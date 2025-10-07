- Дата публикации
Перегиб таза: что это за проблема и как ее исправить
Многие из нас сталкивались с термином «перегиб таза» — его часто используют в клиниках и на консультациях физиотерапевтов. Но действительно ли это диагноз, который требует немедленного лечения.
Реабилитолог Даниил Абрамов объяснил, почему «перегиб таза» часто является преувеличением и что стоит знать каждому человеку о своем теле. Это условное понятие, которое описывает ситуацию, когда одна сторона тазовой кости кажется выше или ниже другой.
Важно знать:
У большинства людей таз анатомически не симметричен — небольшие отклонения являются нормой.
Научных доказательств того, что небольшой перегиб сам по себе вызывает боль, не существует.
Часто термин «перегиб таза» используют как способ объяснить неудобства и боль, без поиска и рассмотрения истинной причины.
Другими словами, термин «перегиб таза» не всегда означает наличие патологии.
Почему часто считают, что таз перекошенный
Есть несколько причин:
Разная длина ног. Если одна нога длиннее или короче, это может создавать видимость перегиба. Важно понимать, что разница до 10 мм считается нормой и редко требует лечения.
Сколиоз или другие серьезные деформации. Случаи выраженного сколиоза третьей степени, при которых таз действительно сильно смещен, встречаются редко. Такие проблемы, как правило, уже диагностированы и лечатся врачами.
Мышечная асимметрия. Часто разное напряжение мышц спины, ягодиц или бедер может создавать ощущение перекоса.
Не стоит паниковать
Малый перегиб таза не обязательно вызывает боль в спине.
Часто болевые ощущения связаны с мышечным напряжением, плохой осанкой или слабостью кора.
Термин «перегиб таза» иногда используется как маркетинговый ход в рекламе сеансов массажа, коррекции или тренировок.
Что делать, если кажется, что таз перекошенный
Не спешите с «исправлением». Прежде чем делать упражнения или покупать специальные устройства, проверьте, действительно ли есть клинически значимая асимметрия.
Обратитесь к специалисту. Врач-ортопед или физиотерапевт поможет оценить осанку и длину ног. Важно исключить серьезные патологии, такие как сколиоз, артрит или проблемы с позвоночником.
Работайте над балансом мышц. Регулярные упражнения на укрепление кора, ягодиц и спины помогают стабилизировать таз и улучшить осанку. Йога, пилатес и целевые физические упражнения эффективны для поддержания симметрии и гибкости.
Слушайте свое тело. Боль и дискомфорт могут быть связаны с перенапряжением или привычкой сидеть в неправильной позе. Часто коррекция повседневных привычек дает лучший эффект, чем «исправление таза».
Перегиб таза — это часто нормальная анатомическая особенность, а не болезнь. Малый перегиб не требует «исправления» и не является причиной боли, если нет серьезных патологий. Главное — понимать свое тело, обращаться к профессионалам и работать над гибкостью и силой мышц для поддержания здоровой осанки.