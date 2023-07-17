Первая помощь в случае ожога: какие накладывать повязки, мази и пластыри

Ожог может быть опасным для жизни состоянием и особенно опасным для маленьких детей. Поэтому каждый человек должен знать основные правила оказания первой помощи.

Ожог – это один из видов повреждения кожи и ее структур, который может возникнуть в результате контакта с пламенем, нагретым твердым или жидким веществом, а также в результате контакта с химическими веществами, электрическим током или после длительного воздействия солнечного излучения. Ожоги, независимо от их степени и тяжести, требуют оказания первой помощи, а затем адекватной перевязки и обработки раны.

Какие ожоги бывают, как оказать первую помощь и чем обрабатывать, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Степени ожогов — распознавание и классификация

Оказание первой помощи при ожогах и принятие мер по смягчению последствий таких травм следует проводить в зависимости от глубины поражения. Мы различаем ожоги 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степеней, и каждый из них требует определенных действий.

Ожоги первой степени — поверхностные ожоги, которые покрывают только эпидермис. Их симптомы — жжение, боль, покраснение раздраженного участка, а во время заживления они не оставляют стойких следов в виде рубцов.

Ожоги второй степени поражают эпидермис и часть дермы, вызывая сильную боль и покраснение. При ожогах второй степени быстро появляются волдыри, наполненные серозной жидкостью. Этот ожог заживает в течение 10-25 дней с момента возникновения.

Ожоги третьей степени – это глубокие ожоги, охватывающие эпидермис, дерму и фрагменты жировой ткани, расположенные в пределах подкожной клетчатки. Симптомы ожога третьей степени — это прежде всего сухая, твердая, блестящая кожа, приобретающая различные оттенки — от жемчужно-белого до коричневого.

Ожоги 4-й степени – очень глубокие повреждения, распространяющиеся в глубокие слои кожи, а также сухожилия, мышцы и кости. При ожогах четвертой степени наблюдаются некроз и обугливание кожных структур.

Ожоги: термические, химические, лучевые

Ожоги – это разного рода повреждения кожных тканей, слизистых оболочек, мышц, а иногда и костей, под влиянием таких факторов, как огонь, горячая вода, солнечная радиация, поражение электрическим током и химическими веществами. Различают термические, химические, электрические и радиационные ожоги (в частности, ожоги от ультрафиолетового и рентгеновского излучения).

Тело человека легко обгорает, достаточно 3-минутного воздействия температуры 55 градусов, чтобы начался процесс необратимых некротических изменений тканей. В случае, если температура достигнет 70 градусов, кожа будет повреждена уже через минуту.

Помните, что неглубокая рана, легкий некроз, покраснение или волдырь после ожога во многих случаях являются самым низким наказанием за минуту невнимательности. Большие ожоги могут привести к шоку, следствием которого является смерть.

Первая помощь в случае ожогов

Ожоги, даже самые незначительные, нуждаются в немедленном вмешательстве. Следует знать, что неохлажденная и не обработанная должным образом травма может повлечь за собой дальнейшее проникновение тепла в ткани, что приведет к еще более глубокому повреждению. Какая должна быть первая помощь в случае ожогов?

Самое главное – охладить, то есть «вытащить» тепло из обожженного места. Первое время большинство людей инстинктивно реагируют на ожоги, открывая кран с холодной водой, и во многих случаях это наиболее целесообразным и эффективным действием (ожоги охлаждают таким образом примерно 20 минут, используя воду температурой примерно +15 градусов).

Проблематичнее оказать первую помощь, когда нет доступа к проточной воде или повреждения тканей настолько велико, что струя воды может нанести больше вреда, чем пользы. В таких ситуациях следует использовать специальные повязки и противоожоговые средства. Альтернативой холодной воде может быть противоожоговая повязка, доступная в виде гидрогелевых и гидроколлоидных ожоговых пластырей или геля от ожогов. Этот вид повязки действует быстрее и эффективнее, чем вода («вытаскивает» тепло примерно за 4-5 минут), и не повреждает опекаемые ткани при больших травмах. Повязка абсорбирует возможный небольшой экссудат, обеспечивает влажную рановую среду и одновременно дает коже дышать.

Такая повязка защищает от механических повреждений, не прилипает к месту ожога и позволяет следить за состоянием поврежденной кожи, не снимая ее. Подобные противоожоговые повязки рекомендуется брать с собой на природу, в поход, и просто иметь как в домашней, так и в дорожной аптечке. Если гидрогелевой повязки нет, то можно оказать первую помощь наложением стерильной повязки и закреплением ее бинтом. Жировые средства, такие как растительные масла, кисломолочные продукты, животные жиры на ожог не наносятся. Основная задача при легкой степени ожога — охладить рану и поддерживать ее в чистоте и сухости, предотвращая таким образом бактериальные инфекции. Только на следующий день после ожога можно наносить успокаивающие мази (аналогичные тем, что используют в случае опрелостей у младенцев).

Мазь, крем и пена от ожогов

Ожоги можно лечить лекарствами, содержащими охлаждающие, успокаивающие и противовоспалительные вещества.

Независимо от консистенции средства от ожогов основываются на таких активных веществах как Д-пантенол и аллантоин, в более серьезных случаях может потребоваться мазь с антибиотиком. Мазь и крем от ожогов отличаются консистенцией — первая медленнее впитывается, поэтому ее чаще применяют при более серьезных ожогах.

Примечание: мазь или крем можно наносить на место ожога только в том случае, если ткань не повреждена. Если эпидермис или кожа были повреждены, мы используем лечебные средства только вокруг раны.

Ожоги, нуждающиеся в медицинской помощи

Ожоги первой степени обычно не нуждаются в медицинской помощи. Исключение составляет ситуация, когда обожгся маленький ребенок, в таком случае его обязательно нужно показать врачу. Также медицинская консультация необходима в случае ожогов первой степени, поражающих лицо, шею, грудь, промежность и зону глаз. А при развитии таких симптомов, как озноб, лихорадка, слабость, головные боли и головокружение, возникающие через несколько часов после ожога, может рекомендоваться стационарное лечение пациента. Стационарное лечение обязательно требуется лицам с ожогами конечностей, с химическими и электрическими ожогами, с внутренними, с ожогами II степени, покрывающими более 10% поверхности тела, и с ожогами III степени.

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