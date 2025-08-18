Ozempic против питания: известный ресторатор рассказал о своей диете и поделился, как сбросил 3 кг за 2 месяца

Ozempic против питания: Савва Либкин рассказал о своей диете и поделился, как сбросил 3 кг за 2 месяца / © Credits

Цель Саввы Либкина была скромной, но показательной, минус 3 кг за два месяца. И, что важно, без использования модных инъекций типа Ozempic, которые последние годы активно обсуждают в мире как «волшебную таблетку от лишнего веса».

Что изменил Савва в своем рационе

Отказ от готовых продуктов. Из кухни исчезли магазинные полуфабрикаты и промышленные упаковки с длинным составом.

Без белой муки и хлеба. Им на замену пришли гречка, резаная овсянка, красный рис и киноа.

Сыры — на паузу, даже любимый пармезан ушел «в отпуск».

Жиры — минимум, только чайная ложка оливкового масла в день для вкуса.

Сладкое — под запретом. Ни сахара, ни меда, ни «полезных батончиков». Единственное разрешенное лакомство — зеленые яблоки и малина без косточек.

Соль — тоже в прошлом, даже модные разновидности, как розовая или морская.

Кофе заменен, теперь утром только фильтр-кофе без кофеина.

Белки — только легкие. В рационе остались птица, рыба и кролик. Красное мясо исключено.

Овощи — это основа. Объем тарелки формируют кабачки, огурцы, руккола и другие свежие овощи.

Принципы, которых придерживался ресторатор

Простота. В каждом блюде — только знакомые ингредиенты. Никаких случайных специй или соусов.

Объем из овощей. Даже без высококалорийных продуктов тарелка выглядит сытной.

Слушать себя, есть не по правилам модных диет, а по внутренним ощущениям.

Результат

Минус 3 кг за два месяца. «Появилась ясность в голове и хорошее настроение», — делится Савва, его вывод: «Диета — это отличный способ проверить силу воли и обойтись без Ozempic».

Даже небольшие изменения в питании — отказ от сахара, уменьшение потребления соли, акцент на овощах — уже дают ощутимый результат. А для людей после 60 лет такие изменения полезны еще и для сердечно-сосудистой системы.

Интересно: отказ от избыточного потребления соли снижает риск гипертонии, а уменьшение сахара — риск диабета II типа.

История Саввы Либкина доказывает, что чтобы начать худеть и чувствовать себя лучше, не всегда нужны дорогие препараты или жесткие диеты. Достаточно прислушаться к себе, убрать «лишнее» из рациона и оставить только натуральное.