Первая помощь во время кровотечения из носа

Кровотечение из носа – это ситуация, с которой может столкнуться каждый, независимо от возраста или состояния здоровья. Причины могут быть разными, от сухого воздуха в помещении до травм или даже повышенного артериального давления.
Главное — знать, как правильно действовать, чтобы быстро остановить кровотечение и предотвратить осложнения. На странице Bavariamedic рассказали о простых, но эффективных способах первой помощи.
Что делать во время кровотечения из носа
Первое, что нужно помнить: не забрасывайте голову назад. Это распространенное заблуждение, которое может привести к нежелательным последствиям. Кровь в таком случае попадает в горло, что может вызвать тошноту или рвоту.
Вместо этого рекомендуется:
- Наклоните голову вперед. Это позволит крови свободно стекать наружу, предотвращая попадание в дыхательные пути или пищевод.
- Зажмите ноздри. Большим и указательным пальцами сожмите обе ноздри вместе. Держите его в таком положении в течение 10-15 минут. Это создает давление, способствующее остановке кровотечения.
- Приложите холод. Уложите холодный компресс или пакет со льдом на переносицу или заднюю часть шеи. Холод сужает кровеносные сосуды, что замедляет кровоток и способствует остановке кровотечения. Если нет льда, подойдет даже влажное полотенце, охлажденное в холодильнике.
- Спокойно дышите. Старайтесь оставаться спокойными, чтобы избежать повышения артериального давления, которое может усилить кровотечение.
Что делать, если кровотечение не прекращается
Если после 15-20 минут зажим носа кровотечение не останавливается, необходимо:
- Повторите процедуру. Возможно, кровотечение еще продолжается из-за недостаточного давления или преждевременного разжатия ноздрей.
- Обратиться к врачу. Если кровотечение интенсивное, длится более 30 минут или сопровождается другими симптомами (сильной головной болью, головокружением или слабостью), обязательно обратитесь в медицинское учреждение.
Чего делать нельзя
Кроме заброса головы назад, важно избегать следующих ошибок:
- Не ложитесь на спину. Это может привести к тому, что кровь попадет в дыхательные пути.
- Не дуйте носом. Это может спровоцировать повторное кровотечение.
- Не вставляйте в нос ватные тампоны. Хотя этот метод кажется эффективным, извлекая тампон, вы можете повредить слизистую оболочку и вызвать повторное кровотечение.
Как предотвратить носовые кровотечения
- Увлажняйте воздух. В сухих помещениях используйте увлажнитель воздуха или поставьте миску с водой у батареи.
- Увлажняйте слизистую носа. Используйте солевые спреи или капли, особенно в холодное время года.
- Избегайте травм. Будьте осторожны при чистке носа и избегайте лишнего нажатия на него.
- Контролируйте давление. Людям с гипертонией важно регулярно проверять артериальное давление и принимать назначенное лекарство.
- Сбалансированно питайтесь. Достаточное количество витаминов, в частности витамина К, способствует укреплению стенок сосудов.
Кровотечение из носа – это не всегда серьезная проблема, но неправильные действия могут усугубить ситуацию. Следуя этим простым правилам, вы сможете эффективно помочь себе или близким в любой ситуации.
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