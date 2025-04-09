Оземпик: панацея красоты или убийца организма

Оземпик / © Associated Press

Реклама

Что это за средство, которое вызывает настоящий фурор среди тех, кто годами борется с лишними килограммами, действительно ли оно помогает похудеть без вреда для здоровья, а главное — кому оно действительно нужно, а кому может серьезно навредить. Ответы на эти вопросы дала нутрициолог Екатерина Крупкина в разговоре с Маричкой Падалко для ее YouTube-канала.

Что такое Оземпик

Оземпик — это торговое название препарата с действующим веществом семаглутида. Сначала он был разработан как средство для лечения сахарного диабета ІІ типа. Семаглутид относится к классу GLP-1 агонистов — препаратов, имитирующих гормон, регулирующий уровень сахара в крови, аппетит и замедляющий опорожнение желудка.

Это действительно профессиональный медицинский препарат, ставший открытием в терапии серьезного ожирения и диабета. В странах, где проблемы с избыточным весом приобрели масштабы эпидемии, Оземпик уже признан прорывом на уровне изобретения антибиотиков или статинов.

Реклама

Почему он стал популярным среди звезд

Многие заметили, что звезды, которые десятилетиями не могли похудеть даже с персональными тренерами, вдруг «исчезают» на глазах. Секрет — в курсе инъекций Оземпика. Его способность подавлять аппетит и уменьшать потребление калорий — настоящее чудо для тех, кто безуспешно годами боролся с лишним весом.

Однако именно эта популярность и вызывает больше всего вопросов. Ведь препарат, предназначенный для тяжелобольных, все чаще применяется для сброса всего 5–10 килограммов — для красоты, а не по медицинским показаниям.

Настоящие плюсы — только для тех, кто действительно нуждается

По словам Екатерины Крупкиной, в случаях ожирения II-IV степени и сахарного диабета II типа, Оземпик может значительно улучшить качество жизни. Снижение веса способствует нормализации гормонального фона, улучшает работу щитовидной и репродуктивной систем, уменьшает нагрузку на суставы и сердце.

Но препарат не является волшебной таблеткой. Он работает только в комплексе с изменением образа жизни: пищевого поведения, физической активности, сна.

Умалчивающиеся минусы: дефициты, гормональные сбои, проблемы с пищеварением

Препарат значительно уменьшает аппетит — пища буквально стоит в желудке часами. Человек перестает чувствовать голод и начинает потреблять слишком мало калорий. Именно это становится причиной серьезных побочных эффектов.

«Когда тело не получает достаточное количество питательных веществ, возникают дефициты. Выпадают волосы, истончаются кости, страдает кожа, ухудшается работа щитовидной железы и поджелудочной. Но это не прямое следствие действия препарата — это следствие резкого и длительного голодания», — объясняет Крупкина.

К тому же после прекращения использования препарата аппетит возвращается и если не изменены пищевые привычки — вес тоже возвращается, иногда с избытком.

Цена красоты — ваше здоровье

Курс препарата обходится недешево, но гораздо более дорогими могут оказаться его последствия: проблемы с желудком, поджелудочной, костной системой, мышечной массой.

Екатерина рассказывает, что видела немало пациентов, у которых после отмены препарата были жалобы на возврат лишнего веса, слабость, нарушения пищеварения, нарушение обмена веществ.

Можно ли принимать Оземпик всю жизнь

Научные исследования продолжаются и нет единого вывода, можно ли использовать препарат постоянно. Но уже сейчас понятно: без параллельной работы над образом жизни это лишь временное решение.

«Я не против этого препарата. Но только если у человека действительно есть медицинские показания. Во всех остальных случаях это игра со здоровьем», — отмечает Крупкина.

Волшебной таблетки не существует

Желание иметь стройное тело — естественное и понятное. Но стоит помнить, что здоровье самое ценное, что у нас есть. Оземпик — не панацея и точно не волшебная инъекция молодости. Он может стать инструментом в руках врача, но не способом уйти от изменений в питании и образе жизни. Прежде чем решить сделать ли укол для похудения — спросите себя, что вы готовы изменить в себе, чтобы оставаться в форме без его использования.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК ЕСТЬ ТАК, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ?! Оземпик, диеты-убийцы и ДЕШЕВЫЙ РАЦИОН