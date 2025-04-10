Переедание: как себя контролировать, чтобы не пришлось расстегивать пуговицу на штанах

Переедание / © Credits

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Заедание стресса, скуки или тревоги — реальность для многих. Но как научиться есть осознанно, не переедать и не сожалеть после каждого приема пищи. На эти вопросы ответила нутрициолог Екатерина Крупкина, а также предоставила практические советы, проверенные на собственном опыте, в разговоре с Маричкой Падалко для ее YouTube-канала.

Когда вы едите

Первый шаг к изменению пищевого поведения — понимание: едим ли мы через физиологический голод или через эмоции? Зачастую мы едим не потому, что голодны, а потому что грустны, устали, расстроены или ищем утешения. Но наш организм способен сам сигнализировать, когда ему действительно нужна энергия, а когда уже хватит.

Остановитесь перед тем, как съесть что-нибудь.

Спросите себя: «Я действительно голодна? Что я сейчас чувствую?

Даже 30 секунд рефлексии могут изменить решение.

Ешьте медленно, осознанно и без использования гаджетов

Одно из главных правил здорового питания — осознанность. Когда мы едим перед телевизором или с телефоном в руке, мы не замечаем, сколько и как быстро едим. Как следствие — переедание.

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Как практиковать осознанное питание:

Ешьте без использования гаджетов — просто сидите за столом.

Тщательно прожевывайте каждый кусочек.

Прислушайся к ощущению насыщения — когда оно появляется, сделайте паузу.

Слушайте свое тело во время и после еды

После приема пищи обратите внимание: как вы себя чувствуете. Возможно, вы чувствуете тяжесть и сонливость, или легкость и энергичность. Это поможет понять, какие блюда и порции подходят именно вам, а какие перегружают желудок и организм.

Разнообразие в тарелке — разнообразие в настроении

Питание оказывает влияние не только на тело, но и на психоэмоциональное состояние. Бедная нутриентами пища истощает микробиом, а это может способствовать тревожности и депрессии. Разноцветная тарелка — это не только эстетика, но и основа эмоционального баланса.

Что должно быть в тарелке каждый день:

Клетчатка: овощи, фрукты, бобовые

Белки: мясо, рыба, яйца

Медленные углеводы: каши, хлеб из цельнозерновой муки

Жиры: масла, семена, орехи

Жизнь — это не только еда

Переедание часто возникает, когда жизнь кажется пустой, а еда — единственным удовольствием. Но если наполнить свою жизнь приятными вещами — прогулками, увлечениями, встречами, хобби, новыми мечтами — тяга к «эмоциональной» пище уменьшится.

Екатерина Крупкина говорит: «Когда человек влюбляется, сладкое больше не нужно. Организм получает свой коктейль гормонов радости из жизни, а не из сахара».

Дневник питания — инструмент самонаблюдения

Чтобы выявить свои пищевые триггеры, следует вести простой дневник. Он помогает установить связь между эмоциями и едой.

Что записывать:

Время приема пищи

Эмоциональное состояние перед едой (тревога, злость, грусть, покой)

Чувство в теле (голод, пустота, напряжение)

Что именно было съедено

Как вы себя чувствовали после

Дыхание — пауза — стабилизация

Перед тем, как тянуться к еде в момент эмоционального всплеска, остановитесь. Сделайте несколько глубоких вдохов, пройдитесь по комнате, выпейте воды, попробуйте разобраться в своих эмоциях. Научиться отличать физический голод от эмоционального — это практика, которая со временем меняет жизнь.

Не откладывайте жизнь на «после войны», «после праздников», «после диеты». Начните уже сейчас. Маленькие шаги — к большому внутреннему равновесию и здоровому телу.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК ЕСТЬ ТАК, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ?! Оземпик, диеты-убийцы и ДЕШЕВЫЙ РАЦИОН