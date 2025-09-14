Первая помощь: что делать, если на ногу наехала машина

Что делать, если на ногу наехала машина / © Credits

Реклама

Каждая из нас может попасть в непредсказуемую ситуацию, даже простая прогулка или переход дороги иногда заканчивается травмой. Один из самых распространенных и одновременно очень болезненных случаев, когда колесо автомобиля наезжает на ногу. Это может вызвать шок, панику и непонимание, что делать дальше. А именно первые минуты после инцидента часто определяют, насколько быстро и без осложнений восстановится пострадавший человек. Поэтому знать базовые правила первой помощи в такой ситуации, значит иметь возможность реально спасти здоровье, а иногда и жизнь об этом рассказали на сторінці bavariamedic.

Почему это опасно

Травма ноги от наезда колеса автомобиля может вызвать:

ушиб мягких тканей с отеком и гематомой;

перелом костей стопы или лодыжки;

разрывы связок и сухожилий;

в тяжелых случаях — повреждения сосудов и нервов, которые угрожают осложнениями.

Важно: даже если боль кажется умеренной, а человек может двигать ногой, это не исключает серьезной травмы.

Реклама

Первая помощь

Осторожно снимите обувь. Если нога сильно отекла, обувь может пережимать ткани. Если боль слишком сильная, лучше аккуратно разрезать обувь, чем тянуть ее. Поднимите ногу. Положите ее на подушку или сложенное одеяло. Приподнятое положение уменьшает отек и облегчает боль. Приложите холод. Сделайте холодный компресс, например, лед в пакете и полотенце между ним и кожей. Прикладывайте по 15-20 мин. с перерывами. Никогда не кладите лед непосредственно на кожу, это может послужить причиной обморожения. Зафиксируйте ногу. Если есть подозрение на перелом или сильную боль, обездвижьте ногу с помощью шины, дощечек или даже плотно примотанной другой обуви. После фиксации обязательно проверьте, сохраняется ли чувствительность пальцев и не нарушено ли кровообращение.

Когда срочно обращаться к врачу

сильная боль, которая не проходит;

выраженный отек или гематома;

деформация стопы или лодыжки;

отсутствие чувствительности пальцев;

кровотечение или открытая рана.

В таких случаях немедленно вызывайте скорую помощь, ведь нужен рентген и профессиональная медицинская помощь.

Чего нельзя делать

Не пытайтесь «вправлять» кость самостоятельно.

Не массируйте травмированную область, это может ухудшить состояние при переломе.

Не перегружайте ногу. Даже если кажется, что травма легкая, ходьба может углубить повреждение.

Как помочь восстановлению после травмы

После осмотра врача и подтверждения диагноза могут понадобиться:

гипс;

противовоспалительные препараты;

физиотерапия;

постепенное восстановление движений и реабилитационные упражнения.

Если на ногу наехала машина, главное — оставаться спокойным, быстро оценить ситуацию и оказать первую помощь. Холод, приподнятое положение и иммобилизация помогут уменьшить осложнения до приезда врачей. Даже при «легкой» травме обязательно посетите травматолога. Рентген покажет истинное состояние костей и поможет избежать опасных последствий.