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ТСН в социальных сетях

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Первая помощь: что делать, если человека ударило током

Каждый из нас может оказаться рядом, когда кто-то случайно коснется оголенного провода или пострадает от неисправной техники. В таких ситуациях время и правильные действия — буквально спасают жизни.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Первая помощь: что делать, когда человека ударило током

Первая помощь: что делать, когда человека ударило током / © Credits

Что же делать, если человека ударило током, рассказали на странице bavariamedic, а также поделилось полезной информацией, чтобы в критический момент не растеряться, а стать человеком, который знает, как действовать.

Поражение электрическим током — это не только ожог или судорога. Ток может вызвать остановку сердца, дыхания, поражение внутренних органов и даже смерть. Даже если человек внешне выглядит невредимым — он может иметь серьезные внутренние нарушения.

Последовательность действий

Остановить источник тока

Никогда не прикасайтесь к пострадавшему, пока ток не выключен. Вы рискуете получить поражение сами. Если это бытовой случай (например, дома или на работе):

  • Отключите электричество на щитке или в розетке.

  • Выньте вилку из розетки, если это безопасно.

Если невозможно выключить ток — используйте непроводящий предмет:

  • Деревянную палку, сухую швабру, резиновую перчатку, пластиковый стул — что угодно, что не проводит ток.

  • Осторожно отодвиньте человека от источника тока.

Не используйте металлические предметы, влажные вещи или собственное тело.

Вызовите скорую помощь

Немедленно позвоните по номеру 103 или просите кого-то сделать это.

Сообщите:

  • Что произошло (электрическое поражение),

  • Возраст и состояние пострадавшего,

  • Местонахождение.

Даже если человек в сознании — медицинская помощь все равно необходима. Симптомы могут проявиться позже.

Проверьте дыхание и сердцебиение

После отключения тока и вызова скорой — переходите к проверке жизненных функций:

Дышит ли человек?

  • Прислушайтесь к дыханию, поднесите зеркальце или ладонь к носу.

  • Если не дышит — начинайте искусственное дыхание.

Есть ли сердцебиение?

  • Если нет — выполняйте непрямой массаж сердца.

Как делать сердечно-легочную реанимацию (СЛР)

  • Положите руки на центр грудной клетки.

  • Давите сильно (глубина 5-6 см), ритмично — 100-120 нажатий в минуту.

  • Если вы умеете, делайте искусственное дыхание (2 вдоха после каждых 30 нажатий).

  • Продолжайте, пока не приедет «скорая» или человек не начнет дышать самостоятельно.

После восстановления сознания

Если человек в сознании:

  • Укройте его одеялом — возможен шок.

  • Не давайте есть или пить до приезда медиков.

  • Следите за дыханием и состоянием. Если состояние ухудшилось — снова начинайте СЛР.

Наш совет, запишитесь на курсы первой помощи или просмотрите онлайн-инструкции от Красного Креста. Это важно — не только для себя, но и для своих близких.

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