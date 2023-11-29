Пищевая аллергия: топ-6 опасных продуктов

Почему-то мы склонны полагать, что чаще всего у детей и взрослых аллергия возникает летом от сезонных ягод и фруктов, а зимой – от мандаринов и гранатов. Но это не совсем так, ведь указанные продукты относятся к группе, вызывающей аллергические реакции у очень незначительного процента населения планеты. Какие продукты чаще всего вызывают аллергию, рассказала врач-аллерголог клиники аллергологии и иммунологии AirDOC Анастасия Левченко.

Что такое пищевая аллергия? Медики объясняют, что это излишне выраженная иммунологическая реакция организма на определенные пищевые продукты. Возбудителем аллергической реакции обычно является пищевой белок, содержащийся в определенных продуктах.

"Существуют три группы продуктов, которые могут спровоцировать у человека аллергическую реакцию, – рассказывает аллерголог Анастасия Левченко. – Первая – это продукты, которые вызывают 90 процентов всех пищевых аллергий. Именно о них и пойдет речь в сегодняшнем антирейтинге. Вторая группа – продукты, в которых содержится большая концентрация гистамина, например колбаса, ветчина, комбуча, сыры, дрожжи… И третья группа – продукты, высвобождающие упомянутый выше гистамин, вызывающий аллергию, к таким "освободителям" можно отнести ягоды, бананы, мандарины, кабачки, томаты – хотя сами эти продукты аллергенами не являются.

Возбудителем аллергии обычно является пищевой белок, содержащийся в бобовых, рыбе и морепродуктах, яйцах, молоке, арахисе, орехах и пшенице.

"Первые признаки пищевой аллергии – отечность лица и горла, боли во время глотания, появление высыпаний или покраснений, кашель, удушье и другие, – говорит врач Анастасия Левченко. – В случае появления подобных признаков нужно немедленно обратиться к врачу. Следует знать, что аллергены могут попасть в организм не только с пищей, но и через кожу или дыхательные пути, что часто происходит при приготовлении блюд, когда человек, имеющий склонность к пищевой аллергии, будет вдыхать пары продуктов-аллергенов.

Сегодня установить причину пищевой аллергии можно с помощью кожных тестов или анализа крови. И решить проблему можно: специалист назначит курс лечения, который уменьшит чувствительность организма к продукту-аллергену. Это обезопасит вас от неприятных ситуаций в будущем.

Итак, что следует убрать из меню, чтобы не стимулировать аллергическую реакцию.

Коровье молоко

Чаще аллергия на коровье молоко проявляется в довольно раннем возрасте (по статистике, непереносимость лактозы встречается у каждого пятого ребенка). К счастью, большинство детей перерастают эту проблему. У 85% из них аллергия на молоко проходит до 3 лет, у 50% детей – до 10 лет. И все же, по статистике, примерно 2-3% взрослого населения страдает аллергией на белок коровьего молока.

Пока что для них существует единственный способ обезопасить себя от аллергических реакций: полный отказ от продуктов, содержащих коровье молоко. Еще одна альтернатива коровьему молоку – соевое молоко, содержащее растительный белок.

Орехи и арахис

Даже небольшое содержание орехов в десерте, супе или соусе может вызвать сильную аллергическую реакцию. Приблизительно 20-23% детей избавляются от аллергии от арахиса, только когда достигают школьного возраста.

Дело в том, что аллерген, который есть в растительном ореховом белке, очень агрессивен. Особенно опасны для аллергиков такие орехи: кешью, миндаль и макадамия. Кстати, арахис, который ошибочно считает орехом (на самом деле он принадлежит к семейству бобовых) – один из самых коварных продуктов, поскольку в нем содержится более 30 видов белка, 15 из них – аллергены.

Яйца

Самая опасная для аллергика часть яйца – белок (альбумин), особенно если его употреблять в сыром виде. Аллергия на яичный белок формируется в младенчестве. Причем реакция на него может быть непредсказуемой: от легкого зуда до более серьезных форм.

При аллергии на яйца следует исключить из рациона также домашний или фермерский майонез, мороженое, выпечку и кондитерские изделия.

Мед

Симптомы аллергии после употребления регулярно фиксируются как у взрослых, так и у детей. Интересно, что собственные белки меда вызывают аллергию достаточно редко, не более 1% случаев аллергических реакций. Оказывается, что большинство из них связаны с гиперчувствительностью к другим аллергенам. Дело в том, что мед содержит примеси пыльцы разных растений и цветов, а также белки самих пчел, все они и вызывают аллергическую реакцию.

Анастасия Левченко

Моллюски и ракообразные

Известный аллерген – белки, содержащиеся в морепродуктах: гребешках, кальмарах, креветках, экзотических видах рыб и водорослях. Ситуация усугубляется еще и тем, что в этой группе продуктов часто формируются перекрестные пищевые реакции. К примеру, у человека с аллергией на креветки может внезапно возникнуть отрицательная реакция на мясо кальмара.

Грибы

Грибы могут вызвать как респираторную, так и пищевую аллергию. Распространенность пищевой аллергии оценивается в пределах 1%, а вызвать ее могут почти все виды грибов – как собранные в лесу, так и выращенные в искусственных условиях.

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