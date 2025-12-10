Пиво каждый день: как этот напиток влияет на ваше тело и здоровье

Пиво / © Credits

Бутылка холодного пива после рабочего дня — для многих это ритуал релакса. В Украине пиво — один из самых популярных алкогольных напитков и его низкий процент алкоголя создает впечатление «безопасного» выбора. Но действительно ли ежедневная пивная привычка такая безобидная. Издание EatingWell рассказало, как регулярное потребление пива влияет на организм.

Улучшение плотности костей

Пиво, благодаря кремнию и полифенолам, может повысить минеральную плотность костей и даже уменьшить риск переломов бедра. Звучит обнадеживающе, не так ли, но есть нюанс — доказательств недостаточно и ученые пока не уверены, преобладает ли потенциальная польза над рисками регулярного употребления алкоголя.

Нарушение сна

Алкогольные напитки часто ассоциируются с легкостью, расслабленностью, эйфорией, но за эти «эффекты» тело изрядно расплачивается.

Алкоголь замедляет рефлексы, нарушает баланс, память и, самое главное, — сон. Даже небольшое количество, эквивалент двух стандартных порций алкоголя, уменьшает продолжительность REM фазы (фаза сна, когда мозг очень активен, как будто не спит, но тело обездвижено) — самой ценной для восстановления. В результате имеем поверхностный сон и ощущение «разбитости» на следующий день.

Торможение процесса похудения

Организм не может хранить алкоголь, поэтому печень ставит его на первое место в очереди веществ для переработки. Поэтому пока она занята алкоголем, сжигание жира замедляется. Если человек пытается избавиться от лишнего веса, регулярное употребление пива может стать тихим саботажником этого процесса.

Проблемы с пищеварением

Алкоголь:

стимулирует выработку желудочного сока,

раздражает тонкий кишечник и толстую кишку,

изменяет скорость прохождения пищи.

Результаты могут быть неприятными, такие как вздутие, боль в животе или диарея. При чрезмерном употреблении возможно воспаление кишечника, дисбаланс микробиома и даже нарушение проницаемости кишечной стенки.

Да, некоторые исследования показывают, что ферментированные соединения пива могут иметь потенциальные плюсы для микрофлоры, но на сегодня эксперты соглашаются, что риски значительно больше возможных плюсов.

Риск обезвоживания

Алкоголь обладает диуретическим эффектом, то есть заставляет почки усиленно выводить жидкость. Пиво считается более «мягким» в этом плане, чем вино или крепкие напитки, но риск обезвоживания все равно существует, а обезвоживание — один из главных факторов плохого самочувствия на следующий день.

Долгосрочные последствия

Алкоголь повышает риски:

гипертонии,

инсульта,

сердечной недостаточности,

кардиомиопатии,

различных типов рака (ротовой полости, гортани, пищевода, толстой кишки, печени, груди).

Чем чаще и больше человек пьет — тем выше риск.

Существует ли польза от пива

Если коротко — нет. Да, исследования иногда выявляют положительные эффекты, но они не являются однозначными, пользу можно получить из безалкогольных продуктов (ферментированные продукты, кальций из молочных продуктов и т.д.), кроме того, уже давно доказаны вредные последствия алкоголя.

Если вы не употребляете алкоголь — нет причин начинать.

Частые вопросы

Очень ли вредно пиво ? Это алкоголь, поэтому все риски, присущие алкоголю, касаются и пива, такие как нарушение сна, нагрузка на печень, повышение риска хронических болезней.

Нормально ли пить пиво каждый вечер? Нет. Регулярное ежедневное употребление алкоголя не рекомендуется, и из-за рисков для здоровья, и из-за дополнительных пустых калорий.

«Лучше» ли пиво за другие напитки? Не существует «здорового алкогольного продукта». Низкое содержание алкоголя не делает пиво полезным или безопасным.

Пиво может казаться легким и невинным, но даже небольшие, но регулярные дозы алкоголя влияют на сон, пищеварение, вес, печень и долгосрочный риск болезней. Баланс, осознанность и ответственность — лучшая стратегия. Помните, вам точно не нужно пиво, чтобы чувствовать себя хорошо.