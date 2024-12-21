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Первая помощь во время кровотечения из носа

Первая помощь во время кровотечения из носа

Первая помощь во время кровотечения из носа / Фото: Credits

Кровотечение из носа – это ситуация, с которой может столкнуться каждый, независимо от возраста или состояния здоровья. Причины могут быть разными, от сухого воздуха в помещении до травм или даже повышенного артериального давления.

Главное — знать, как правильно действовать, чтобы быстро остановить кровотечение и предотвратить осложнения. На странице Bavariamedic рассказали о простых, но эффективных способах первой помощи.

Что делать во время кровотечения из носа

Первое, что нужно помнить: не забрасывайте голову назад. Это распространенное заблуждение, которое может привести к нежелательным последствиям. Кровь в таком случае попадает в горло, что может вызвать тошноту или рвоту.

Вместо этого рекомендуется:

  • Наклоните голову вперед. Это позволит крови свободно стекать наружу, предотвращая попадание в дыхательные пути или пищевод.
  • Зажмите ноздри. Большим и указательным пальцами сожмите обе ноздри вместе. Держите его в таком положении в течение 10-15 минут. Это создает давление, способствующее остановке кровотечения.
  • Приложите холод. Уложите холодный компресс или пакет со льдом на переносицу или заднюю часть шеи. Холод сужает кровеносные сосуды, что замедляет кровоток и способствует остановке кровотечения. Если нет льда, подойдет даже влажное полотенце, охлажденное в холодильнике.
  • Спокойно дышите. Старайтесь оставаться спокойными, чтобы избежать повышения артериального давления, которое может усилить кровотечение.

Что делать, если кровотечение не прекращается

Если после 15-20 минут зажим носа кровотечение не останавливается, необходимо:

  • Повторите процедуру. Возможно, кровотечение еще продолжается из-за недостаточного давления или преждевременного разжатия ноздрей.
  • Обратиться к врачу. Если кровотечение интенсивное, длится более 30 минут или сопровождается другими симптомами (сильной головной болью, головокружением или слабостью), обязательно обратитесь в медицинское учреждение.

Чего делать нельзя

Кроме заброса головы назад, важно избегать следующих ошибок:

  • Не ложитесь на спину. Это может привести к тому, что кровь попадет в дыхательные пути.
  • Не дуйте носом. Это может спровоцировать повторное кровотечение.
  • Не вставляйте в нос ватные тампоны. Хотя этот метод кажется эффективным, извлекая тампон, вы можете повредить слизистую оболочку и вызвать повторное кровотечение.

Как предотвратить носовые кровотечения

  • Увлажняйте воздух. В сухих помещениях используйте увлажнитель воздуха или поставьте миску с водой у батареи.
  • Увлажняйте слизистую носа. Используйте солевые спреи или капли, особенно в холодное время года.
  • Избегайте травм. Будьте осторожны при чистке носа и избегайте лишнего нажатия на него.
  • Контролируйте давление. Людям с гипертонией важно регулярно проверять артериальное давление и принимать назначенное лекарство.
  • Сбалансированно питайтесь. Достаточное количество витаминов, в частности витамина К, способствует укреплению стенок сосудов.

Кровотечение из носа – это не всегда серьезная проблема, но неправильные действия могут усугубить ситуацию. Следуя этим простым правилам, вы сможете эффективно помочь себе или близким в любой ситуации.

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