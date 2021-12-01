Панические атаки: почему возникают и как лечатся

Наша стремительная жизнь перенасыщена тревогами и волнениями, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции, и потому неудивительно, что мы все чаще жалуемся на проблемы, связанные с психологическим и психическим состоянием. У многих людей встречаются так называемые панические атаки. Это когда внезапно захлестывает панический страх, начинает безумно биться сердце и кажется, будто сейчас произойдет что-то ужасное. И это не выдумки, а настоящая и очень распространенная проблема

О том, чем опасны панические атаки и как их вылечить, рассказал невролог Житомирского медицинского центра "Медибор" Татьяна Ноник.

Сколько длится паническая атака?

Панические атаки – это эпизоды внезапного панического страха. Самая острая фаза длится в течение одной минуты. Сами приступы могут длиться от нескольких секунд до получаса. Страх часто граничит с ужасом. И как правило, сопровождается неприятными телесными ощущениями, затруднением мышления и ожиданием близкой катастрофы: человеку кажется, что сейчас случится инсульт или инфаркт, то есть, что-то очень страшное.

Основные симптомы

Основные симптомы панических атак: дрожь, учащенное сердцебиение, прилив жара, озноб, головные боли, потоотделение, учащенный пульс, нехватка воздуха, приступы удушья, дискомфорт в желудке, тошнота, неадекватная реакция на события, страх.

Панические атаки часто сопровождаются разными фобиями: страхом открытого пространства, страхом толпы, высоты, поездок в метро, лифте и так далее.

Чем отличается типичная паническая атака от нетипичной?

Типичные всегда сопровождаются вегетососудистыми симптомами, причем они всегда носят яркий характер: сильное сердцебиение, головокружение, боли в области сердца и т.д. И потому пациент вызывает скорую помощь и чаще всего не отказывается от госпитализации, потому что опасается, что с ним случится нечто ужасное. Врачи должны дифференцировать данное состояние с другими: гипертоническим приступом, инфарктом, инсультом.

Атипичные панические атаки могут сопровождаться судорожным сокращением мышц конечностей, рвотой, нарушением слуха, зрения, потерей сознания, ощущением ком в горле. После окончания приступа происходит обильное мочеиспускание.

Причины возникновения панических атак

У человека может быть очень сильное эмоциональное перенапряжение из-за стрессовой ситуации. К примеру, смерть или болезнь родных, неприятности на работе. И как следствие могут возникать панические атаки.

Вторая причина – гормональные нарушения в организме, например, при болезни щитовидной железы или нарушении менструального цикла.

Третья причина – проблемы в области шеи. Дело в том, что у шеи находится так называемая симпатичная цепочка, то есть нервы, составляющие сигнальную линию и проходящую через все позвонки. Когда у человека появляется грыжа, смещение в позвонках или наращивание шипов, это раздражает нервы цепочки и начинается вегетативный криз: сердцебиение, чувство тревоги, страх и прочее.

Классификация панических атак

Они могут быть спонтанны. Когда невозможно выявить причину приступа. Страх охватывает человека, и он ничего не может сделать.

Условно-ситуационные. Под влиянием биологического, а иногда и химического стимула. К примеру, алкогольного опьянения. А у женщин может быть в период менструального цикла.

Ситуационные приступы. Если человек испытывает сильные отрицательные эмоции. К примеру, авария или смерть близкого человека.

Ожидание панических атак истощает человека

Часто бывает мучительным само ожидание наступления панических атак. Если человек пережил паническую атаку, он понимает, что атака может повториться и начинает ее ждать. Но чаще всего приступы бывают совершенно неожиданно. Словно "падают с неба". Атаки могут быть регулярными, и тогда вся семья с ужасом ожидает новых атак. Это становится проблемой всей семьи.

Симптомы, которые бывают при панических атаках, вызывают сопутствующие ужасы. Людям кажется, что они выходят из-под собственного контроля. Боятся, что они могут потерять управление физиологическими функциями своего тела и это приведет к большим неприятностям. Больше всего опасаются, что такое нападение может произойти в присутствии других людей, а это очень стыдно.

Люди, склонные к паническим атакам, очень часто необоснованно беспокоятся о работе своего сердца. Начинают постоянно измерять свое давление, пульс, прислушиваться к ощущениям в груди, чтобы убедиться, что оно нормально работает.

Все болезни от нервов

Панические атаки могут напоминать вегетососудистую дистонию, гипертонию или гастрит. А на самом деле это психосоматические симптомы. И потому не сразу становится понятно, к какому специалисту нужно обратиться. Поэтому пациент обычно обращается к семейному врачу, который после осмотра назначает обследование: общий анализ крови, мочи, анализ крови на сахар, ЭКГ, УЗИ сердца, сосудов головы и шеи, щитовидной железы, брюшной полости, иногда – МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника. Эти обследования нужны, чтобы понять, действительно ли у человека есть проблемы, на которые он жалуется, или речь идет о психосоматике.

Зачастую люди не хотят мириться с тем, что их проблемы связаны с психикой. Некоторые даже согласны, чтобы у них обнаружили опухоль, чем проблемы с психикой. Панические атаки – это не неврологическая проблема, но еще и не психиатрическая. Это тот мостик, который объединяет эти обе дисциплины. Для этого сначала нужно обращаться именно к неврологу.

Как лечиться?

Психика человека управляет всем его организмом, поэтому человек должен сам хотеть лечиться, а врач – только проводник, указывающий дорогу. Важно, чтобы пациент верил своему врачу. Тогда в процессе лечения происходит перезагрузка в биохимии мозга, идет переосмысление своих эмоциональных проблем и наступает полное излечение. Пациент переходит в позитивное мышление. Коррекция психического состояния может длиться от нескольких месяцев до 1-2 лет.

Панические атаки лечатся медикаментозно. А именно антидепрессантами. После медикаментозного лечения, то есть определенной перезагрузки сознания, в процесс лечения присоединяется психотерапевт. Он проводит определенные тренинги, помогает справляться с паническими атаками уже без лекарств, верить в себя.

Главное – положительное мышление

Наш мозг настроен на частоту энергии любви, позитивного мышления, а не страха. Своими мыслями мы создаем в уме гармонию или полный хаос. Мысль дает жизнь словам, поступкам, образу жизни, а негативное мышление изнашивает мозг, и такие эмоции, как гнев, раздражительность, нетерпимость, обида, зависть, страх, тревога заставляют ДНК изменять форму, и мозг настраивается на негативное мышление. В голове постоянно крутятся мысли о том, что произойдет что-нибудь плохое. А отсюда – неуверенность и проектирование страшных болезней. Но мозг защищается так называемым стрессом, мучающим наше тело. И проявляется разными реакциями: психической (депрессия), физической (гипертония), а также стрессовыми реакциями (тревога, различные страхи и т.п.). Мозг настраивается на отрицательное мышление. Самостоятельно пациент не может от этого избавиться. Он понимает, что с ним что-то не так. Начинает на всех обижаться, ему кажется, что его не понимают, не жалеют. Родные видят, что с человеком что-то не то. Рекомендуют отдохнуть, поспать, не накручивать себя. Но это бесполезно, и появляются злоба и раздражение, и болезнь прогрессирует. Особенность панических атак в том, что человек сам не может ничего поделать со своими мыслями. Не помогает ни йога, ни бег, ни медитация, ни лечение на курортах, ни психологические тренинги. Пациент ждет приступы и очень тревожится. Потому что помнит, что в момент атаки начинается сильное сердцебиение, кружится сознание и очень страшно. Если панические атаки не лечить, человек впадает в депрессию, а это очень серьезная болезнь, которую лечить гораздо сложнее, дороже и дольше.

Поэтому, как только человек испытывает неизвестный ранее панический страх, а вместе с ним резкое ухудшение своего самочувствия, нужно немедленно обращаться к врачу-неврологу. И чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов на скорейшее выздоровление.

Читайте также:

Панические атаки и как их побороть