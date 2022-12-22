Ожог и контузия глаза: как сохранить зрение во время новогодних праздников

Посредством зрения мы исследуем окружающий мир и получаем 90% информации. Поэтому его нарушение или утрата существенно снижают качество жизни. Чтобы на праздники не повредить зрение, зажигая бенгальские огни или откупоривая шампанское, врач-офтальмолог советует вспомнить основные правила безопасности.

В этом году новогодние праздники будут тихими, без фейерверков и петард. Но поднять бокал шампанского за ВСУ все же многим украинцам захочется. Да и бенгальские огни зажечь не грех. Главное откупоривать шампанское и зажигать огни правильно, чтобы не пришлось записываться на экстренный визит к офтальмологу.

Что делать, если в глаз попала частица металла от искры бенгальского огня или пробка, и почему это опасно, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Откупорка шампанского и контузия

Чаще шампанское откупоривается под бой курантов за считанные секунды до начала Нового года. Люди спешат наполнить бокалы, поэтому часто не соблюдают элементарные правила безопасности.

Во-первых, не трясите бутылку, чтобы ненароком не попасть пробкой в глаз теще, куму или, не дай Бог, жене.

Во-вторых, снимая с пробки проволоку, придерживайте пробку пальцами, чтобы она не вылетела преждевременно.

В-третьих, откупоривая шампанское, наклоните бутылку под углом 40-45 градусов. Тогда давление, закупоренное внутри, ударит по горлышку бутылки, а не по пробке.

В-четвертых, одной рукой зафиксируйте пробку, другой осторожно покручивайте бутылку то вправо, то влево. Когда пробка начнет высвобождаться, наклоните ее в сторону с помощью большого пальца. А затем достаньте из бутылки и наполните бокалы. Чтобы пробка не выстрелила в самый неожиданный момент, горлышко бутылки можно обернуть полотенцем или салфеткой.

Что делать, если пробка все-таки попала в глаз

Прежде всего, нужно успокоиться, тщательно вымыть руки и осмотреть его. Если в мягких орбитальных тканях вокруг глаза кровь можно приложить холодный компресс без дополнительного давления на глаз. Затем наложить на глаз не тугую, чистую повязку и как можно скорее обратиться за помощью к офтальмологу. Даже если через десять минут вам стало лучше – в некоторых случаях повреждения глазных структур протекают бессимптомно, что повышает риск нарушения или потери зрения.

Попадание пробки в глаз приводит к забою глаза, или другими словами – к контузии. Глазное яблоко резко сжимается и резко возвращается в нормальное состояние. Это может привести к снижению остроты зрения, смещению хрусталика, отслоению сетчатки, разрыву внутренних оболочек глаза, частичному или полному отрыву радужки. Похожая ситуация происходит и при попадании снежкой. Итак, если нам повезет, и на праздники выпадет снег, играйте в снежки осторожно.

Бенгальские огни и ожог глаза

Во время горения бенгальских огней образуются искры, летящие в разные стороны. Искры – это металлическая стружка, которая в воздухе постепенно догорает. Температура горения бенгальского огонька достигает около 1100 градусов, поэтому если частица металла от искры отскочит и попадет в глаза, возникнет химический ожог или несколько мелких ожогов. Сразу появятся боль, слезоточивость, покраснение, чувство постороннего тела в глазу. Что делать в этом случае?

Глаз нужно немедленно промыть холодной чистой водой. Если металл не слишком глубоко врезался в оболочку, возможно его удастся вымыть. Затем необходимо к травмированному глазу приложить холодный компресс на 15-20 минут без давления на глаз (лед или ткань, смоченная холодной водой) и выпить обезболивающее.

Ни в коем случае нельзя:

извлекать частицы металла из глаза с помощью пинцета, иглы, скрученной салфетки или других предметов – высокая вероятность инфицирования и дополнительного травмирования тканей;

тереть пострадавший глаз руками – опасность дальнейшего травмирования и инфицирования слизистой глаза;

использовать вату для наложения повязки – ее волокна могут еще больше повредить травмированный глаз;

пользоваться каплями и мазями на все случаи жизни или антисептическими гелями – можно дополнительно раздражить и без того раздраженную слизистую.

После промывки водой и холодного компресса наложите на глаз тугую, чистую повязку и немедленно обратитесь к офтальмологу, поскольку в глазу могут остаться микрочастицы металла. Своевременное обращение к врачу позволит выявить поврежденные структуры глаза и предоставить необходимую медицинскую помощь.

Чтобы уберечь глаза от опека во время новогодних праздников:

держите зажженные бенгальские огни на расстоянии вытянутой руки ниже грудной клетки;

не размахивайте бенгальскими огнями, особенно перед лицами других людей;

если зажигать бенгальские огни вместе с детьми, держите огни в своих руках, поскольку длина детской руки короче, чем у взрослых.

когда огни перегорят, осторожно опустите его в стакан с водой.

Если вы не уверены, что сможете предоставить себе или другому человеку первичную медицинскую помощь правильно, прикройте травмированный глаз чистой повязкой и как можно скорее обратитесь к офтальмологу. От скорости первичной врачебной помощи зависит результат лечения и качество зрения.

главный врач клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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