Питьевой коллаген: зачем он нужен и приносит ли пользу организму

В мире нутрициологии и здорового образа жизни коллаген — объект споров и обсуждений.
Нутрициолог Jenna Hope рассказала, что коллаген – это белок, который является основной составной частью соединительных тканей в организме, в частности кожи, волос, ногтей, костей и суставов. С возрастом естественный уровень коллагена снижается, что может приводить к появлению морщин, уменьшению эластичности кожи, а также боли в суставах.
- Здоровье кожи. Регулярное потребление коллагена в течение трех месяцев может существенно улучшить эластичность кожи, снизить тонкие морщины и способствовать общему улучшению внешнего вида кожи.
- Здоровые волосы и ногти. Коллаген не только улучшает кожу, но и может укрепить волосы и ногти. Его потребление будет способствовать их росту и предотвращать ломкость.
- Здоровье суставов. Коллаген может помочь в поддержании гибкости суставов и уменьшении дискомфорта, связанного с такими заболеваниями, как остеоартрит.
- Здоровье кишечника. Коллаген оказывает также положительное влияние на пищеварение, помогая укрепить слизистую кишечника. Это может стать полезным для людей с синдромом раздраженного кишечника.
Как выбрать коллаген
- Гидролизованный коллаген: эта форма коллагена расщеплена на меньшие молекулы, что делает его более легким для усвоения организмом.
- Источники: выбирайте коллаген, полученный из травяных, пастбищных или диких источников для оптимального качества и безопасности.
- Без добавок: избегайте продуктов с добавлением сахара, подсластителей или наполнителей, которые могут снизить его пользу.
Коллаген может стать полезным дополнением к вашему рациону, если вы хотите улучшить здоровье кожи, волос, ногтей, суставов и пищеварительной системы. Как и с любыми добавками, важно подходить к их употреблению с пониманием и выбирать качественные продукты. Всегда консультируйтесь с врачом или нутрициологом перед началом приема.
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