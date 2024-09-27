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Питьевой коллаген: зачем он нужен и приносит ли пользу организму

Питьевой коллаген: зачем он нужен и приносит ли пользу организму

Коллаген / Фото: Credits

В мире нутрициологии и здорового образа жизни коллаген — объект споров и обсуждений.

Нутрициолог Jenna Hope рассказала, что коллаген – это белок, который является основной составной частью соединительных тканей в организме, в частности кожи, волос, ногтей, костей и суставов. С возрастом естественный уровень коллагена снижается, что может приводить к появлению морщин, уменьшению эластичности кожи, а также боли в суставах.

  • Здоровье кожи. Регулярное потребление коллагена в течение трех месяцев может существенно улучшить эластичность кожи, снизить тонкие морщины и способствовать общему улучшению внешнего вида кожи.
  • Здоровые волосы и ногти. Коллаген не только улучшает кожу, но и может укрепить волосы и ногти. Его потребление будет способствовать их росту и предотвращать ломкость.
  • Здоровье суставов. Коллаген может помочь в поддержании гибкости суставов и уменьшении дискомфорта, связанного с такими заболеваниями, как остеоартрит.
  • Здоровье кишечника. Коллаген оказывает также положительное влияние на пищеварение, помогая укрепить слизистую кишечника. Это может стать полезным для людей с синдромом раздраженного кишечника.

Как выбрать коллаген

  • Гидролизованный коллаген: эта форма коллагена расщеплена на меньшие молекулы, что делает его более легким для усвоения организмом.
  • Источники: выбирайте коллаген, полученный из травяных, пастбищных или диких источников для оптимального качества и безопасности.
  • Без добавок: избегайте продуктов с добавлением сахара, подсластителей или наполнителей, которые могут снизить его пользу.

Коллаген может стать полезным дополнением к вашему рациону, если вы хотите улучшить здоровье кожи, волос, ногтей, суставов и пищеварительной системы. Как и с любыми добавками, важно подходить к их употреблению с пониманием и выбирать качественные продукты. Всегда консультируйтесь с врачом или нутрициологом перед началом приема.

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