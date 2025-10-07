Перегиб таза: что это за проблема и как ее исправить

Перегиб таза: что это и как это исправить / © Associated Press

Реабилитолог Даниил Абрамов объяснил, почему «перегиб таза» часто является преувеличением и что стоит знать каждому человеку о своем теле. Это условное понятие, которое описывает ситуацию, когда одна сторона тазовой кости кажется выше или ниже другой.

Важно знать:

У большинства людей таз анатомически не симметричен — небольшие отклонения являются нормой.

Научных доказательств того, что небольшой перегиб сам по себе вызывает боль, не существует.

Часто термин «перегиб таза» используют как способ объяснить неудобства и боль, без поиска и рассмотрения истинной причины.

Другими словами, термин «перегиб таза» не всегда означает наличие патологии.

Почему часто считают, что таз перекошенный

Есть несколько причин:

Разная длина ног. Если одна нога длиннее или короче, это может создавать видимость перегиба. Важно понимать, что разница до 10 мм считается нормой и редко требует лечения. Сколиоз или другие серьезные деформации. Случаи выраженного сколиоза третьей степени, при которых таз действительно сильно смещен, встречаются редко. Такие проблемы, как правило, уже диагностированы и лечатся врачами. Мышечная асимметрия. Часто разное напряжение мышц спины, ягодиц или бедер может создавать ощущение перекоса.

Не стоит паниковать

Малый перегиб таза не обязательно вызывает боль в спине.

Часто болевые ощущения связаны с мышечным напряжением, плохой осанкой или слабостью кора.

Термин «перегиб таза» иногда используется как маркетинговый ход в рекламе сеансов массажа, коррекции или тренировок.

Что делать, если кажется, что таз перекошенный

Не спешите с «исправлением». Прежде чем делать упражнения или покупать специальные устройства, проверьте, действительно ли есть клинически значимая асимметрия.

Обратитесь к специалисту . Врач-ортопед или физиотерапевт поможет оценить осанку и длину ног. Важно исключить серьезные патологии, такие как сколиоз, артрит или проблемы с позвоночником.

Работайте над балансом мышц . Регулярные упражнения на укрепление кора, ягодиц и спины помогают стабилизировать таз и улучшить осанку. Йога, пилатес и целевые физические упражнения эффективны для поддержания симметрии и гибкости.

Слушайте свое тело. Боль и дискомфорт могут быть связаны с перенапряжением или привычкой сидеть в неправильной позе. Часто коррекция повседневных привычек дает лучший эффект, чем «исправление таза».

Перегиб таза — это часто нормальная анатомическая особенность, а не болезнь. Малый перегиб не требует «исправления» и не является причиной боли, если нет серьезных патологий. Главное — понимать свое тело, обращаться к профессионалам и работать над гибкостью и силой мышц для поддержания здоровой осанки.