Паста Амосова: рецепт и польза для здоровья

Паста Амосова – это витаминная смесь, которая приобрела популярность благодаря своей натуральности и пользе для организма. Ее рецепт собран из простых, но очень питательных ингредиентов, помогающих поддерживать здоровье, укреплять иммунитет и заряжать энергией.

Этот рецепт назван в честь известного украинского хирурга Николая Амосова, который рекомендовал такую смесь для поддержания сердечно-сосудистой системы. На странице valeria.matrokhina рассказали о рецепте этой удивительной пасты, которая уже завоевала сердца многих поклонников здорового образа жизни.

Ингредиенты:

Темные изюм 200 г

Чернослив сушеный 200 г

Курага 200 г

Инжир или финики 100 г

Клюква сушеная 100 г

Грецкие орехи (или другие по вашему выбору) 200 г

Лимон с цедрой (средний) – 1 шт.

Апельсин с цедрой 1/2 шт.

Мед 2 ст.л

Приготовление:

Все ингредиенты нужно измельчить с помощью блендера или мясорубки. Последний вариант сохраняет текстуру пасты, придавая ей более насыщенный вкус. Готовую смесь переложите в герметичный контейнер и храните в холодильнике.

Способ применения

Для взрослых : по 1 ст. л трижды в день за 30 минут до еды. Если у вас чувствительный кишечник, рекомендуется принимать пасту после еды.

: по 1 ст. л трижды в день за 30 минут до еды. Если у вас чувствительный кишечник, рекомендуется принимать пасту после еды. Для детей школьного возраста: по 1 ч. л в день.

Польза пасты Амосова для организма

Паста Амосова – это настоящий дар природы, обеспечивающий ваш организм необходимыми питательными веществами, которые помогают бороться со стрессом, повышают иммунитет и поддерживают общее состояние здоровья.

Магний : незаменимый минерал, регулирующий уровень кортизола – гормона стресса. Он также поддерживает высвобождение нейромедиаторов, стабилизирующих настроение и способствующих релаксации.

: незаменимый минерал, регулирующий уровень кортизола – гормона стресса. Он также поддерживает высвобождение нейромедиаторов, стабилизирующих настроение и способствующих релаксации. Цинк : необходим для оптимальной работы надпочечников, поддерживает деятельность нейромедиаторов и улучшает здоровье мозга, что способствует лучшей адаптации к стрессовым ситуациям.

: необходим для оптимальной работы надпочечников, поддерживает деятельность нейромедиаторов и улучшает здоровье мозга, что способствует лучшей адаптации к стрессовым ситуациям. Селен : защищает организм от окислительного стресса и поддерживает функцию щитовидной железы, что является решающим для регуляции метаболизма и реакции на стресс.

: защищает организм от окислительного стресса и поддерживает функцию щитовидной железы, что является решающим для регуляции метаболизма и реакции на стресс. Натрий и калий : эти два минерала регулируют выработку гормонов и поддерживают баланс жидкости в организме. Они являются ключевыми для эффективной гормональной функции и сердечно-сосудистой стабильности во время стресса.

: эти два минерала регулируют выработку гормонов и поддерживают баланс жидкости в организме. Они являются ключевыми для эффективной гормональной функции и сердечно-сосудистой стабильности во время стресса. Грецкие орехи и сухофрукты : богаты антиоксидантами, клетчаткой и здоровыми жирами, которые поддерживают здоровье сердца, мозга и общий метаболизм организма.

: богаты антиоксидантами, клетчаткой и здоровыми жирами, которые поддерживают здоровье сердца, мозга и общий метаболизм организма. Цитрусовые : добавляют пасте витамин C, который поддерживает иммунную систему, способствует выработке коллагена и улучшает здоровье кожи.

: добавляют пасте витамин C, который поддерживает иммунную систему, способствует выработке коллагена и улучшает здоровье кожи. Мед: не только подслащивает пасту, но обладает антибактериальными свойствами, способствует энергии и поддерживает общее здоровье.

Благодаря уникальному сочетанию сухофруктов, цитрусовых, орехов и меда паста Амосова содержит множество полезных веществ, среди которых витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатка.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Грецкие орехи богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые снижают уровень холестерина, а калий в сухофруктах помогает регулировать артериальное давление. Цитрусовые поддерживают упругость сосудов, способствуя улучшению кровообращения.

Укрепление иммунитета

Лимон, апельсин и клюква – источники витамина С, активизирующего защитные силы организма. Мед, известный своими антибактериальными свойствами, помогает бороться с инфекциями.

Улучшение пищеварения

Чернослив и курага содержат много клетчатки, что способствует работе кишечника, облегчает пищеварение и помогает бороться с запорами.

Снижение стресса

Содержащийся в сухофруктах и орехах магний помогает расслабить нервную систему, снижает уровень стресса и улучшает сон.

Энергетическая поддержка

Инжир, изюм и финики – это натуральные источники быстрых углеводов, которые обеспечивают организм энергией на весь день.

Антиоксидантная защита

Клюква и лимон содержат антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы, предотвращая преждевременное старение клеток.

Кому подходит паста Амосова

Тем, кто:

испытывает усталость или эмоциональное выгорание;

хочет укрепить иммунитет в холодное время года;

стремится поддержать здоровье сердца и сосудов;

заботится о красоте кожи, волос и ногтей благодаря питательным веществам.

Хотя паста Амосова является натуральным продуктом, она содержит мед и сухофрукты с высоким уровнем природного сахара. Людям с сахарным диабетом или аллергией на мед или цитрусовые следует проконсультироваться с врачом перед употреблением.

@valeria.matrokhina Паста Амосова Признайтесь, кто ел такую в детстве? Ингредиенты: Темные изюм — 200 г Чернослив сушеный — 200 г Курага — 200 г Инжир или финик — 100 г Клюква сушеная — 100 г грецкий орех (или любой) — 200 г Лимон с кожурой — 1 средний Апельсин с кожурой — 1 шт Мед – 2 ст л 1. Все Ингредиенты перебиваем в блендере, но лучше пропустить через мясорубку. 2. Хранить в холодильнике в герметичном контейнере. 3. Взрослым: по 1 ст л трижды в сутки за 30 мин до еды (если имеете чувствительный кишечник, то рекомендуют употреблять после еды). А детям школьного возраста можно кушать по 1 ч л пасти. Я не врач, поэтому ничего не пропагандирую, не навязываю, не прописываю, просто делюсь тем, что употребляю сама ❤️ ♬ оригинальный звук — Валерия Матрохина| Мастер шеф

Этот простой, но эффективный рецепт является примером того, как природа может заботиться о нашем здоровье. Добавьте пасту Амосова в свой ежедневный рацион, чтобы не только поддержать иммунитет, но и улучшить общее самочувствие.

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