелет, многочасовая поездка на автомобиле или ожидание на вокзале часто означают одно: мы сидим гораздо дольше, чем обычно, а длительная малоподвижность может способствовать запорам. Физическая активность помогает поддерживать работу кишечника. И для этого не обязательно искать тренажерный зал в отеле или просыпаться на рассвете ради пробежки.

Попробуйте следующие простые решения:

походите во время пересадки, если у вас достаточно времени

делайте короткие остановки во время автомобильной поездки, чтобы размять ноги

выбирайте лестницу вместо лифта, когда это удобно

после прибытия прогуляйтесь по окрестностям, вместо того чтобы сразу провести весь вечер в номере

Меньше стресса

Этот совет может показаться неожиданным, однако пищеварение зависит не только от того, что мы едим. Между мозгом и кишечником существует двусторонняя связь: эмоциональное состояние может влиять на работу пищеварительной системы, а сигналы из кишечника — на самочувствие.

Именно поэтому нервозность перед полетом, спешка, нарушение привычного распорядка дня или беспокойство из-за непредвиденных ситуаций иногда сопровождаются дискомфортом в животе. Стресс не обязательно вызовет проблемы с пищеварением, но может усугубить уже имеющиеся симптомы.

Стоит обратить внимание на простые способы успокоения, например, глубокое дыхание или ведение дневника. Попробуйте сделать небольшую паузу перед посадкой, медленно вдохните, а затем выдохните чуть дольше, чем вдыхали. Повторите несколько раз, но не заставляйте себя дышать слишком глубоко. А если мысли не дают расслабиться, запишите их в заметки — иногда этого достаточно, чтобы привести в порядок свои переживания.

Не стоит стремиться полностью избавиться от волнения, гораздо правильнее дать себе немного времени, не торопиться и помнить, что не всё в путешествии можно контролировать.

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