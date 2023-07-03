Плохая экология и здоровье глаз: как минимизировать вредное воздействие

Загрязнение воздуха и воды определенно сказывается на нашем здоровье. Однако в целом обычно говорят про респираторные проблемы, болезни сердца, воспалительные и онкологические заболевания. А вот тема влияния экологии на глаза практически не поднимается. Хотя из-за войны концентрация опасных веществ в атмосфере значительно - порой и критически - увеличилась, в частности, в зонах обстрелов.

О негативных факторах окружающей среды для глаз, методах их защиты, а также особенностях ношения контактных линз в условиях войны рассказывает главный врач медцентра "Новий Зір" в Черкассах Татьяна Петровская.

Парниковый эффект, кислотные дожди и смог являются основными последствиями деятельности общества в мире. В нашем же случае добавляются ужасающие экокатастрофы вроде подрыва Каховской ГЭС.

Рассмотрим главные негативные аспекты окружающей среды, которые оказывают непосредственное влияние на глаза.

Загрязнение воздуха

Смог, то есть сочетание дыма, пыли и тумана, является уже привычной характеристикой мегаполисов и промышленных центров. В этом достаточно токсичном "аэрозоле" накапливаются опасные для здоровья вещества.

В городах наибольший вред наносят следующие химические соединения:

оксид углерода, или угарный газ, из-за которого ткани и органы перестают получать кислород;

двуокись азота – снижает ночное зрение;

серный газ – влечет за собой рези в глазах;

оксид азота – провоцирует раздражение слизистых;

алканы – приводят к помутнению хрусталика;

асбест, мышьяк, бензол, хлор, свинец, диоксин, хлоруглероды и т.д.

Дым, образующийся при пожаре, сжигании листьев, мусора, работе ТЭЦ тоже является опасным раздражителем. При попадании в глаза его частицы растворяются в покрывающей поверхность глаза слезе и оказывают свое токсическое действие.

Итак, наиболее частыми последствиями загрязненного воздуха на зрительную систему являются жжение и покраснение глаз и век, раздражение и слезотечение.

При длительном воздействии вредных веществ эти симптомы могут усиливаться, а также присоединяться другие, например:

зуд;

выделение из глаз;

ощущение песка;

повышение риска развития инфекций из-за микротравмы глаз, которая становится входными воротами для инфекционных агентов.

В тяжелых случаях возникают проблемы, связанные с отрицательным влиянием на зрительный нерв и сетчатку. Конечно, речь идет не об обычном городском воздухе, а о вдыхании определенных токсичных веществ, газов, пыли. Так, работа на производстве или во вредных условиях без должной защиты опасна нарушением цветовосприятия и снижением зрения – временным или постоянным.

Длительное влияние таких агентов приводит и к снижению качества слезы, увлажняющей глаз, из-за чего развивается синдром сухого глаза. Наиболее опасные соединения влекут за собой появление токсической катаракты и новообразований. А при катаракте, к сожалению, действенной терапией только замена хрусталика.

Кто в группе риска:

дорожная и патрульная службы, транспортники и коммунальщики, полицейские – люди, вдыхающие много выхлопных газов, могут страдать от раздражения слизистой глаз;

продавцы в магазинах строительных материалов и бытовой химии – в случае ненадлежащей упаковки товаров и плохой вентиляции у сотрудников появляются аллергические проявления, токсические дерматиты и конъюнктивиты;

рабочие промышленности, где имеются токсичные вещества и другие вредные факторы;

фермеры, когда опрыскивают поля пестицидами;

военные и люди, находящиеся в зоне боевых действий, из-за общего загрязнения воздуха, почв и воды – влияние фосфорных боеприпасов, угара и опасных веществ от пожаров лесов и нефтебаз.

Методы защиты

Если знаете, что произошел выброс в атмосферу, есть задымление, пожар, лучше оставаться дома или максимально ограничить пребывание на улице.

В таких случаях нельзя носить контактные линзы! Токсические вещества, растворенные в слезе, будут проникать в линзы и накапливаться в них. Это касается линз плановой замены, то есть рассчитанных на многодневное или многомесячное ношение. Иначе будут раздражаться глаза.

Если избежать опасной ситуации не получилось и в глаза что-то попало, промойте их обычной чистой водой или обильно закапайте увлажняющими ночными каплями и сделайте холодный компресс, чтобы снять раздражение. Другие капли без назначения врача, особенно когда раздражение длится более суток, ни в коем случае не применяйте. Здесь нужен осмотр офтальмолога.

При работе, связанной с вредными веществами, соблюдайте правила безопасности и используйте средства защиты.

Дачникам во внимание. В случае опрыскивания деревьев или картофеля обязательно надевайте защитную одежду, которая закрывает все тело, специальные очки и респиратор. После одежду постирайте, отдельно от других вещей, вымойте очки, сходите в душ.

Парниковый эффект

Человечество все больше будет сталкиваться с проблемами глобального потепления – климат становится более жарким, уменьшается количество осадков, повышается температура, а влажность воздуха снижается. Это приводит к развитию синдрома сухого глаза или усугубляет симптомы уже имеющегося заболевания.

Из-за утраты лесов и лесополос, особенно в юго-западной части страны, и высыхания Каховского водохранилища повышается вероятность образования песчаных бурь. Они опасны тем, что в глаза попадают микрочастицы, вызывающие раздражение и ухудшение состояния поверхности глаза.

Что делать в такой ситуации:

Если умеете вывернуть веко, ведь песчинка часто попадает именно под него (под нижнее или верхнее), попробуйте вымыть инородное тело бутилированной негазированной водой. Есть ли с собой увлажняющие капли? Тогда многократно закапывайте ими глаза.

Если не чувствуете улучшения, нет навыков манипуляций с веками или песчинка застряла в роговице, обратитесь к врачу, иначе можно повредить глазу, в частности, поцарапать роговицу.

Плохое качество воды

Из-за глобального потепления в наших широтах начинают раньше цвести реки и озера, из-за чего меняется их микрофлора и микрофауна. Увеличивается риск загрязнения воды – в результате разрушения дамб и очистных сооружений размываются могильники и хранилища и их содержание попадает в водоемы. А это увеличивает риск инфицирования глаз микроорганизмами.

Правила безопасного купания:

только в местах, разрешенных санитарно-эпидемическими службами;

пользоваться очками для плавания;

снять контактные линзы. В крайнем случае допускаются однодневные, которые после купания следует сразу выбросить. Альтернативой для любителей плавания являются ночные контактные линзы, не требующие ношения днем, или проведение лазерной коррекции зрения.

Избыток ультрафиолета

Воздействие активных солнечных лучей, химических веществ и механических частиц (пыли) вызывает синдром сухого глаза и болезни поверхности глаз – в пределах открытой глазной щели слизистая утолщается и появляются новообразования. Кроме того, новообразования могут быть и на веках.

При избытке ультрафиолета раньше и быстрее развивается катаракта.

Вывод: пользуйтесь солнцезащитными очками, начиная с конца апреля и до начала октября. Носите головные уборы с широкими полями. Непродолжительное пребывание на солнце без очков не повредит глазам.

Плесень в доме

Споры плесневых грибов, так же как перхоть животных и микроклещи, становятся причиной аллергии. Она проявляется кожной сыпью, зудом глаз, заложенностью носа и дыхательными расстройствами.

Глазная аллергия обычно донимает зудом разной интенсивности, причем чаще от него страдают дети. Если зуд длительный и не лечится, может сформироваться привычка тереть глаза. Однако частое и интенсивное трение чревато нарушением прочностных свойств роговицы, что приводит к развитию кератоконуса – деформации роговицы.

Какая профилактика:

будьте внимательны к чистоте дома: делайте частую влажную уборку, чистите кровать с помощью пылесоса, стирайте одеяла и подушки;

от плесени избавиться трудно, так что придется наладить хорошую вентиляцию, сделать гидроизоляцию помещения, а внутри помещения – ремонт, в частности, удалить обои и штукатурку, содержащие споры грибка;

если обнаружили плесень в арендованном жилье, иногда лучше поискать другое жилье.

Контактные линзы в условиях войны

Тем, кто носит контактные линзы, следует обязательно иметь при себе очки на случай воздушной тревоги: если из-за прилетов на улице возник пожар или есть угроза попадания в глаз постороннего тела, например, сверху сыпется штукатурка или обломки построек от взрывов.

Поэтому в случае опасности лучше всего пользоваться очками:

они будут служить определенной защитой для глаз;

так вы избежите попадания посторонних тел под контактную линзу, что может вызвать травму и воспаление;

снижается риск, что слеза, в которой растворены ядовитые вещества, пропитает линзу, в результате чего может ухудшиться состояние глаза.

Если носите контактные линзы, в тревожном рюкзаке должно быть:

запас жидкости для промывания линз;

салфетки для обработки рук, чтобы снять линзы;

несколько однодневных линз для замены;

вода, чтобы при необходимости промыть глаза. Она необязательно должна быть стерильной: если в глаза попадают окислительные вещества, щелочи, кислоты, другие токсичные соединения, любая вода – это лучше, чем ничего.

Как минимизировать влияние экологии на глаза

Всегда думайте о последствиях, поэтому при значительном превышении показателей загрязнения атмосферы не выходите из дома или ограничьте пребывание на улице. Защищайте глаза от ультрафиолета солнцезащитными очками. При задымлении пользуйтесь средствами защиты – респиратором. Если что-нибудь попало в глаза (посторонние тела, токсичные вещества, жидкости) – промойте водой или увлажняющими каплями, снимите контактные линзы. В водоемах не пользуйтесь линзами, надевайте очки для плавания, сразу после купания выбросьте однодневные линзы. При любом дискомфорте обратитесь к офтальмологу, который определит его причины и назначит эффективное лечение.

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