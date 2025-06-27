Первая помощь: что делать, если человека ударило током

Первая помощь: что делать, когда человека ударило током / © Credits

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Что же делать, если человека ударило током, рассказали на странице bavariamedic, а также поделилось полезной информацией, чтобы в критический момент не растеряться, а стать человеком, который знает, как действовать.

Поражение электрическим током — это не только ожог или судорога. Ток может вызвать остановку сердца, дыхания, поражение внутренних органов и даже смерть. Даже если человек внешне выглядит невредимым — он может иметь серьезные внутренние нарушения.

Последовательность действий

Остановить источник тока

Никогда не прикасайтесь к пострадавшему, пока ток не выключен. Вы рискуете получить поражение сами. Если это бытовой случай (например, дома или на работе):

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Отключите электричество на щитке или в розетке.

Выньте вилку из розетки, если это безопасно.

Если невозможно выключить ток — используйте непроводящий предмет:

Деревянную палку, сухую швабру, резиновую перчатку, пластиковый стул — что угодно, что не проводит ток.

Осторожно отодвиньте человека от источника тока.

Не используйте металлические предметы, влажные вещи или собственное тело.

Вызовите скорую помощь

Немедленно позвоните по номеру 103 или просите кого-то сделать это.

Сообщите:

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Что произошло (электрическое поражение),

Возраст и состояние пострадавшего,

Местонахождение.

Даже если человек в сознании — медицинская помощь все равно необходима. Симптомы могут проявиться позже.

Проверьте дыхание и сердцебиение

После отключения тока и вызова скорой — переходите к проверке жизненных функций:

Дышит ли человек?

Прислушайтесь к дыханию, поднесите зеркальце или ладонь к носу.

Если не дышит — начинайте искусственное дыхание.

Есть ли сердцебиение?

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Если нет — выполняйте непрямой массаж сердца.

Как делать сердечно-легочную реанимацию (СЛР)

Положите руки на центр грудной клетки.

Давите сильно (глубина 5-6 см), ритмично — 100-120 нажатий в минуту.

Если вы умеете, делайте искусственное дыхание (2 вдоха после каждых 30 нажатий).

Продолжайте, пока не приедет «скорая» или человек не начнет дышать самостоятельно.

После восстановления сознания

Если человек в сознании:

Укройте его одеялом — возможен шок.

Не давайте есть или пить до приезда медиков.

Следите за дыханием и состоянием. Если состояние ухудшилось — снова начинайте СЛР.

Наш совет, запишитесь на курсы первой помощи или просмотрите онлайн-инструкции от Красного Креста. Это важно — не только для себя, но и для своих близких.