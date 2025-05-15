Ожирение: причины возникновения этого заболевания / © Credits

Реклама

Распространенность ожирения в мире за последние десятилетия выросла в три раза. И хотя внешние факторы, например диета и образ жизни, играют значительную роль, не стоит недооценивать влияние генетики, гормонального фона и даже недостатка сна.

Издание Medical News Today подробно рассмотрело, почему возникает ожирение, какие факторы его вызывают и что реально помогает в профилактике и лечении.

Что такое ожирение

Ожирение — это накопление избыточного количества жира в организме, которое может отрицательно влиять на здоровье. Чаще для его оценки используют индекс массы тела (ИМТ). Это простой расчет: вес (в кг), разделенный на квадрат роста (в м²). Например:

Реклама

ИМТ от 25 до 29,9 — избыточный вес.

ИМТ 30 и более — ожирение.

Однако ИМТ — не единственный показатель. Учитываются также другие параметры, включая объем талии, соотношение талии к бедрам и общее распределение жира.

Основные причины ожирения

Чрезмерное потребление калорий

Основное правило энергетического баланса просто: если мы потребляем больше калорий, чем тратим — тело начинает откладывать излишки в виде жира.

Большими «виновниками» часто являются:

Фастфуд и жареная еда

Обработанное мясо (колбасы, сосиски)

Выпечка и сладости с добавленным сахаром

Газированные напитки, алкоголь, сладкие соки

Продукты со скрытым сахаром — кетчуп, соусы, готовые завтраки.

Особенно вреден кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который часто добавляют в промышленные продукты. Его чрезмерное употребление связывают с ожирением, диабетом типа II и неалкогольной жировой болезнью печени.

Реклама

Малоподвижный образ жизни

Современная жизнь сводится к сиденью: за компьютером, в машине, в офисе. Нехватка движения уменьшает количество сожженных калорий и нарушает гормональный баланс — особенно это касается инсулина, гормона, регулирующего уровень сахара в крови.

Как результат — возрастает риск метаболического синдрома, в который входят:

повышенное давление

резистентность к инсулину

высокий уровень холестерина

Физическая активность (даже обычная ходьба или уборка дома) уже не имеет значения. Регулярное движение помогает снизить риск ожирения и его осложнений.

Недостаточный сон

Хронический недосып влияет на два важных гормона:

Реклама

Грелин — стимулирует аппетит.

Лептин — сигнализирует о сытости

Когда мы спим менее 6–7 часов, уровень грелина растет, а лептина снижается. Это приводит к перееданию и тяге к сладкому. Недостаток сна увеличивает риск ожирения даже у детей от 5 лет.

Эндокринные нарушения и влияние пищевых добавок

Некоторые вещества в пищевых продуктах, известные как эндокринные разрушители, могут влиять на метаболизм, гормоны и накопление жира.

Это, в частности, консерванты, красители и вышеупомянутый фруктозный сироп. Они не только способствуют накоплению жира, но и провоцируют воспаление в организме, нарушающее обмен веществ.

Генетика и гормоны

Ожирение может быть обусловлено мутациями некоторых генов, таких как ген FTO. Он влияет на:

Реклама

аппетит

тягу к жирной и сладкой пище

снижение ощущения сытости

Такой ген ожирения может способствовать повышению уровня грелина — гормона, который заставляет нас чаще есть. Это объясняет, почему некоторым людям трудно похудеть, даже если они соблюдают диету.

Побочное действие лекарства

Некоторые препараты могут вызвать увеличение веса как побочный эффект.

антидепрессанты (некоторые группы)

антипсихотические средства

глюкокортикоиды (например, при ревматизме)

препараты для лечения диабета

Обязательно обсуждайте возможные изменения веса с врачом перед началом приема нового лекарства.

Можно ли похудеть навсегда

Чем дольше у человека сохраняется избыточный вес, тем сложнее от него избавиться. Это частично объясняется биологическими механизмами: в организме появляется белок sLR11, мешающий сжиганию жира.

Реклама

Однако это не означает, что невозможно похудеть. Просто у некоторых людей процесс будет более медленным и потребует больше усилий, но результат реальный.

Как снизить риск ожирения

Сократите потребление обработанных продуктов. Готовьте больше дома, используйте простые ингредиенты.

Читайте этикетки. Избегайте продуктов с добавленным сахаром или фруктозным сиропом.

Занимайтесь физической активностью. Даже 30 мин ходьбы каждый день могут принести пользу.

Настройте сон. Старайтесь спать 7–8 часов каждую ночь.

Контролируйте порции. Даже полезная еда может приводить к набору веса в большом количестве.

Не игнорируйте стресс. Он часто провоцирует эмоциональное переедание. Медитация, прогулки, йога помогут уменьшить напряжение.

Обращайтесь к врачу. Если вес стремительно растет или не уменьшается, может потребоваться консультация эндокринолога или диетолога.

Ожирение — это не только результат неправильного питания. Оно возникает под влиянием сложной комбинации факторов: от образа жизни к генетике. И хотя не каждую причину можно устранить, большинство людей способны повлиять на свой вес, изменив привычки питания, уровень активности и отношение к собственному телу.

Главное — действовать постепенно, с любовью к себе и пониманием, что даже малейшие шаги могут привести к большим переменам.