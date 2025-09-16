Пищевое отравление: почему оно случается и как справиться с симптомами

Пищевое отравление / © Credits

Чаще всего симптомы пищевого отравления проходят за несколько дней, но иногда оно может быть опасным для здоровья, особенно у детей, людей старшего возраста, беременных женщин или тех, кто имеет ослабленный иммунитет. В своей статье издание Cleveland Clinic рассказало, что именно вызывает пищевое отравление, каковы его первые признаки и как правильно действовать, чтобы быстро восстановиться.

Что такое пищевое отравление

Это острое нарушение работы желудочно-кишечного тракта, вызванное употреблением пищи или воды, зараженных бактериями, вирусами, паразитами или токсинами. Организм пытается избавиться от опасных веществ через рвоту и диарею, именно эти процессы помогают очистить пищеварительную систему.

В большинстве случаев неприятные симптомы длятся от 12 до 48 часов, а полное восстановление занимает 2-3 дня.

Симптомы

Первые проявления отравления могут появиться уже через 2-6 часов после еды, но иногда инфекции «ждут» дольше. Самые распространенные симптомы:

диарея;

рвота;

боль в животе, спазмы;

повышенная температура;

головная боль;

слабость, головокружение.

Если симптомы не проходят в течение 2-3 дней или становятся сильнее, стоит обратиться к врачу.

Самые распространенные причины отравления

В мире известно более 250 различных типов пищевых отравлений. Самые распространенные:

Сальмонелла — живет в сырых яйцах, плохо прожаренной курице, иногда в молочных продуктах.

E. coli (некоторые штаммы кишечной палочки) — попадает с сырым мясом или немытыми овощами.

Листерия — опасна для беременных; встречается в мягких сырах, колбасных изделиях, сырых проростках.

Норовирус — может быть в морепродуктах, зелени и передаваться от человека к человеку.

Гепатит A — через загрязненную воду, немытые овощи и фрукты.

Кампилобактер — в сырой птице и непастеризованном молоке.

Шигелла — чаще всего в салатах с майонезом или сливочными соусами.

Кто в группе риска

Любой может отравиться, но больше всего рискуют:

дети до 5 лет, у которых иммунитет еще формируется;

пожилые люди старше 65 лет;

беременные женщины (из-за нагрузки на организм);

люди с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Возможные осложнения

В большинстве случаев все проходит бесследно, но бывают и серьезные последствия:

сильное обезвоживание;

проблемы с почками, например, после отравления штаммами E. coli;

выкидыш или поражение плода у беременных (при заражении листерией);

редкие, но опасные поражения нервной системы.

Лечение пищевого отравления

В легких случаях лечение можно проводить дома:

пейте много жидкости — воду, теплый чай, отвары ромашки или мяты;

восстанавливайте электролиты — аптечные растворы для регидратации, а в домашних условиях — теплая вода с сахаром и щепоткой соли;

придерживайтесь диеты: на первые 1-2 дня лучше ограничиться сухариками, рисовым отваром, бананами, печеными яблоками;

избегайте молочного, жирного, острого и алкоголя;

отдыхайте.

Не стоит сразу принимать лекарства против диареи, ведь она помогает организму вывести токсины.

Обратитесь к врачу, если появятся такие симптомы:

температура выше 38,9 °C;

кровь в рвоте или испражнениях;

сильное обезвоживание (отсутствие мочи, сухость во рту, головокружение);

симптомы у маленьких детей или пожилых людей.

Предотвращение пищевого отравления

Основные правила безопасности просты:

тщательно мойте руки перед приготовлением пищи и после туалета;

хорошо мойте овощи, фрукты, зелень;

термически обрабатывайте мясо и рыбу;

не храните готовые блюда дольше 2 суток в холодильнике;

используйте отдельные доски для сырого мяса и овощей;

внимательно следите за сроками годности.

Пищевое отравление — распространенная, но в большинстве случаев временная проблема. Важно не игнорировать симптомы, пить достаточно жидкости и правильно питаться во время восстановления. Если же вы в группе риска или имеете тяжелые проявления — обязательно обращайтесь к врачу.