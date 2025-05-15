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Ожирение: причины возникновения этого заболевания

Ожирение — это не просто вопрос внешнего вида. Это серьезное медицинское состояние, которое может влиять на качество жизни, самочувствие и общее здоровье.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Ожирение: причины возникновения этого заболевания

Ожирение: причины возникновения этого заболевания / © Credits

Распространенность ожирения в мире за последние десятилетия выросла в три раза. И хотя внешние факторы, например диета и образ жизни, играют значительную роль, не стоит недооценивать влияние генетики, гормонального фона и даже недостатка сна.

Издание Medical News Today подробно рассмотрело, почему возникает ожирение, какие факторы его вызывают и что реально помогает в профилактике и лечении.

Что такое ожирение

Ожирение — это накопление избыточного количества жира в организме, которое может отрицательно влиять на здоровье. Чаще для его оценки используют индекс массы тела (ИМТ). Это простой расчет: вес (в кг), разделенный на квадрат роста (в м²). Например:

  • ИМТ от 25 до 29,9 — избыточный вес.

  • ИМТ 30 и более — ожирение.

Однако ИМТ — не единственный показатель. Учитываются также другие параметры, включая объем талии, соотношение талии к бедрам и общее распределение жира.

Основные причины ожирения

Чрезмерное потребление калорий

Основное правило энергетического баланса просто: если мы потребляем больше калорий, чем тратим — тело начинает откладывать излишки в виде жира.

Большими «виновниками» часто являются:

  • Фастфуд и жареная еда

  • Обработанное мясо (колбасы, сосиски)

  • Выпечка и сладости с добавленным сахаром

  • Газированные напитки, алкоголь, сладкие соки

  • Продукты со скрытым сахаром — кетчуп, соусы, готовые завтраки.

Особенно вреден кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который часто добавляют в промышленные продукты. Его чрезмерное употребление связывают с ожирением, диабетом типа II и неалкогольной жировой болезнью печени.

Малоподвижный образ жизни

Современная жизнь сводится к сиденью: за компьютером, в машине, в офисе. Нехватка движения уменьшает количество сожженных калорий и нарушает гормональный баланс — особенно это касается инсулина, гормона, регулирующего уровень сахара в крови.

Как результат — возрастает риск метаболического синдрома, в который входят:

  • повышенное давление

  • резистентность к инсулину

  • высокий уровень холестерина

Физическая активность (даже обычная ходьба или уборка дома) уже не имеет значения. Регулярное движение помогает снизить риск ожирения и его осложнений.

Недостаточный сон

Хронический недосып влияет на два важных гормона:

  • Грелин — стимулирует аппетит.

  • Лептин — сигнализирует о сытости

Когда мы спим менее 6–7 часов, уровень грелина растет, а лептина снижается. Это приводит к перееданию и тяге к сладкому. Недостаток сна увеличивает риск ожирения даже у детей от 5 лет.

Эндокринные нарушения и влияние пищевых добавок

Некоторые вещества в пищевых продуктах, известные как эндокринные разрушители, могут влиять на метаболизм, гормоны и накопление жира.

Это, в частности, консерванты, красители и вышеупомянутый фруктозный сироп. Они не только способствуют накоплению жира, но и провоцируют воспаление в организме, нарушающее обмен веществ.

Генетика и гормоны

Ожирение может быть обусловлено мутациями некоторых генов, таких как ген FTO. Он влияет на:

  • аппетит

  • тягу к жирной и сладкой пище

  • снижение ощущения сытости

Такой ген ожирения может способствовать повышению уровня грелина — гормона, который заставляет нас чаще есть. Это объясняет, почему некоторым людям трудно похудеть, даже если они соблюдают диету.

Побочное действие лекарства

Некоторые препараты могут вызвать увеличение веса как побочный эффект.

  • антидепрессанты (некоторые группы)

  • антипсихотические средства

  • глюкокортикоиды (например, при ревматизме)

  • препараты для лечения диабета

Обязательно обсуждайте возможные изменения веса с врачом перед началом приема нового лекарства.

Можно ли похудеть навсегда

Чем дольше у человека сохраняется избыточный вес, тем сложнее от него избавиться. Это частично объясняется биологическими механизмами: в организме появляется белок sLR11, мешающий сжиганию жира.

Однако это не означает, что невозможно похудеть. Просто у некоторых людей процесс будет более медленным и потребует больше усилий, но результат реальный.

Как снизить риск ожирения

  • Сократите потребление обработанных продуктов. Готовьте больше дома, используйте простые ингредиенты.

  • Читайте этикетки. Избегайте продуктов с добавленным сахаром или фруктозным сиропом.

  • Занимайтесь физической активностью. Даже 30 мин ходьбы каждый день могут принести пользу.

  • Настройте сон. Старайтесь спать 7–8 часов каждую ночь.

  • Контролируйте порции. Даже полезная еда может приводить к набору веса в большом количестве.

  • Не игнорируйте стресс. Он часто провоцирует эмоциональное переедание. Медитация, прогулки, йога помогут уменьшить напряжение.

  • Обращайтесь к врачу. Если вес стремительно растет или не уменьшается, может потребоваться консультация эндокринолога или диетолога.

Ожирение — это не только результат неправильного питания. Оно возникает под влиянием сложной комбинации факторов: от образа жизни к генетике. И хотя не каждую причину можно устранить, большинство людей способны повлиять на свой вес, изменив привычки питания, уровень активности и отношение к собственному телу.

Главное — действовать постепенно, с любовью к себе и пониманием, что даже малейшие шаги могут привести к большим переменам.

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