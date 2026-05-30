Оземпик влияет на мозг: могут ли препараты для похудения менять вашу личность

Оземпик влияет на мозг / © Associated Press

Издание The Washington Post рассказало, что препараты группы GLP-1 способны менять нейронные связи, влиять на мотивацию, эмоции, влечения и даже восприятие удовольствия. Поэтому давайте разберемся, действительно ли революция в лечении ожирения превращается в самый нейронаучный эксперимент современности.

Когда препараты на основе GLP-1 появились на рынке, их воспринимали как прорыв в борьбе с ожирением и диабетом. Они имитируют действие естественных гормонов, которые регулируют аппетит, уровень глюкозы и пищеварение, а это помогает людям меньше есть и эффективнее контролировать вес. Однако в последние годы ученые начали замечать кое-что значительно интереснее.

В ходе исследования молодых женщин с гормональным синдромом, который влияет на работу яичников, команда исследователей под руководством Элисон Шапиро из Университета Колорадо проводила МРТ-сканирование мозга до и после курса лечения препаратами GLP-1. Результаты оказались неожиданными, ведь уже через несколько месяцев в мозге участниц значительно усилились связи в так называемой сети значимости — системе, которая помогает человеку определять, на что обращать внимание.

Ученая признается, что такого эффекта они не ожидали, поэтому пока не могут окончательно объяснить его значение.

Почему мозг реагирует на эти препараты

Дело в том, что рецепторы GLP-1 расположены не только в органах пищеварения. Они присутствуют в сердце, нервной системе и различных участках мозга. Именно поэтому ученые все активнее исследуют влияние этих препаратов на когнитивные функции, зависимости, эмоциональное состояние, нейродегенеративные заболевания и даже психическое здоровье.

Пока у исследователей нет окончательного ответа, как именно работает этот механизм. Часть специалистов считает, что препараты непосредственно влияют на мозг. Другие предполагают, что эффект является опосредованным, через снижение воспаления, улучшение метаболизма и общего состояния организма.

Вероятнее же, работают оба механизма одновременно.

Когда исчезает не только аппетит

Одна из самых частых историй среди пользователей Оземпик и аналогичных препаратов — исчезновение так называемого «пищевого шума». Люди описывают это как постоянные навязчивые мысли о еде, которые вдруг стихают. Но вместе с этим некоторые пациенты сообщают о других изменениях.

В соцсетях и на приемах у врачей все чаще вспоминают о снижении мотивации, меньшем интересе к хобби, эмоциональной отстраненности, уменьшении сексуального влечения и даже ощущении определенной «эмоциональной плоскости».

Именно это сегодня вызывает больше всего вопросов у ученых. Если препараты влияют на системы мозга, ответственные за вознаграждение, удовольствие и желание, то где проходит граница между лечением вредных влечений и изменением личностных черт человека.

Новое оружие против зависимостей

Особый интерес вызывает влияние GLP-1 на различные виды зависимостей. Исследования на животных еще более десяти лет назад показали, что препараты этого класса могут уменьшать тягу к алкоголю. Впоследствии эти результаты начали проверять на людях.

Сегодня изучается возможность использования GLP-1 для лечения алкогольной и никотиновой зависимостей, расстройств, связанных с употреблением опиоидов и кокаина, компульсивного переедания, даже проблемного азартного поведения.

Ученые предполагают, что препараты могут подавлять активность дофаминовых систем вознаграждения — именно тех мозговых механизмов, которые заставляют нас снова и снова стремиться к определенному поведению.

Именно поэтому люди часто сообщают не только об уменьшении тяги к еде, но и о потере интереса к алкоголю или другим привычкам.

Надежда или ложный след для мозга

Не менее амбициозным направлением стали исследования болезней Альцгеймера и Паркинсона. Некоторые ранние работы предполагали, что GLP-1 могут замедлять нейродегенеративные процессы благодаря уменьшению воспаления и защиты нервных клеток. Впрочем, недавно большое клиническое испытание семаглутида не смогло доказать существенного замедления развития болезни Альцгеймера. Несмотря на это, исследователи не потеряли оптимизма. Анализ результатов показал незначительные, но интересные изменения биомаркеров, связанных с нейровоспалением и дегенерацией мозга.

Некоторые эксперты предполагают, что такие препараты могут быть полезными не для лечения уже имеющейся болезни, а для ее профилактики или отсрочки. Подобные гипотезы сейчас проверяют и в отношении болезни Паркинсона.

Психическое здоровье

Отдельное направление исследований касается психиатрии. Все больше ученых обращают внимание на сообщения пациентов, которые после начала лечения отмечали улучшение настроения, уменьшение тревоги, навязчивых мыслей и когнитивного тумана.

Пока что доказательств недостаточно для клинических рекомендаций, однако интерес к теме стремительно растет.

Также изучается потенциальное влияние GLP-1 на шизофрению. Сначала внимание привлекла способность препаратов бороться с набором веса, который часто вызывают антипсихотические лекарства. Но теперь ученые исследуют, могут ли они влиять на само течение заболевания через регуляцию воспаления и межнейронной коммуникации.

Еще одна перспективная сфера — лечение симптомов длительного COVID, где хроническое воспаление также считается одним из ключевых механизмов.

Дети и подростки

Больше всего вопросов возникает относительно использования препаратов GLP-1 в молодом возрасте. Если для взрослых многие эффекты после прекращения лечения оказываются обратными, то относительно мозга, который продолжает развиваться в детстве и подростковом возрасте, данных пока недостаточно.

Именно поэтому исследователи отмечают, что результаты, которые наблюдаются у взрослых, нельзя автоматически переносить на детей. Сегодня ученые пытаются понять, могут ли изменения нейронных сетей, зафиксированные на сканах мозга молодых пациентов, сохраняться длительное время после завершения терапии.

Еще несколько лет назад Оземпик и другие препараты GLP-1 воспринимались исключительно как средства для контроля веса и сахара в крови. Сегодня же они открывают перед наукой значительно более широкую картину. Исследования показывают, что эти лекарства могут влиять на нейронные связи, систему вознаграждения, влечения, эмоции и даже риск развития некоторых заболеваний мозга.

Впрочем, ответов пока что меньше, чем вопросов. Одно понятно уже сейчас, история GLP-1 давно вышла за пределы похудения. И, возможно, самые интересные открытия об этих препаратах еще впереди.

