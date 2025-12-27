"Оземпиковые дети": как препараты для похудения влияют на фертильность

Оземпик / © Associated Press

В соцсетях это явление уже окрестили «Оземпиковые дети», однако действительно ли препараты класса GLP-1 могут повышать фертильность и почему врачи призывают к осторожности, рассказало издание Cleveland Clinic.

Препараты вроде Оземпик и Мунджаро стремительно вошли в повседневную жизнь миллионов людей. Они помогают контролировать диабет, снижать вес и улучшать общее состояние здоровья, но наряду с этими очевидными плюсами врачи начали замечать еще одну тенденцию: пациентки, которые годами не могли забеременеть, вдруг узнают, что ждут ребенка.

Что означает термин «Оземпиковые дети»

Несмотря на громкое название, речь идет не только об Оземпике. Это обобщенный термин для беременностей, которые наступили во время или после приема агонистов GLP-1 — класса препаратов, которые имитируют гормон, регулирующий аппетит, уровень сахара и обмен веществ:

эти лекарства не являются средствами для лечения бесплодия;

повышенная фертильность — побочный эффект, а не основное назначение;

научные исследования еще не дали полной картины долгосрочных последствий.

Почему GLP-1 могут повышать шансы на беременность

Причин сразу несколько и все они хорошо известны медицине.

Снижение веса. Избыточная масса тела непосредственно влияет на репродуктивную систему. Уменьшение веса помогает восстановить гормональный баланс, регулярную овуляцию и общий репродуктивный потенциал. Лучше контролируемый диабет. Некомпенсированный диабет негативно влияет на фертильность как у женщин, так и у мужчин. GLP-1 препараты стабилизируют уровень глюкозы, который положительно отражается на гормональной системе. Гормональные и воспалительные факторы. Исследования показывают, что GLP-1 могут уменьшать воспаление, нормализовать уровень тестостерона и стимулировать овуляцию. В совокупности это создает благоприятные условия для зачатия.

Контрацепция

Один из наименее обсуждаемых моментов — влияние GLP-1 на эффективность оральных контрацептивов. Препараты этого класса замедляют пищеварение и всасывание веществ, а значит противозачаточные таблетки могут усваиваться хуже. Самый высокий риск — в период повышения дозы препарата. Врачи советуют в это время использовать барьерные методы, такие как презервативы и диафрагмы, или перейти на альтернативные методы, например, ВМС, импланты и вагинальные кольца.

Если наступила беременность

Медицинская позиция пока осторожная: GLP-1 не рекомендованы во время беременности. Хотя одно из ранних исследований не выявило серьезных рисков для плода, выборка была небольшой, а данных — недостаточно. В случае беременности врач обычно советует:

прекратить прием препарата;

перейти на безопасные для беременности альтернативы;

индивидуально оценить риски и пользу.

Это всегда личный разговор между врачом и пациенткой. Здоровье матери так же важно, как и здоровье будущего ребенка.

Оземпик и другие GLP-1 агонисты действительно меняют жизнь — помогают контролировать вес, хронические заболевания и, как оказалось, могут повышать фертильность. Но именно поэтому они требуют осознанного и ответственного использования.

Если беременность в планах — эти препараты могут стать этапом подготовки организма, но не спутниками зачатия. Если же нет, важно заранее позаботиться о надежной контрацепции.