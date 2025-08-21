Питание для сияния кожи: что советует нутрициолог

© Credits

Правильное питание работает глубже любой сыворотки: оно питает клетки, поддерживает выработку коллагена и помогает коже выглядеть свежей даже после бессонной ночи. Мы поговорили с нутрициологом из Intra Clinic , чтобы узнать, какие продукты стоит добавить в свой рацион, чтобы поддерживать красоту и молодость естественным путем.

Сбалансированный рацион — основа сияния

Внешний вид напрямую отражает внутреннее состояние организма. Если телу не хватает определенных нутриентов, первой реагирует именно кожа. Поэтому стоит стремиться к балансу белков, полезных жиров и сложных углеводов в каждом приеме пищи.

Белки как строительный материал

Коллаген и эластин, отвечающие за упругость и свежесть, состоят из аминокислот, которые поступают из белковой пищи. Достаточное количество белка способствует восстановлению клеток, заживлению мелких повреждений и поддержанию плотности тканей. Когда его не хватает, кожа становится более тонкой и тусклой. Ежедневно необходимо включать в рацион рыбу, яйца, бобовые, нежирное мясо и растительные альтернативы, такие как тофу или темпе.

Полезные жиры для увлажнения изнутри

Они работают как естественный увлажнитель: уменьшают воспаление, поддерживают эластичность и помогают удерживать влагу. Омега-3 жирные кислоты укрепляют защитный барьер и делают покров более устойчивым к раздражителям. Лучшие источники — жирная морская рыба (лосось, сардины, скумбрия), семена льна и чиа, грецкие орехи, авокадо и оливковое масло холодного отжима.

Антиоксиданты для защиты от преждевременного старения

Витамины A, C, E и полифенолы защищают клетки от свободных радикалов, ускоряющих появление морщин и тусклость. Они поддерживают упругость, ровный тон и естественный блеск. В ежедневное меню стоит добавлять ягоды, цитрусовые, зелень, сладкий перец, морковь, шпинат и орехи.

Гидратация — простое, но критическое правило

Не секрет, что достаточное потребление жидкости помогает сохранить эластичность и свежий вид. Чистая вода, травяные чаи и овощи с высоким содержанием влаги, например огурец или сельдерей, обеспечивают клеткам необходимое увлажнение. Однако, кофе и крепкий чай лучше не учитывать в водный баланс из-за их мочегонного эффекта.

Микробиом и здоровье кожи

Состояние кишечника напрямую влияет на то, как мы выглядим: дисбаланс микрофлоры может провоцировать воспаления, высыпания и потерю сияния. Для поддержания здорового микробиома следует обогащать питание ферментированными продуктами — йогурт, кефир, кимчи, квашеная капуста — а также пищей, богатой клетчаткой, питающей полезные бактерии.

Ограничение сахара и ультрапереработанных продуктов

Избыток сахара ускоряет процесс гликации — разрушения коллагена, из-за чего теряется упругость и здоровый цвет лица. Постоянное употребление сладостей, газированных напитков и фастфуда также провоцирует воспаление и ухудшает тон. Чтобы сохранить молодость кожи, важно свести к минимуму ультрапереработанные продукты и отдавать предпочтение натуральным, питательным блюдам.

Индивидуальный подход

Идеальное меню зависит от возраста, уровня физической активности, гормонального фона, состояния здоровья и даже сезона. То, что подходит одному человеку, может не дать эффекта другому. Консультация с нутрициологом поможет учесть все индивидуальные факторы и подобрать рацион, который будет работать именно для вас.