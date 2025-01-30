Первая помощь, если вы глубоко порезались: полезные советы от врача

Знание основ первой помощи может спасти жизнь и здоровье вам и вашим близким.

Глубокие порезы могут встречаться в повседневной жизни: при приготовлении пищи, работе в саду, ремонте или просто неосторожном обращении с острыми предметами. В такие моменты главное – не паниковать и быстро действовать, а как это делать рассказали на странице сbavariamedic.

Что делать во время глубокого пореза

Остановка кровотечения

Первая и важнейшая задача – остановить кровотечение.

Немедленно нажмите на рану чистой салфеткой, стерильным бинтом или если ничего под рукой нет, чистой тканью. Это поможет снизить потерю крови.

Если кровотечение сильное, не убирайте повязку, даже если она пропиталась кровью. Добавьте еще один слой сверху первого и продолжайте нажимать.

Наложение повязки

После остановки кровотечения осторожно наложите плотную повязку. Используйте стерильный бинт или чистую ткань. Повязка должна быть достаточно плотной, чтобы удерживать кровотечение под контролем, но не очень сильно, чтобы нарушить циркуляцию крови.

Если кровь все еще течет, сделайте дополнительный слой бинта или используйте точечный метод давления. Для этого можно приложить скрученный кусок бинта или ткани непосредственно к месту кровотечения и крепко его прижать.

Правильное положение и покой

Поднимите пораженную конечность выше уровня сердца. Это поможет уменьшить приток крови к ране и замедлить ее утечку. Если рана на руке или ноге, постарайтесь держать ее в приподнятом положении.

Сохраняйте спокойствие. Паника может ускорить сердцебиение, а это будет способствовать более быстрой потере крови. Глубокое дыхание и контролируемые движения помогут стабилизировать ситуацию.

Когда необходимо обратиться к врачу

Не все порезы нуждаются в медицинской помощи, но в определенных случаях обращение к врачу обязательно:

Глубина пореза более 1 см и кровь не останавливается даже после 10 мин нажатия.

В ране остались посторонние предметы (стекло, металл, древесина).

Края раны сильно расходятся.

Порез находится в области сустава или крупных кровеносных сосудов.

После травмы появились признаки инфекции: покраснение, отек, гной, повышенная температура.

Вы давно не получали прививку от столбняка (если прошло более 5 лет, вакцинацию нужно повторить).

Что нельзя делать

Не промывайте рану водой, если она глубокая – это может способствовать усилению кровотечения.

Не используйте вату для обработки – ее волокна могут остаться в ране и вызвать воспаление.

Не заливайте рану спиртом или перекисью водорода – это может вызвать химический ожог тканей.

Не извлекайте большие посторонние предметы из раны самостоятельно – это может усилить кровотечение.

Глубокий порез – это серьезная травма, требующая немедленных действий. Главное – остановить кровотечение, правильно обработать рану и, при необходимости, обратиться к врачу. Берегите себя и будьте осторожны.

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