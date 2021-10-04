Переход на зимнее время: что происходит с организмом и почему это опасно

Переход на зимнее время: что происходит с организмом и почему это опасно

Как выясняется, переход на зимнее время часто связан с нарушением концентрации внимания и даже развитием депрессии.

В последнее воскресенье октября мы перейдем с летнего на зимнее время. Перевод часов на один час назад – это всего лишь незначительное изменение, однако на практике смена времени приводит к проблемам с циркадным ритмом, нарушением сна, настроения, а иногда становится причиной развития заболеваний.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, как переход на зимнее время влияет на организм, а также о том, как подготовиться к переводу часов.

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Как переход на зимнее время влияет на организм

Переход на зимнее время может вызвать:

обострение депрессивных симптомов;

нарушение работы биологических часов;

уменьшение энергии в организме;

постоянное чувство недосыпания;

раздражительность и ухудшение концентрации внимания.

В контексте перевода часов много говорится об экономном использовании электроэнергии и гораздо меньше говорится о том, какой эффект на организм создает такое изменение времени.

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Может показаться, что переход на зимнее время, когда мы получаем дополнительный час для сна, – прекрасный способ высыпаться и быть с утра бодрее. Но, как показывает практика, для многих людей такой перевод часов имеет противоположный эффект. Было отмечено, что при переходе между летним и зимним временем многие испытывают дискомфорт, аналогичный изменению часовых поясов.

Прежде чем организм переключится на совершенно другой ритм, человек может испытать отсутствие аппетита, чрезмерную сонливость, проблемы с желудочно-кишечным трактом, плохое настроение. При этом организму необходимо не меньше недели, что адаптироваться к новым условиям.

Переход на зимнее время способствует депрессии

К такому выводу пришли ученые из Орхусского университета в Дании. Они изучили случаи, когда в 1995-2012 годах у 185 000 человек было диагностировано депрессивное состояние. Как оказалось, у 11% депрессия и плохое настроение было связано с переводом часов на зимнее время. Кроме того, подобному состоянию способствовали ухудшение погодных условий, уменьшение солнечного света, похолодание. Попросту говоря, у людей начиналась сезонная депрессия.

Перевод часов изменяет регуляцию биологических ритмов

Изменение времени также приводит к нарушению регуляции биологических часов, которые настроены на определенный образ жизни. Как бы ни странно казалось, но перевод часов даже на один час имеет большое значение для организма – меняется время приема пищи и время засыпания. Все это сказывается на работу центральной нервной системы, которая также отвечает за психическое состояние человека. Подобные модификации циркадного ритма влияют и на секрецию таких гормонов, как кортизол и мелатонин. Отсюда при смене времени нередко развивается нарушение сна, бессонница и большая подверженность стрессовым ситуациям.

Внезапное изменение времени на час вперед или назад приводит к нарушению гормонального баланса. В частности, речь идет о кортизоле и мелатонине. Первый из этих гормонов называется гормоном стресса. В чрезвычайной ситуации его выброс побуждает "сражаться или бежать", одновременно повышая уровень сахара в крови, частоту дыхания и артериальное давление. Мелатонин – гормон сна, начинает вырабатываться поздно вечером, "приглашая" ко сну. В результате перевода часов возникает несовместимость циркадного ритма организма и ритма, обусловленного новым образом жизни, нарушается выработка мелатонина, что приводит к ухудшению процесса засыпания.

В зависимости от образа жизни переход с летнего на зимнее время может вызывать множество проблем. Так, люди, работающие в ночную смену, должны учитывать тот факт, что они будут проводить больше времени на работе, что повысит утомляемость и стресс. Поэтому в течение следующих нескольких дней или даже недель организм будет привыкать к изменениям, реагируя отсутствием энергии и бодрости.

Переход на зимнее время вызывает проблемы с засыпанием

Для людей, которые могут позволить себе поспать, изменение времени также может иметь некоторые неблагоприятные последствия. Меняется ощущение времени, и прежде всего происходят изменения на уровне циркадного ритма. В результате в последующие дни могут возникнуть проблемы с засыпанием или подъемом, и, как следствие, днем ​усталость и апатия.

Перевод часов чреват повышенным риском сердечного приступа

Британские ученые провели интересные и полезные исследования. Наблюдая за здоровьем людей с сердечно-сосудистыми проблемами, специалисты заметили, что риск сердечного приступа увеличивается при переходе с летнего на зимнее время, когда переводятся стрелки часов на час назад. Эксперты подозревают, что причиной подобных проблем с сердцем является недосыпание и нарушение биоритмов, связанное с изменением времени. К тому же пожилым людям сложнее приспособиться к новому времени.

Переход на зимнее время влияет и на детей. Так, существуют исследования показывающие, что после изменения времени дети становятся более суетливыми и капризными, чем обычно.

Как подготовиться к переводу часов

Откажитесь на некоторое время от употребления энергетических напитков и кофеина. Пока ритм биологических часов не нормализуется, они могут усиливать чувство усталости.

Отложите важные дела, особенно решение интеллектуальных задач на несколько дней, пока организм не привыкнет к изменению времени.

Для более легкого засыпания перед сном примите теплую ванну, выпейте стакан горячего молока или включите спокойную музыку.

В первые дни после перехода на зимнее время старайтесь ложиться спать по биологическим часам.

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