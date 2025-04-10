ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
147
Время на прочтение
3 мин

Переедание: как себя контролировать, чтобы не пришлось расстегивать пуговицу на штанах

В мире, где постоянный стресс, нестабильность и отсутствие ощущения безопасности, переедание стало обыденностью — особенно для украинцев, переживающих войну и ее последствия. Еда все чаще становится не только источником энергии, но и эмоциональной отдушиной.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Переедание

Переедание / © Credits

Заедание стресса, скуки или тревоги — реальность для многих. Но как научиться есть осознанно, не переедать и не сожалеть после каждого приема пищи. На эти вопросы ответила нутрициолог Екатерина Крупкина, а также предоставила практические советы, проверенные на собственном опыте, в разговоре с Маричкой Падалко для ее YouTube-канала.

Когда вы едите

Первый шаг к изменению пищевого поведения — понимание: едим ли мы через физиологический голод или через эмоции? Зачастую мы едим не потому, что голодны, а потому что грустны, устали, расстроены или ищем утешения. Но наш организм способен сам сигнализировать, когда ему действительно нужна энергия, а когда уже хватит.

  • Остановитесь перед тем, как съесть что-нибудь.

  • Спросите себя: «Я действительно голодна? Что я сейчас чувствую?

  • Даже 30 секунд рефлексии могут изменить решение.

Ешьте медленно, осознанно и без использования гаджетов

Одно из главных правил здорового питания — осознанность. Когда мы едим перед телевизором или с телефоном в руке, мы не замечаем, сколько и как быстро едим. Как следствие — переедание.

Как практиковать осознанное питание:

  • Ешьте без использования гаджетов — просто сидите за столом.

  • Тщательно прожевывайте каждый кусочек.

  • Прислушайся к ощущению насыщения — когда оно появляется, сделайте паузу.

Слушайте свое тело во время и после еды

После приема пищи обратите внимание: как вы себя чувствуете. Возможно, вы чувствуете тяжесть и сонливость, или легкость и энергичность. Это поможет понять, какие блюда и порции подходят именно вам, а какие перегружают желудок и организм.

Разнообразие в тарелке — разнообразие в настроении

Питание оказывает влияние не только на тело, но и на психоэмоциональное состояние. Бедная нутриентами пища истощает микробиом, а это может способствовать тревожности и депрессии. Разноцветная тарелка — это не только эстетика, но и основа эмоционального баланса.

Что должно быть в тарелке каждый день:

  • Клетчатка: овощи, фрукты, бобовые

  • Белки: мясо, рыба, яйца

  • Медленные углеводы: каши, хлеб из цельнозерновой муки

  • Жиры: масла, семена, орехи

Жизнь — это не только еда

Переедание часто возникает, когда жизнь кажется пустой, а еда — единственным удовольствием. Но если наполнить свою жизнь приятными вещами — прогулками, увлечениями, встречами, хобби, новыми мечтами — тяга к «эмоциональной» пище уменьшится.

Екатерина Крупкина говорит: «Когда человек влюбляется, сладкое больше не нужно. Организм получает свой коктейль гормонов радости из жизни, а не из сахара».

Дневник питания — инструмент самонаблюдения

Чтобы выявить свои пищевые триггеры, следует вести простой дневник. Он помогает установить связь между эмоциями и едой.

Что записывать:

  • Время приема пищи

  • Эмоциональное состояние перед едой (тревога, злость, грусть, покой)

  • Чувство в теле (голод, пустота, напряжение)

  • Что именно было съедено

  • Как вы себя чувствовали после

Дыхание — пауза — стабилизация

Перед тем, как тянуться к еде в момент эмоционального всплеска, остановитесь. Сделайте несколько глубоких вдохов, пройдитесь по комнате, выпейте воды, попробуйте разобраться в своих эмоциях. Научиться отличать физический голод от эмоционального — это практика, которая со временем меняет жизнь.

Не откладывайте жизнь на «после войны», «после праздников», «после диеты». Начните уже сейчас. Маленькие шаги — к большому внутреннему равновесию и здоровому телу.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК ЕСТЬ ТАК, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ?! Оземпик, диеты-убийцы и ДЕШЕВЫЙ РАЦИОН

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
147
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie