Перехитрить бессонницу: четыре натуральных средства, чтобы быстро засыпать и крепко спать

Последнее время у многих из нас появились проблемы со сном.

Идея начать принимать снотворное, чтобы избавиться от бессонницы, может показаться заманчивой только на первый взгляд. И, прежде чем перейти к приему таких препаратов, стоит попробовать натуральные средства, которые иногда не менее эффективны при бессоннице. Издание Womans World рассказывает, что это за средства

Сушеная вишня против раннего подъема

Если вы просыпаетесь до восхода солнца, а затем с трудом засыпаете, чтобы поспать еще немного до звонка будильника, попробуйте перекусить перед сном сушеной терпкой вишней или выпить терпкий вишневый сок после ужина. Исследователи из Университета штата Луизиана говорят, что мелатонин, содержащийся во фрукте, помогает вам спать на 1 час и 24 минуты дольше.

Яблочный сок против частых пробуждений

Осенняя аллергия может затруднить дыхание в течение ночи, вызывая мини-пробуждения, из-за которых вы спите недостаточно крепко, плохо высыпаетесь и чувствуете усталость. В этом случае выпейте чашку чистого яблочного сока перед сном. Его полифенолы подавляют высвобождение гистамина в организме, что вызывает чрезмерную реакцию на аллергены. Он значительно уменьшает чихание, отек слизистой носа и выделения из носа.

Ашвагандха для быстрого засыпания

Исследование, опубликованное в Sleep Medicine, предполагает, что люди, которые принимали от 250 до 300 мг растения ашвагандха два раза в день, смогли заснуть на 20 минут быстрее и еще имели 49 минут непрерывного сна. Растение помогает снять напряжение и погрузиться в сон.

Масло апельсина для глубокого сна

Сбрызните подушку эфирным маслом апельсина. Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что цитрусовые ароматы способствуют углублению сна. Хотя апельсин по "сонным" свойствам часто уступает лаванде, он весьма полезен для улучшения сна, содержащийся в нем лимонен помогает восстановить связь между железами, которые при стрессе нарушают сон.

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