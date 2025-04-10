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Переедание: как себя контролировать, чтобы не пришлось расстегивать пуговицу на штанах
В мире, где постоянный стресс, нестабильность и отсутствие ощущения безопасности, переедание стало обыденностью — особенно для украинцев, переживающих войну и ее последствия. Еда все чаще становится не только источником энергии, но и эмоциональной отдушиной.
Заедание стресса, скуки или тревоги — реальность для многих. Но как научиться есть осознанно, не переедать и не сожалеть после каждого приема пищи. На эти вопросы ответила нутрициолог Екатерина Крупкина, а также предоставила практические советы, проверенные на собственном опыте, в разговоре с Маричкой Падалко для ее YouTube-канала.
Когда вы едите
Первый шаг к изменению пищевого поведения — понимание: едим ли мы через физиологический голод или через эмоции? Зачастую мы едим не потому, что голодны, а потому что грустны, устали, расстроены или ищем утешения. Но наш организм способен сам сигнализировать, когда ему действительно нужна энергия, а когда уже хватит.
Остановитесь перед тем, как съесть что-нибудь.
Спросите себя: «Я действительно голодна? Что я сейчас чувствую?
Даже 30 секунд рефлексии могут изменить решение.
Ешьте медленно, осознанно и без использования гаджетов
Одно из главных правил здорового питания — осознанность. Когда мы едим перед телевизором или с телефоном в руке, мы не замечаем, сколько и как быстро едим. Как следствие — переедание.
Как практиковать осознанное питание:
Ешьте без использования гаджетов — просто сидите за столом.
Тщательно прожевывайте каждый кусочек.
Прислушайся к ощущению насыщения — когда оно появляется, сделайте паузу.
Слушайте свое тело во время и после еды
После приема пищи обратите внимание: как вы себя чувствуете. Возможно, вы чувствуете тяжесть и сонливость, или легкость и энергичность. Это поможет понять, какие блюда и порции подходят именно вам, а какие перегружают желудок и организм.
Разнообразие в тарелке — разнообразие в настроении
Питание оказывает влияние не только на тело, но и на психоэмоциональное состояние. Бедная нутриентами пища истощает микробиом, а это может способствовать тревожности и депрессии. Разноцветная тарелка — это не только эстетика, но и основа эмоционального баланса.
Что должно быть в тарелке каждый день:
Клетчатка: овощи, фрукты, бобовые
Белки: мясо, рыба, яйца
Медленные углеводы: каши, хлеб из цельнозерновой муки
Жиры: масла, семена, орехи
Жизнь — это не только еда
Переедание часто возникает, когда жизнь кажется пустой, а еда — единственным удовольствием. Но если наполнить свою жизнь приятными вещами — прогулками, увлечениями, встречами, хобби, новыми мечтами — тяга к «эмоциональной» пище уменьшится.
Екатерина Крупкина говорит: «Когда человек влюбляется, сладкое больше не нужно. Организм получает свой коктейль гормонов радости из жизни, а не из сахара».
Дневник питания — инструмент самонаблюдения
Чтобы выявить свои пищевые триггеры, следует вести простой дневник. Он помогает установить связь между эмоциями и едой.
Что записывать:
Время приема пищи
Эмоциональное состояние перед едой (тревога, злость, грусть, покой)
Чувство в теле (голод, пустота, напряжение)
Что именно было съедено
Как вы себя чувствовали после
Дыхание — пауза — стабилизация
Перед тем, как тянуться к еде в момент эмоционального всплеска, остановитесь. Сделайте несколько глубоких вдохов, пройдитесь по комнате, выпейте воды, попробуйте разобраться в своих эмоциях. Научиться отличать физический голод от эмоционального — это практика, которая со временем меняет жизнь.
Не откладывайте жизнь на «после войны», «после праздников», «после диеты». Начните уже сейчас. Маленькие шаги — к большому внутреннему равновесию и здоровому телу.
▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК ЕСТЬ ТАК, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ?! Оземпик, диеты-убийцы и ДЕШЕВЫЙ РАЦИОН