Перевязка ран: для чего нужна и какие есть разновидности

Перевязывание ран — навык, которым должен обладать каждый из нас, ведь никогда не знаешь, когда пригодятся подобные умения, но знания по оказанию первой помощи должны быть структурированы так, чтобы при необходимости не действовать хаотично или неправильно.

Итак, об основных принципах и видах перевязок ран, а также правилах обработок и дезинфекции повреждений кожи рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Важные правила перевязки ран: что нужно запомнить

Способ перевязки раны зависит от многих факторов, в первую очередь от ее типа. Такая медицинская манипуляция может проходить несколько этапов. Если рана кровоточит, первое, что нужно сделать – остановить кровотечение. Лучший способ остановить кровотечение – применить давление, а именно нажав на раненый участок салфеткой, марлевым тампоном или чистой тканью. Кровотечение должно остановиться через несколько минут. Если кровь пропиталась через марлю или ткань, добавьте еще несколько слоев марлевой ткани.

После остановки кровотечения необходимо оградить рану от загрязнения и инфицирования. Сначала рану следует промыть проточной водой или физраствором, а затем продезинфицировать антисептиком. Последним шагом является наложение соответствующей повязки.

Следует помнить, что не существует универсальной повязки, подходящей для всех видов ран. Когда рана заживает, хорошо использовать увлажняющие мази, например с аллантоином или Д-пантенолом.

Виды повязок: какие бывают и для чего нужны

Роль раневой повязки заключается в том, чтобы обеспечить оптимальные условия для заживления раны, одновременно предохраняя рану от дальнейшего травмирования и инвазии патогенными микроорганизмами.

В каких случаях и для чего могут использоваться раневые повязки:

удержание на поврежденном участке кожи лечебных средств;

защита раны от дальнейшего повреждения и попадания патогенной микрофлоры – бактерий;

фиксация места повреждения кожного покрова;

остановка кровотечения путем создания давления на внутренние органы

Что касается классификации повязок, то делят их по нескольким параметрам в зависимости от цели применения. И да, существуют такие повязки для ран:

обездвиживающие;

удерживающие;

окклюзионные;

давящие;

корректирующие;

лекарственные;

асептические.

Кроме того, повязки для ран могут различаться в зависимости от используемого материала — мягкие, гипсовые, твердые.

Это интересно! Существует такой раздел медицины, как десмургия. Этот раздел основан на изучении правильного наложения повязок на поврежденную поверхность. При этом следует различать такие понятия как повязка и перевязка. К примеру, перевязку применяют, когда на теле язвенные и раневые повреждения кожи, на самой перевязке могут находиться различные лечебные вещества. А вот сама повязка предназначена для закрепления перевязочного материала на поврежденном участке тела .

Дезинфекция ран как первый этап перевязки

Многие люди задаются вопросом, чем дезинфицировать раны. Что подходит для обеззараживания повреждений на кожном покрове, а что лучше не использовать? Начнем с известных перекиси водорода и салицилового спирта, которые когда-то использовались для дезинфекции ран, однако теперь не рекомендуются, поскольку они могут раздражать, а также пересушивать кожу. При этом они имеют более слабый антисептический эффект, чем их "собратья", доступные в аптеках.

Для дезинфекции ран рекомендуются более современные дезинфицирующие средства на основе мирамистина, хлоргекседина или октенидина, особенно в форме спрея. Если под рукой нет антисептика, можно промыть рану обычной водой с мылом. Также рекомендуется промыть рану проточной водой перед нанесением дезинфицирующего средства.

Следует отметить, что не все раны нуждаются в применении жидкого антисептика. Такие средства не применяют в случае ожогов, сильно кровоточащих ран (предварительно следует остановить кровотечение) и очень глубоких укусов. Для глубоких ран лучше использовать антибактериальные препараты в виде гелей, особенно они подходят при таких повреждениях, как пролежни, язвы и ожоги.

Смена повязки на ране

Как часто нужно менять повязку? Обычно, когда речь идет о перевязке раны, саму повязку нужно менять в среднем раз в сутки. В случае сильно экссудирующих ран, когда отмечается обильное выделение гноя, требуется уже более частая замена повязок, например, 2-3 раза в день. Следует помнить, что рану следует дезинфицировать во время каждой смены повязки.

Фазы заживления ран с течением времени.

Воспалительная фаза (очистка) – 1-3 дня: активируются фагоциты и протеолитические ферменты, затем рана аутолитически очищается от микробов, загрязнений и некротических тканей.

Производительная (пролиферативная) фаза – 2-14 дней: образование новых сосудов и восполнение дефектов грануляционной тканью, эпидермис перестраивается.

Фаза эпителизации – с 3-4 дня до 20-21 дня и даже до нескольких месяцев: грануляционная ткань трансформируется в рубцовую, начинается процесс заживления поврежденных кожных покровов.

Скорость заживления ран зависит от размеров травмы, ее локализации, кровоснабжения кожи, краев раны, наличия в ране постороннего тела, инфицирования и некротических тканей. Процесс заживления зависит также от используемых методик и лекарственных средств.

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