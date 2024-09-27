Питьевой коллаген: зачем он нужен и приносит ли пользу организму

Нутрициолог Jenna Hope рассказала, что коллаген – это белок, который является основной составной частью соединительных тканей в организме, в частности кожи, волос, ногтей, костей и суставов. С возрастом естественный уровень коллагена снижается, что может приводить к появлению морщин, уменьшению эластичности кожи, а также боли в суставах.

Здоровье кожи. Регулярное потребление коллагена в течение трех месяцев может существенно улучшить эластичность кожи, снизить тонкие морщины и способствовать общему улучшению внешнего вида кожи.

Регулярное потребление коллагена в течение трех месяцев может существенно улучшить эластичность кожи, снизить тонкие морщины и способствовать общему улучшению внешнего вида кожи. Здоровые волосы и ногти. Коллаген не только улучшает кожу, но и может укрепить волосы и ногти. Его потребление будет способствовать их росту и предотвращать ломкость.

Коллаген не только улучшает кожу, но и может укрепить волосы и ногти. Его потребление будет способствовать их росту и предотвращать ломкость. Здоровье суставов. Коллаген может помочь в поддержании гибкости суставов и уменьшении дискомфорта, связанного с такими заболеваниями, как остеоартрит.

Коллаген может помочь в поддержании гибкости суставов и уменьшении дискомфорта, связанного с такими заболеваниями, как остеоартрит. Здоровье кишечника. Коллаген оказывает также положительное влияние на пищеварение, помогая укрепить слизистую кишечника. Это может стать полезным для людей с синдромом раздраженного кишечника.

Как выбрать коллаген

Гидролизованный коллаген: эта форма коллагена расщеплена на меньшие молекулы, что делает его более легким для усвоения организмом.

эта форма коллагена расщеплена на меньшие молекулы, что делает его более легким для усвоения организмом. Источники : выбирайте коллаген, полученный из травяных, пастбищных или диких источников для оптимального качества и безопасности.

: выбирайте коллаген, полученный из травяных, пастбищных или диких источников для оптимального качества и безопасности. Без добавок: избегайте продуктов с добавлением сахара, подсластителей или наполнителей, которые могут снизить его пользу.

Коллаген может стать полезным дополнением к вашему рациону, если вы хотите улучшить здоровье кожи, волос, ногтей, суставов и пищеварительной системы. Как и с любыми добавками, важно подходить к их употреблению с пониманием и выбирать качественные продукты. Всегда консультируйтесь с врачом или нутрициологом перед началом приема.

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